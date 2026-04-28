28.04.2026 | 14:16
Σεισμός τώρα – Αισθητός στην Αττική
«Είχα πανικοβληθεί» 28 Απριλίου 2026, 13:15

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Μουσική: Μπορεί να επηρεάσει τις διατροφικές μας επιλογές;

Spotlight

Ο Μικ Τζάγκερ κόντεψε να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με μια νέα βιογραφία των Rolling Stones.

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο πρώην πρόεδρος της Rolling Stones Records, Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Τζάγκερ στο διαμέρισμά του το 1976, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

«Είχα πανικοβληθεί»

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μάρσαλ Τσες είπε ότι το περιστατικό συνέβη μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία των Stones την άνοιξη του ’76 και ότι μια νύχτα, ο Μικ Τζάγκερ τηλεφώνησε στον Τσες από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη για να του πει ότι «βαριόταν και ότι θα περνούσε από εκεί».

Ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας είπε ότι ο τραγουδιστής έφτασε «ανήσυχος» και είχε ήδη καταναλώσει αλκοόλ και πιθανώς κοκαΐνη, αλλά επέμενε να συνεχίσουν τη βραδιά.

Ο Τσες είπε ότι επισκέφθηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης» και μισή ώρα αργότερα μοιράστηκαν ένα γραμμάριο, με αποτέλεσμα ο ροκ σταρ να καταρρεύσει «λιπόθυμος» στο πάτωμα 10 λεπτά μετά.

«Τα χείλη του είχαν αρχίσει να γίνονται μπλε. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Είχα πανικοβληθεί», αναφέρει στο βιβλίο. «Ο Μικ Τζάγκερ θα πεθάνει στο γ@μημένο διαμέρισμά μου!», σκέφτηκε.

Τελικά, ο Τσες κάλεσε ασθενοφόρο και στη συνέχεια τηλεφώνησε στον Αχμέτ Ερτεγκιούν, επικεφαλής της Atlantic Records και οικοδεσπότη του πάρτι στο οποίο είχε παρευρεθεί ο Τζάγκερ νωρίτερα το βράδυ.

«Φύγε και μην επιστρέψεις μέχρι να καθαρίσεις»

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μπομπ Σπιτζ, ο Αχμέτ Ερτεγκιούν έφτασε λίγα λεπτά αργότερα με την ηθοποιό Φέι Ντάναγουεϊ, η οποία βρισκόταν στο ίδιο στο ίδιο πάρτι.

Ο Τσες φέρεται να έκανε τεχνητή αναπνοή στον Τζάγκερ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να του χορηγήσει οξυγόνο. Ο σταρ μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Lenox Hill, όπου η  Ντάναγουεϊ  βοήθησε ώστε να βρεθεί ένα ιδιωτικό δωμάτιο νοσηλείας και να μην «πλακώσουν» οι ενοχλητικοί δημοσιογράφοι (που διψούν για τέτοια περιστατικά, εδώ που τα λέμε).

Ο Τσες ανέφερε στο βιβλίο ότι το περιστατικό αυτό ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» τόσο όσον αφορά τους Rolling Stones όσο και τα σκληρά ναρκωτικά, και παραιτήθηκε από τη θέση του λίγο αργότερα.

Ο Τζάγκερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών στο σπίτι του το 1969, με τις αρχές να ισχυρίζονται ότι είχαν βρει ηρωίνη, αν και ο σταρ υποστήριζε πάντα ότι ήταν θύμα σκευωρίας.

Το 2010, η πρώην σύντροφος του Τζάγκερ, Τζέρι Χολ, ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση ηρωίνης όταν γνωρίστηκαν, αλλά την έκοψε «για χάρη της».

«Τον [προειδοποίησα] ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίζω να τον βλέπω αν έπαιρνε ναρκωτικά, λέγοντας του: ‘Φύγε και μην επιστρέψεις μέχρι να καθαρίσεις’», έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Τα κατάφερε. Είχε τρομερή δύναμη και θέληση».

*Με πληροφορίες από: People

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Τζεφ Μπέζος και Met Gala πάνε τελικά μαζί;
Η οργή για την συμμετοχή του Τζεφ Μπέζος στο Met Gala έχει μετατραπεί σε αντίδραση, τροφοδοτώντας ένα κίνημα διαμαρτυρίας που έφερε αφίσες στο μετρό της Νέας Υόρκης.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Λήξη συναγερμού για Καρέτσα στη Γκενκ – «Καθαρές» οι εξετάσεις του
Αν και αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι κόντρα στην Σταντάρ Λιέγης, οι εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι καθαρές και θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια της Γκενκ.

Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας
Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Πέρασαν 33 χρόνια από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Μπόμπαν Γιάνκοβιτς (vids)
Ήταν 28 Απριλίου του 1993 όταν η καριέρα και -όπως δυστυχώς αποδείχθηκε- η ζωή του μυθικού Μπόμπαν Γιάνκοβιτς, θα έμεναν για πάντα στη βάση της μπασκέτας του κλειστού της Νέας Σμύρνης.

Κρίση χωρίς προηγούμενο στη Φενέρμπαχτσε
Η βαριά ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Γαλατασαράι πυροδότησε ντόμινο εξελίξεων – Το αγωνιστικό «κενό» του Ασένσιο, οι ευθύνες της διοίκησης και η επόμενη μέρα του συλλόγου

Δίκη Τεμπών: Μήνυση κατά Κυρανάκη και νομική κίνηση κατά Καραμανλή προανήγγειλε κατηγορούμενος
Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στον Δημήτρη Νικολάου - Τι είπε ο συνήγορός του, Θέμης Σοφός, στη δίκη για τα Τέμπη

Ποιες θεωρούνται οι πρώτες «κλεισμένες» μεταγραφές της Euroleague: Ο ΜακΙντάιρ, ο Πίτερς και οι τρεις κινήσεις της Μπαρτσελόνα
Ποιοι είναι οι πρώτοι παίκτες της Euroleague που έχουν ήδη συμφωνήσει για το καλοκαίρι, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Από τον Μίλερ-ΜακΙντάιρ μέχρι τον Πίτερς και τον Μάικ Τζέιμς που φεύγει από τη Μονακό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

