Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.
- Σοκ στη Θεσσαλονίκη: 5χρονος μόνος στο σπίτι πετούσε αντικείμενα από τον 6ο όροφο
- Νεκρή βρέθηκε 74χρονη στις τουαλέτες του Πολιτιστικού Κέντρου στο Άργος Ορεστικού
- Τα συν και τα πλην δύο ρυθμίσεων για φορολογούμενους με χρέη
- Συλλήψεις δυο ηγετών καρτέλ στο Μεξικό - Ο ένας δυνητικός διάδοχος του ισχυρού «Ελ Μέντσο»
Ο Μικ Τζάγκερ κόντεψε να πεθάνει από υπερβολική δόση ηρωίνης στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με μια νέα βιογραφία των Rolling Stones.
Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο πρώην πρόεδρος της Rolling Stones Records, Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Τζάγκερ στο διαμέρισμά του το 1976, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.
«Είχα πανικοβληθεί»
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Μάρσαλ Τσες είπε ότι το περιστατικό συνέβη μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία των Stones την άνοιξη του ’76 και ότι μια νύχτα, ο Μικ Τζάγκερ τηλεφώνησε στον Τσες από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη για να του πει ότι «βαριόταν και ότι θα περνούσε από εκεί».
Ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας είπε ότι ο τραγουδιστής έφτασε «ανήσυχος» και είχε ήδη καταναλώσει αλκοόλ και πιθανώς κοκαΐνη, αλλά επέμενε να συνεχίσουν τη βραδιά.
Ο Τσες είπε ότι επισκέφθηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης» και μισή ώρα αργότερα μοιράστηκαν ένα γραμμάριο, με αποτέλεσμα ο ροκ σταρ να καταρρεύσει «λιπόθυμος» στο πάτωμα 10 λεπτά μετά.
«Τα χείλη του είχαν αρχίσει να γίνονται μπλε. Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Είχα πανικοβληθεί», αναφέρει στο βιβλίο. «Ο Μικ Τζάγκερ θα πεθάνει στο γ@μημένο διαμέρισμά μου!», σκέφτηκε.
Τελικά, ο Τσες κάλεσε ασθενοφόρο και στη συνέχεια τηλεφώνησε στον Αχμέτ Ερτεγκιούν, επικεφαλής της Atlantic Records και οικοδεσπότη του πάρτι στο οποίο είχε παρευρεθεί ο Τζάγκερ νωρίτερα το βράδυ.
«Φύγε και μην επιστρέψεις μέχρι να καθαρίσεις»
Σύμφωνα με τον συγγραφέα Μπομπ Σπιτζ, ο Αχμέτ Ερτεγκιούν έφτασε λίγα λεπτά αργότερα με την ηθοποιό Φέι Ντάναγουεϊ, η οποία βρισκόταν στο ίδιο στο ίδιο πάρτι.
Ο Τσες φέρεται να έκανε τεχνητή αναπνοή στον Τζάγκερ μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο και να του χορηγήσει οξυγόνο. Ο σταρ μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Lenox Hill, όπου η Ντάναγουεϊ βοήθησε ώστε να βρεθεί ένα ιδιωτικό δωμάτιο νοσηλείας και να μην «πλακώσουν» οι ενοχλητικοί δημοσιογράφοι (που διψούν για τέτοια περιστατικά, εδώ που τα λέμε).
Ο Τσες ανέφερε στο βιβλίο ότι το περιστατικό αυτό ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» τόσο όσον αφορά τους Rolling Stones όσο και τα σκληρά ναρκωτικά, και παραιτήθηκε από τη θέση του λίγο αργότερα.
View this post on Instagram
Ο Τζάγκερ συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών στο σπίτι του το 1969, με τις αρχές να ισχυρίζονται ότι είχαν βρει ηρωίνη, αν και ο σταρ υποστήριζε πάντα ότι ήταν θύμα σκευωρίας.
Το 2010, η πρώην σύντροφος του Τζάγκερ, Τζέρι Χολ, ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση ηρωίνης όταν γνωρίστηκαν, αλλά την έκοψε «για χάρη της».
«Τον [προειδοποίησα] ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίζω να τον βλέπω αν έπαιρνε ναρκωτικά, λέγοντας του: ‘Φύγε και μην επιστρέψεις μέχρι να καθαρίσεις’», έγραψε στα απομνημονεύματά της. «Τα κατάφερε. Είχε τρομερή δύναμη και θέληση».
*Με πληροφορίες από: People
- ΥπΑΑΤ: Απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης με πρόσχημα τον αφθώδη πυρετό – Προσοχή!
- Κύκλοι Αλέξη Τσίπρα: Καμία συνάντηση ή επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο
- Σεισμός τώρα – Αισθητός στην Αττική
- Εργατικά ατυχήματα: Πάνω από 7.500 κάθε μέρα στην ΕΕ το 2023
- Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
- Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της οπτικής ρύπανσης από το Δήμο Θεσσαλονίκης
- Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός
- Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις