# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής
14 Ιανουαρίου 2026

We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Μετά από τετραετή αποχή από τον χώρο του θεάματος, ο ποπ σταρ Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για τη δισκογραφική επιστροφή του - και η φράση We Belong Together κάνει την εμφάνισή της σε διάφορες μεγαλουπόλεις του πλανήτη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Spotlight

Ο Χάρι Στάιλς φαίνεται να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του νέο άλμπουμ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Από τότε που ολοκλήρωσε την περιοδεία του Love On Tour το 2023, μετά την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ του, Harry’s House, ο Βρετανός ποπ σταρ, πρώην μέλος των One Direction έκανε μια μεγάλης διάρκειας μουσική παύση, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, ο Χάρι Στάιλς είναι έτοιμος να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του με ένα νέο project που φαίνεται πως θα έχει τίτλο We Belong Together.

Διαφημιστικές πινακίδες με αυτή τη φράση έχουν εμφανιστεί σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μάντσεστερ, το Παλέρμο και το Σάο Πάολο. Πίσω από τις λέξεις υπάρχει μια εικόνα από μια sold-out συναυλία – η ίδια εικόνα που εμφανίζεται στο τέλος του νέου βίντεο του τραγουδιστή στο YouTube.

YouTube thumbnail

Με τίτλο «Forever, Forever», το κλιπ διάρκειας άνω των οκτώ λεπτών που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα περιελάμβανε σκηνές από την τελευταία του συναυλία της περιοδείας Love On Tour στο Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας, τον Ιούλιο του 2023.

Το βίντεο στο YouTube, το οποίο ήταν η πρώτη ανάρτηση του Χάρι Στάιλς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Οκτώβριο του 2024, όταν δημοσίευσε ένα συναισθηματικό αφιέρωμα στο Instagram προς τιμήν του εκλιπόντος τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές και έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι νέα μουσική είναι καθ’ οδόν.

«Αυτό μοιάζει με καλωσόρισμα και αντίο ταυτόχρονα» αναφέρεται σε σχόλιο στο YouTube. «Ξέρει ότι θα τον συγχωρήσουμε ακόμα και αφού μας άφησε χωρίς μουσική για σχεδόν 2 χρόνια» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο. αστειεύτηκε ένα δεύτερο.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
Googoosh – Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το ’60 και το ’70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute
Ποπ σταρ 13.01.26

Googoosh - Τα τραγούδια της έγιναν σουξέ το '60 και το '70 στην Τεχεράνη αλλά η Επανάσταση την έβαλε στο mute

Η εξαιρετική ιστορία της θρυλικής Ιρανής καλλιτέχνιδας Googoosh μέσα από ένα «άνισο αυτοβιογραφικό έργο» όπως σχολιάζει ο Guardian, με χρονικό πλαίσιο τη σύλληψή της το 1980 από το θεοκρατικό καθεστώς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι – «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»
Άκαρδη 10.01.26

H «Κύπρια» σύζυγος του Μπόουι, Άντζι - «Δεν με ένοιαζαν οι εραστές του Ντέιβιντ, εγώ ήμουν η βασίλισσα»

Η πρώτη σύζυγος του Ντέιβιντ Μπόουι, η Άντζι, μεγαλωμένη στην Κύπρο, μίλησε το 2017 στους Times για την αμφιφυλοφιλία του ζευγαριού, τη ζωή μετά το θάνατο του και την εκούσια αποξένωσή της από τον γιο τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται
Το πάρτι συνεχίζεται 08.01.26

Δείτε την Γουινόνα Ράιντερ να ποζάρει με τα κόκκινα γυαλιά της, ενώ ο απείθαρχος A$AP Rocky συλλαμβάνεται

Πολλά τα μπλεξίματα με τον νόμο για τον A$AP Rocky στο νέο βίντεο κλιπ του single «Punk Rocky», ωστόσο, ο ράπερ από το Χάρλεμ δεν γεννήθηκε εχθές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07.01.26

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία
The Economist 14.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο ανακάλυψης φαρμάκων – Και μεταμορφώνει τη φαρμακευτική βιομηχανία

Η τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στις δυνατότητές της, μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών ουσιών και να «οργανώσει» τις υπάρχουσες πληροφορίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Ο «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από όσα ο Μπάιντεν συνολικά
Ντόναλντ Τραμπ 14.01.26

Περισσότερα πλήγματα έχει εξαπολύσει ο «πρόεδρος της ειρήνης» από τον Μπάιντεν συνολικά

Ο Τραμπ που αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από τον Μπάιντεν σε όλη τη θητεία του, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 ανθρώπους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί ζημιές σε διαμερίσματα και πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση
Ρωσία 14.01.26

Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones στη Ραστόφ στον Ντον

«Ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες» και «πυρκαγιά σε κτίρια βιομηχανικής εγκατάστασης» προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drones στην πόλη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύνταξη
Ιράν: Κατηγορεί τον Τραμπ ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία
Το Ιράν καταγγέλλει 14.01.26

Ο Τραμπ «ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία»

Επιστολή στο ΣΑ του ΟΗΕ απέστειλε το Ιράν, στην οποία κατηγορεί τον Τραμπ ότι «απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019
Τον είχε πυροβολήσει 14.01.26

Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που τύφλωσε διαδηλωτή στον ξεσηκωμό το 2019

Αθωώθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων το 2019 στη Χιλή, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι «ασκούσε νόμιμο δικαίωμα στην άμυνα».

Σύνταξη
Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
Κατά 184% 14.01.26

Βουλγαρία: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών στο Χρηματιστήριο, μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη

Αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών του, και 112,79% στον αριθμό των συναλλαγών του, κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2
Media 14.01.26

Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Σούπερ επένδυση Νο 2

Στα σκαριά νέα ενεργειακή συμφωνία • Μετά το deal με το αμερικανικό LNG, η Ελλάδα πύλη εισόδου και για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη

Σύνταξη
Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών
Ελλάδα 14.01.26

Με αιχμές για κακή οικονομική διαχείριση το μέιλ του Συλλόγου για την παραίτηση Καρυστιανού – Ζητά επιστροφή τραπεζικών καρτών

«Ευθύνες» στη Μαρία Καρυστιανού «για τους χειρισμούς της (...) καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του ΔΣ», αποδίδουν τα μέλη του στην επιστολή τους με την οποία ζητούν την παραίτησή της.

Σύνταξη
Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Deutsche Welle 14.01.26

Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο

Δύο ανεξήγητα περιστατικά στην Κύπρο, σχεδόν ταυτόχρονα: Ρώσος επιχειρηματίας εξαφανίζεται στη Λεμεσό, υψηλόβαθμος διπλωμάτης χάνει τη ζωή του μέσα στην πρεσβεία

Σύνταξη
Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ
Κόσμος 14.01.26

Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ

Την εποχή της λεηλασίας, δορυφορικές φωτογραφίες έδειχναν φορτηγά γεμάτα με τους θησαυρούς αυτούς να κατευθύνονται στο Νταρφούρ, μια επαρχία του δυτικού Σουδάν που ελέγχεται από τις ΔΤΥ.

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
