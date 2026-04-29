Καλαμάτα: Έρευνες για την «εκτέλεση» 44χρονου σε στάβλο – Γνωστό στις Αρχές για ναρκωτικά το θύμα

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές Αρχές στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας που συγκλονίζει την Καλαμάτα, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα σε στ’αβλο στη Δυτική Παραλία της πόλης την Τρίτη 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με το messinialive, το θύμα φέρει τραύμα από όπλο στο κεφάλι, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό ζητούμενο τον εντοπισμό του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, το οποίο εκτιμάται ότι είναι κυνηγετική καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν και αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ιατροδικαστική εξέταση. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ρίξουν φως στον ακριβή χρόνο θανάτου, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο δράστης πριν και μετά την επίθεση.

Ο στάβλος που βρέθηκε νεκρός ο 44χρονος κάτοικος Αλβανίας ανήκει σε έναν 90χρονο Καλαματιανό.

Οι πρώτες καταθέσεις

Καθοριστικές θεωρούνται και οι μαρτυρίες των δύο ατόμων που βρήκαν το θύμα, μιας 50χρονης γυναίκας και ενός 47χρονου άνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο τους είχαν προσφέρει προσωρινή φιλοξενία στον άνδρα και ήδη καταθέτουν λεπτομερώς για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Το θύμα φέρεται να διέμενε στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, ενώ κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές σε υπόθεση που σχετιζόταν με φυτεία κάνναβης στην Αχαΐα το 2019.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το προσωπικό και κοινωνικό περιβάλλον του θύματος, επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν το παρελθόν ή οι πρόσφατες επαφές του συνδέονται με τη δολοφονία. Μάρτυρες υποστηρίζουν πως τον σκότωσε εργάτης του, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Παράλληλα, διερευνώνται και οι λόγοι για τους οποίους βρισκόταν στη Μεσσηνία, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.