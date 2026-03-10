magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»
Music 10 Μαρτίου 2026, 21:10

Πώς η εφημερίδα The Times έβγαλε τον Μικ Τζάγκερ από τη φυλακή – «Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;»

Ο αρχισυντάκτης William Rees-Mogg άλλαξε την ιστορία του ροκ εν ρολ με ένα κύριο άρθρο μετά τη διαβόητη σύλληψη των Rolling Stones για κατοχή ναρκωτικών. Σήμερα ο Nigel Farndale των Times ερευνά το θέμα, καθώς μια νέα θεατρική παράσταση, με τίτλο Redlands, ξαναλέει την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Spotlight

Η συντακτική γραμμή ήταν, το λιγότερο, απροσδόκητη. Ο William Rees-Mogg, αρχισυντάκτης της εφημερίδας The Times με το κοστούμι και τα γυαλιά, είχε υπερασπιστεί τον Μικ Τζάγκερ, τον μακρυμάλλη, με το μωβ βελούδινο παντελόνι, frontman των Rolling Stones. Ο ένας ήταν η επιτομή του κατεστημένου, ο άλλος η ενσάρκωση της αντικουλτούρας.

«Ποιος συνθλίβει μια πεταλούδα με έναν τροχό;» ρώτησε ο Rees-Mogg στο κύριο άρθρο της εφημερίδας The Times στις 1 Ιουλίου 1967. Συνέχισε επικρίνοντας την αυστηρότητα της ποινής φυλάκισης τριών μηνών που είχε μόλις επιβληθεί στον Τζάκκερ για ένα μικρό αδίκημα σχετικό με ναρκωτικά.

Από την «σύλληψη στο πάρτι του Redlands» στις 12 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς, η χώρα είχε συγκλονιστεί από αυτή την ιστορία, κυρίως επειδή τα ταμπλόιντ την εκμεταλλεύονταν στο έπακρο.

Το Redlands ήταν, και εξακολουθεί να είναι, η εξοχική κατοικία του Κιθ Ρίτσαρντς κοντά στο Chichester στο Sussex (όχι ένα κάστρο, όπως ισχυρίζονταν ορισμένες εφημερίδες, αλλά «σημαντικά μεγάλο κτήριο, με τάφρο, με ξύλινο σκελετό του 16ου αιώνα στο κέντρο και πτέρυγες από τούβλα και πυρόλιθο, όλα κάτω από μια στέγη από άχυρο», σύμφωνα με τον Pevsner, τον αρχιτεκτονικό οδηγό).

William Rees-Mogg, / Photo: National Portrait Gallery

Η ιστορία με τη Mars

Η λίστα των καλεσμένων σε εκείνο το πάρτι ήταν μια συλλογή από τους πιο μοντέρνους ανθρώπους της δεκαετίας του ’60. Ο Τζορτζ Χάρισον και η κοπέλα του Πάτι Μπόιντ ήταν εκεί μαζί με τον Ρόμπερτ Φρέιζερ, τον έμπορο τέχνης και δανδή από το Old Etonian, γνωστό ως Groovy Bob, και φυσικά τη Μαριάν Φέιθφουλ.

Αυτή έκανε μπάνιο όταν ήρθαν οι μπάτσοι. Ούσα ψύχραιμη και απολύτως κουλ απλώς τυλίχτηκε σε ένα μεγάλο γούνινο χαλί και κατέβηκε κάτω για να δει τι συνέβαινε. «Γυμνή κοπέλα στο πάρτι των Stones» έγραφε ένας τίτλος στην πρώτη σελίδα.

Και ναι, υπήρχαν μερικές σοκολάτες Mars στα τραπεζάκια, σύμφωνα με το βιβλίο αναμνήσεων του Ρίτσαρντς, Life, που εκδόθηκε το 2010. Τις είχε βάλει εκεί για τους καλεσμένους του, επειδή είχαν μόλις τελειώσει ένα ταξίδι με LSD και ήξερε ότι θα είχαν μεγάλη όρεξη για ζάχαρη μετά.

Το ότι ο Τζάγκερ χρησιμοποιούσε μία για να ικανοποιήσει τη Φέιθφουλ ήταν μια επινόηση των ταμπλόιντ, αλλά η ιστορία έμεινε να λέγεται από στόμα σε στόμα.

