Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Είναι Ιανουάριος του 2016 όταν μια φήμη αρχίζει να ακούγεται στους μουσικούς χώρους: οι One Direction των εκατομμυρίων πωλήσεων, των sold out συναυλιών και των ορκισμένων θαυμαστών, ετοιμάζεται να ρίξει τίτλους τέλους στην καριέρα τους μετά από μια πενταετία.

Η δισκογραφική εταιρεία σπεύδει να διαψεύσει τη φήμη, αλλά τελικά αυτή αποδείχθηκε αληθινή είδηση. Χωρίς μια αποχαιρετιστήρια συναυλία, χωρίς ένα υπερθέαμα, χωρίς να έχουν δίπλα τους θαυμαστές τους, η 5άδα των 1D «σιώπησε».

Κάθε ένα από τα μέλη του, μετά από λίγο καιρό κυκλοφόρησε solo άλμπουμ και επικεντρώθηκαν στις καριέρες τους – με τον Χάρι Στάιλς να μεταμορφώνεται σε pop icon. Ήταν τόσο απότομος ο χωρισμός τους που σε αυτά τα χρόνια δεν ακούστηκε να πέφτει η συζήτηση για reunion στο τραπέζι.

Η μοναδική φορά που συνέβη αυτό ήταν περίπου το καλοκαίρι του 2024, όταν η ιδέα είχε ωριμάσει στο μυαλό της παρέας. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν γραφτό τους.

Στις 16 Οκτωβρίου 2024 ο Λίαμ Πέιν θα πέσει από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στο Μπουένο Άιρες σκορπώντας τη θλίψη στους συγγενείς, συνεργάτες, φίλους και θαυμαστές. Και όπως αποδείχθηκε αυτό ήταν αρκετό για να φέρει κοντά τους 1D.

Τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη κυκλοφόρησαν κοινή ανακοίνωση για να τον αποχαιρετήσουν, ενώ τώρα οι Ζέιν Μαλίκ και Λούι Τόμλινσον συμφώνησαν με το Netflix για την κυκλοφορία ενός ντοκιμαντέρ για την πορεία, την ιστορία και την κληρονομιά των One Direction.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστές, ωστόσο μιλάμε για ένα deal πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, μεγάλο κομμάτια του φιλμ θα αφορά τη ζωή και τους δαίμονες του Λίαμ Πέιν.

Για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Χάρι Στάιλς και ο Νάιλ Χόραν ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

// Κεντρική φωτογραφία: Wikimedia Commons