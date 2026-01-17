magazin
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Έρχεται το νέο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς – Η ημερομηνία κυκλοφορίας, το Βατικανό και το καπέλο «Techno is my boyfriend»
Music 17 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

Έρχεται το νέο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς – Η ημερομηνία κυκλοφορίας, το Βατικανό και το καπέλο «Techno is my boyfriend»

Η ανακοίνωση του Χάρι Στάιλς δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς εδώ και μήνες κυκλοφορούσαν φήμες για επιστροφή το 2026.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Vita.gr
Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα: το νέο άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally» του Χάρι Στάιλς θα κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου.

Ο τραγουδιστής παρουσίασε το εξώφυλλo της επικείμενης μουσικής κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας του τέταρτου άλμπουμ του, το οποίο θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια και θα είναι σε παραγωγή του Kid Harpoon.

Θα τα πούμε σύντομα

Η ανακοίνωση δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς εδώ και μήνες κυκλοφορούσαν φήμες για επιστροφή το 2026, ενώ την περασμένη εβδομάδα έφτασαν διαφημιστικές αφίσες σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο -από τη Νέα Υόρκη έως τη Μαδρίτη και τη Ρώμη- με φράσεις όπως «Ανήκουμε ο ένας στον άλλο» και «Θα τα πούμε πολύ σύντομα», μαζί με μια ιστοσελίδα-αίνιγμα.

Ο Χάρι Στάιλς πραγματοποίησε μια περιοδεία που διήρκησε δύο χρόνια, για την προώθηση του δεύτερου και τρίτου σόλο άλμπουμ του, με την σειρά εμφανίσεων «Love on Tour», που είχε αναβληθεί λόγω της πανδημίας, να ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2021 και να ολοκληρώνεται στο Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας στις 22 Ιουλίου 2023.

Το τρίτο σόλο άλμπουμ του, «Harry’s House», κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2022. Η κυκλοφορία κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ την επόμενη χρονιά.

Ανήκουμε ο ένας στον άλλον

Οι λογαριασμοί του Χάρι Στάιλς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενεργοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικόνιζε τον ίδιο να παίζει το «Forever, Forever» στο πιάνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της περιοδείας «Love on Tour».

Το βίντεο τελειώνει με τις λέξεις «We belong together» (Ανήκουμε ο ένας στον άλλον) να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Χάρι Στάιλς θα δώσει μια δεύτερη σειρά συναυλιών στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, μετά από 15 sold-out συναυλίες στο ίδιο χώρο το 2022.

Φημολογείται επίσης ότι ο Στάιλς θα εμφανιστεί στο Co-op Live του Μάντσεστερ, στο οποίο είναι επενδυτής.

Οι bookmakers τον έχουν προτείνει ως πιθανό headliner του Glastonbury 2027, μετά από ένα διάλειμμα ενός έτους που θα κάνει το φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι.

Τον Μάιο, ο Χάρι Στάιλς, ξάφνιασε άπαντες, όταν εμφανίστηκε μυστηριωδώς στη Ρώμη, περιμένοντας την ανακοίνωση του νέου πάπα, φορώντας ένα καπέλο με την επιγραφή «techno is my boyfriend».

Αν ο νέος του δίσκος περιέχει θρησκευτικά στοιχεία, θα «κάνει παρέα» με το Lux της Rosalía, το τέταρτο άλμπουμ της σταρ από την Καταλονία, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο και αναφερόταν σε μια σειρά από αγίους.

Για να δούμε τι μας ετοιμάζεις, Χάρι Στάιλς.