Ο Τζάγκερ δοκίμασε για πρώτη φορά LSD εκείνη την κρύα χειμωνιάτικη μέρα και το έκανε στο Witterings, μια παραλία σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Redlands. Ο Ρίτσαρντς τον συνόδευσε, μαζί με άλλους καλεσμένους του πάρτι, και ήταν τόσο εκτός εαυτού που ξέχασε να φορέσει παπούτσια

YouTube thumbnail

Οι νάνοι στην πόρτα

Σπάνια ένα κόμμα έχει μυθοποιηθεί τόσο πολύ. Και συνεχίζει να αιχμαλωτίζει τη δημιουργική φαντασία. Μια νέα θεατρική παράσταση με θέμα αυτό, το Redlands, παίζεται στο Chichester Festival Theatre.

Η Σαρλότ Τζόουνς, που το έγραψε, είπε στους Times ότι όταν έλεγε ποιο θέμα ερευνούσε, λάμβανε μία από δύο απαντήσεις. «Οι άνθρωποι είτε έλεγαν “α, ναι… ποιος σπάει μια πεταλούδα σε έναν τροχό;” επειδή αυτή η φράση είχε κολλήσει στο μυαλό τους, είτε έλεγαν: “το έργο σου θα χρηματοδοτηθεί από τη Mars;»»

Ο Τζάγκερ δοκίμασε για πρώτη φορά LSD εκείνη την κρύα χειμωνιάτικη μέρα και το έκανε στο Witterings, μια παραλία σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το Redlands. Ο Ρίτσαρντς τον συνόδευσε, μαζί με άλλους καλεσμένους του πάρτι, και ήταν τόσο εκτός εαυτού που ξέχασε να φορέσει παπούτσια.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι, τα πόδια του είχαν παγώσει. Αρχικά, νόμιζε ότι οι 20 αστυνομικοί και αστυνομικίνες που ήρθαν στην πόρτα του στις 8 το βράδυ ήταν νάνοι.

«Φαίνονταν πολύ μικροί με τα σκούρα μπλε ρούχα τους με τα γυαλιστερά στοιχεία και τα κράνη», θυμάται στις αναμνήσεις του. Αντί να καλέσει δικηγόρο, τους πρόσφερε ένα φλιτζάνι τσάι και τους παρακολουθούσε με περιέργεια καθώς έψαχναν το σπίτι του για αποδεικτικά στοιχεία.

Βρήκαν κατσαρίδες στα τασάκια και, στο μπουφάν του Τζάγκερ, μερικές αμφεταμίνες που είχε αγοράσει νόμιμα στην Ιταλία. Στη βαλίτσα του Groovy Bob βρήκαν μια μικρή ποσότητα ηρωίνης.

«Δεν είμαστε γέροι»

Ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς κλήθηκαν να εμφανιστούν στο δικαστήριο του Τσίτσεστερ στις 29 Ιουνίου, εν μέσω ταραχών έξω από το κτήριο.

Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε τον Ρίτσαρντς για το πάρτι και τον ρώτησε αν θεωρούσε φυσιολογικό μια γυναίκα να είναι γυμνή, εκτός από ένα γούνινο χαλί, μπροστά σε οκτώ άνδρες, εκείνος είπε κάτι που ενόχλησε πραγματικά τον 62χρονο δικαστή: «Δεν είμαστε γέροι. Δεν μας απασχολούν οι μικροπρεπείς ηθικές αξίες».

Όσον αφορά το κατεστημένο, το σχόλιο αυτό φαινόταν να συνοψίζει όλα όσα ήταν λάθος με την ανεκτική και ελευθεριακή νεότερη γενιά. Επειδή είχε επιτρέψει το κάπνισμα κάνναβης στο σπίτι του, «με ή χωρίς τη γνώση του», ο Ρίτσαρντς καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση.

Μεταφέρθηκε στο Wormwood Scrubs και αργότερα σχολίασε: «Ο δικαστής κατάφερε να με μετατρέψει σε λαϊκό ήρωα μέσα σε μια νύχτα. Από τότε, το εκμεταλλεύομαι».

Στο άρθρο, ο Rees-Mogg υποστήριξε: «Αν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε υπόθεση της σύγκρουσης μεταξύ των υγιών παραδοσιακών αξιών της Βρετανίας και του νέου ηδονισμού, τότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι υγιείς παραδοσιακές αξίες περιλαμβάνουν αυτές της ανεκτικότητας και της ισότητας»

YouTube thumbnail

Ελεύθερος με εγγύηση

Η μυθοποίηση συνεχίστηκε. Ο Τζάγκερ έλαβε την «υποδειγματική» ποινή των τριών μηνών και στάλθηκε στο Brixton. Υποστηρίχθηκε ότι η εφημερίδα The Times του παραδόθηκε στο κελί του με τη συμβουλή ότι τώρα θα μπορούσε να περιμένει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Στην πραγματικότητα, είχε ήδη αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση όταν δημοσιεύθηκε δύο ημέρες αργότερα.

