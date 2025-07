Βίωσε ρατσισμό ο Ζέιν Μαλίκ ως μέλος των One Direction; – Οι αινιγματικοί νέοι στίχοι του

Ο Ζέιν Μαλίκ βγάζει κάτι από μέσα του μέσω της νέας του μουσικής. Το Σάββατο, 5 Ιουλίου, ο τραγουδιστής, μοιράστηκε μια ανάρτηση στο Instagram, με την ανακοίνωση και μια πρώτη «γεύση» ενός νέου ραπ τραγουδιού, με τίτλο «Fuchsia Sea».

Στους στίχους, ο Ζέιν Μαλίκ φαίνεται να υπαινίσσεται τον ρατσισμό που αντιμετώπισε όταν ήταν μέλος των One Direction μαζί με τους Χάρι Στάιλς, Λούι Τόμλινσον, Νάιλ Χόραν και τον αείμνηστο Λίαμ Πέιν. Ο Μάλικ ήταν μέλος του boy band από το 2010 έως το 2015.

Οι στίχοι του νέου τραγουδιού

«Got my back against the wall so much they think I got a brick fascination / Do you remember every conversation? Cause I have been conscious of every connotation», απαγγέλλει ο Ζέιν Μαλίκ στο απόσπασμα του τραγουδιού.

«And while they concentrate on their elevation, I’ve got a round trip to the constellation / I’m a convert to the concert, and I did that for inflation, ’cause I worked hard in a White band, and they still laughed at the Asian», συνεχίζει.

Οι εν λόγω στίχοι φαίνεται να περιγράφουν το πώς την ώρα που το υπόλοιπο συγκρότημα βίωνε στιγμές δόξας, αλλά και τις επεδίωκε, ο Ζέιν Μαλίκ βίωνε ρατσισμό εις βάρος του όντας «Ασιάτης σε μπάντα λευκών».

Ο Ζέιν Μαλίκ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι το τραγούδι θα «έρθει σύντομα» και μοιράστηκε τους στίχους από το κομμάτι σε ξεχωριστή ανάρτηση στα Instagram Stories του.

Το teaser του Ζέιν Μαλίκ σχετικά με τη νέα μουσική έρχεται μετά τη δέκατη επέτειο από την αποχώρησή του από τους One Direction, ενώ εμφανιζόταν σε συναυλία τον Μάρτιο. Αποχώρησε από το συγκρότημα μετά από πέντε χρόνια ως μέλος αυτού, αφήνοντας τα υπόλοιπα μέλη να συνεχίσουν ως τετράδα.

«Παραλίγο να κλάψω»

Κατά τη διάρκεια της στάσης της περιοδείας του Stairway to the Sky στην Πόλη του Μεξικού, ο τραγουδιστής ερμήνευσε την επιτυχία των One Direction «Night Changes».

Σε πλάνα θαυμαστών που αναρτήθηκαν στο X, ο Μαλίκ είπε στο κοινό: «Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω αυτό το τραγούδι εδώ και 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ, αυτό ήταν καταπληκτικό. Παραλίγο να κλάψω».

Τον Μάρτιο του 2015, όταν ανακοίνωσε μέσω της σελίδας των One Direction στο Facebook ότι αποχωρεί, ο Μάλικ δήλωσε: «Νιώθω ότι είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για μένα να εγκαταλείψω το συγκρότημα».

«Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τους θαυμαστές αν απογοήτευσα κάποιον, αλλά πρέπει να κάνω αυτό που νιώθω σωστό στην καρδιά μου», συνέχισε. «Φεύγω γιατί θέλω να είμαι ένας κανονικός 22χρονος που μπορεί να χαλαρώσει και να έχει λίγο προσωπικό χρόνο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ξέρω ότι έχω τέσσερις φίλους για μια ζωή».

Ο Ζέιν Μαλίκ επανενώθηκε με τα πρώην μέλη του συγκροτήματός του για πρώτη φορά δημόσια, καθώς παραβρέθηκαν στην κηδεία του Πέιν στην Αγγλία τον Νοέμβριο του 2024.

*Πηγή: People