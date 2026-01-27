magazin
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
27 Ιανουαρίου 2026

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
A
A
Spotlight

Ήταν Μάρτιος του 2015 όταν ο Ζέιν Μαλίκ έπαιρνε την απόφαση να αποχωρήσει από το μεγαλύτερο boy band του πλανήτη, θέλοντας να ακολουθήσει τον δικό του solo δρόμο. Λίγους μήνες αργότερα οι One Direction αποτελούσαν και επίσημα παρελθόν – μετά από 5 άλμπου, περισσότερα από 70 εκατ. πωλήσεις και εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Φωτογραφία: Wikimedia Commons

Η απόφαση σόκαρε τους fans των 1D – ωστόσο το σοκ κράτησε λίγο. Μέσα στο επόμενο διάστημα, όλα τα πρώην μέλη του συγκροτήματος είχαν κυκλοφορήσει τις προσωπικές τους δουλειές. Κι αν κάποιος ξεχώρισε ήταν ο Χάρι Στάιλς. Ο 31χρονος καλλιτέχνης σε αυτά τα περίπου εννέα χρόνια έχει σαρώσει τα πάντα στην πορεία του και έχει μεταμορφωθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους popstar του πλανήτη.

Την ίδια ώρα, ο Λούις Τόμλινσον έψαχνε να βρει τα πατήματά του. Το μεγαλύτερο σε ηλικία και πιο υποτιμημένο πρώην μέλος των One Direction κέρδισε κοινό και κριτικούς με τα δύο πρώτα του άλμπουμ. Ωστόσο έψαχνε κάτι διαφορετικό – ήθελε να γράψει έναν δίσκο που να τον αντιπροσωπεύει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Louis Tomlinson (@louist91)

Πέρασε περίπου τρία χρόνια στο στούντιο, μαζί με την ομάδα του, προκειμένου να καταφέρει. Και στις 23 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε το How Did I Get Here?. Αλλά, για μια ακόμη φορά, δεν είχε την τύχη με το μέρος του.

Την ίδια μέρα, ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το single Aperture, μετά από τέσσερα χρόνια σιωπής και «έριξε» το ίντερνετ. Και για μια ακόμα φορά ο Λούις Τόμλινσον περιορίστηκε στον ρόλο του «φτωχού συγγενή».

«Όχι, δεν ήξερα ότι θα κυκλοφορήσει το τραγούδι την ίδια μέρα» είπε στο Billboard και συνέχισε: «Το έμαθα πριν από δύο ημέρες». Ο 34χρονος μουσικός δεν θέλησε να πει κάτι περισσότερο για τον πρώην συνεργάτη του στους 1D, ωστόσο μια πηγή από το περιβάλλον δεν μάσησε τα λόγια της.

«Δεν είναι φίλοι. Ναι, πάντα θα τους ενώνουν οι One Direction, ωστόσο αυτό ανήκει στο παρελθόν» τόνισε και συμπλήρωσε: «Ο Χάρι δεν είναι πιστός και σίγουρα αυτό που έκανε εκνεύρισε τον Λούι».

Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη διάλυση των 1D, οι Τόμλινσον, Μαλίκ και Λίαμ Πέιν κράτησαν επαφές, ενώ ο Χάρι Στάιλς προτίμησε να απομακρυνθεί από όλους. Κάτι που φάνηκε και στην κηδεία του Πέιν, τον περασμένο Νοέμβριο.

Ο 31χρονος popstar προτίμησε να μείνει μαζί με τους φίλους του Τζέιμς Κορντέν και Μπεν Γουίνστον, αποφεύγοντας τις επαφές με τους Τόμλινσον και Μαλίκ.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons

