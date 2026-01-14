We Belong Together – Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή του μετά από 4 χρόνια σιωπής

Ο Χάρι Στάιλς φαίνεται να ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το πρώτο του νέο άλμπουμ μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Από τότε που ολοκλήρωσε την περιοδεία του Love On Tour το 2023, μετά την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ του, Harry’s House, ο Βρετανός ποπ σταρ, πρώην μέλος των One Direction έκανε μια μεγάλης διάρκειας μουσική παύση, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, ο Χάρι Στάιλς είναι έτοιμος να κάνει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του με ένα νέο project που φαίνεται πως θα έχει τίτλο We Belong Together.

Διαφημιστικές πινακίδες με αυτή τη φράση έχουν εμφανιστεί σε μεγάλες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μάντσεστερ, το Παλέρμο και το Σάο Πάολο. Πίσω από τις λέξεις υπάρχει μια εικόνα από μια sold-out συναυλία – η ίδια εικόνα που εμφανίζεται στο τέλος του νέου βίντεο του τραγουδιστή στο YouTube.

Με τίτλο «Forever, Forever», το κλιπ διάρκειας άνω των οκτώ λεπτών που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα περιελάμβανε σκηνές από την τελευταία του συναυλία της περιοδείας Love On Tour στο Ρέτζο Εμίλια της Ιταλίας, τον Ιούλιο του 2023.

Harry Styles teases fourth album with cryptic posters https://t.co/nZ9etpHzb5 — BBC News (UK) (@BBCNews) January 13, 2026

Το βίντεο στο YouTube, το οποίο ήταν η πρώτη ανάρτηση του Χάρι Στάιλς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Οκτώβριο του 2024, όταν δημοσίευσε ένα συναισθηματικό αφιέρωμα στο Instagram προς τιμήν του εκλιπόντος τραγουδιστή των One Direction, Λίαμ Πέιν έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές και έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι νέα μουσική είναι καθ’ οδόν.

«Αυτό μοιάζει με καλωσόρισμα και αντίο ταυτόχρονα» αναφέρεται σε σχόλιο στο YouTube. «Ξέρει ότι θα τον συγχωρήσουμε ακόμα και αφού μας άφησε χωρίς μουσική για σχεδόν 2 χρόνια» σημειώνεται σε άλλο σχόλιο. αστειεύτηκε ένα δεύτερο.