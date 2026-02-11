Ας φάνε παντεσπάνι: Ο Χάρι Στάιλς δεν νοιάζεται αν είσαι πολύ φτωχός για να πας σε συναυλία του

Ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται στο επίκεντρο αντιδράσεων για τις τιμές των εισιτηρίων της παγκόσμιας περιοδείας του «Together, Together» το 2026, με ορισμένες θέσεις να ξεπερνούν –σύμφωνα με αναφορές– τα 1.000 δολάρια. Στο Λονδίνο, μάλιστα, λέγεται πως τα ποσά είναι υψηλότερα ακόμη και σε σχέση με τις συναυλίες του το 2023.

Παρά τις φωνές που ζητούν δημόσια τοποθέτηση ή μείωση τιμών, πληροφορίες από το περιβάλλον του Χάρι Στάιλς αναφέρουν ότι δεν προτίθεται να απολογηθεί. Η λογική, όπως μεταφέρεται, είναι πως στη σημερινή μουσική βιομηχανία οι περιοδείες αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων για τους καλλιτέχνες.

Άτομο που φέρεται να γνωρίζει τις σκέψεις του υποστηρίζει ότι ο ίδιος θεωρεί απολύτως θεμιτό να αμείβεται με βάση την αγοραία αξία του ονόματός του – όπως και όλοι όσοι εργάζονται για την παραγωγή των εμφανίσεών του. Οι περιοδείες, σημειώνεται, απαιτούν τεράστιο προϋπολογισμό πριν ακόμη κυκλοφορήσει το πρώτο εισιτήριο.

Στην ομάδα του περιλαμβάνονται δεκάδες συνεργάτες – από στιλίστες και τεχνικούς μέχρι προσωπικό ασφαλείας και διοικητική υποστήριξη – οι οποίοι, όπως επισημαίνεται, πρέπει να πληρώνονται ανάλογα με το μέγεθος της παραγωγής.

Όσο για τον τρόπο ζωής του; Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν αισθάνεται καμία ανάγκη να απολογηθεί για τις επιλογές του. Ιδιωτικά ταξίδια, πολυτελείς κατοικίες και υψηλού επιπέδου δαπάνες θεωρούνται από τον ίδιο φυσική απόρροια της επιτυχίας του.

«Δεν υποχρεώνει κανέναν να αγοράσει εισιτήριο», φέρεται να λέει η πηγή, με το επιχείρημα ότι η ζήτηση καθορίζει την τιμή – και εκείνος απλώς λειτουργεί μέσα σε αυτή τη λογική.

*Με πληροφορίες από: International The News