Στο άρθρο, ο Rees-Mogg υποστήριξε: «Αν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε υπόθεση της σύγκρουσης μεταξύ των υγιών παραδοσιακών αξιών της Βρετανίας και του νέου ηδονισμού, τότε πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι υγιείς παραδοσιακές αξίες περιλαμβάνουν αυτές της ανεκτικότητας και της ισότητας.

»Θα πρέπει να είναι η ιδιαίτερη ιδιότητα της βρετανικής δικαιοσύνης που να διασφαλίζει ότι ο κ. Τζάγκερ αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως οποιοσδήποτε άλλος, ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Σε αυτή την υπόθεση πρέπει να παραμείνει η υποψία ότι ο κ. Τζάγκερ έλαβε πιο αυστηρή ποινή από ό,τι θα θεωρούταν σωστό για έναν εντελώς ανώνυμο νεαρό άνδρα».

«Καλοκαίρι της Αγάπης»

Ο Ρίτσαρντς παραφράζει εύστοχα τον αρχηγό στις αναμνήσεις του: «Τα έκανες θάλασσα και έβγαλες την βρετανική δικαιοσύνη στη σέντρα». Και συνεχίζει: «Στην πραγματικότητα, μας έσωσε ο Rees-Mogg, γιατί, πιστέψτε με, ένιωθα σαν πεταλούδα εκείνη τη στιγμή και ήμουν έτοιμος να καταστραφώ».

Ακόμη και στο «Καλοκαίρι της Αγάπης», η επιλογή του Rees-Mogg ως αρχισυντάκτη ήταν μια τολμηρή κίνηση για έναν εκδότη της The Times. Το υπόβαθρό του μπορεί να ήταν καθαρά ελίτ -Charterhouse, Balliol, πρόεδρος της Oxford Union, μέλος του Garrick- αλλά είχε μια επαναστατική πλευρά.

Ήταν στη θέση του έξι μήνες, έχοντας διοριστεί σε σχετικά νεαρή ηλικία, 38 ετών, και είχε ήδη σπάσει την παράδοση των Times εισάγοντας υπογραφές στα άρθρα των δημοσιογράφων.

Στην αυτοβιογραφία της, η Φέιθφουλ έγραψε ότι μέχρι τη δημοσίευση του άρθρου με τον τίτλο «Butterfly Leader», το στρατόπεδο των Stones ένιωθε ότι «ένας μυστηριώδης και απειλητικός εχθρός μας κυνηγούσε σε κάθε βήμα».

Η παράνοιά τους είχε ενταθεί όταν ο κιθαρίστας των Stones, Μπράιαν Τζόουνς, συνελήφθη σε μια νέα έφοδο για ναρκωτικά την ίδια μέρα του Μαΐου που ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρντς κατηγορήθηκαν για την έφοδο στο Redlands.

«Μόνο με τη δημοσίευση του άρθρου του Rees-Mogg αρχίσαμε να αισθανόμαστε αισιόδοξοι για την έκβαση», είπε.

Ο Ρίτσαρντς δεν είχε εντυπωσιαστεί όταν ο Τζάγκερ δέχτηκε τον τίτλο του ιππότη, αργότερα. «Θεώρησα γελοίο το γεγονός ότι ο Μικ δέχτηκε έναν από αυτούς τους τίτλους από το κατεστημένο», είπε, «όταν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας βάλουν στη φυλακή»

Έξι κουταλάκια ζάχαρη

Ο Τζάγκερ σίγουρα αισθανόταν θετικά. Η Gillian Rees-Mogg, 85 ετών, χήρα, θυμάται καλά αυτό το επεισόδιο. «Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο Μικ ήρθε στο σπίτι μας στην οδό Κάουλι με το σπορ αυτοκίνητό του για να ευχαριστήσει τον άνδρα μου προσωπικά», λέει.

«Ήταν πραγματικά πολύ γλυκό. Οι δύο κόρες μου, που ήταν μικρές τότε, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι φορούσε ένα ζευγάρι κόκκινες κάλτσες. Το θεώρησαν πολύ ασυνήθιστο. Πήραμε τσάι στο σαλόνι μας και όταν έφυγε, τα κορίτσια είπαν ενθουσιασμένα: “Έβαλε έξι κουταλάκια ζάχαρη στο τσάι του!”.

»Ο Μικ μου είπε χρόνια αργότερα ότι εκείνο το άρθρο άλλαξε τη ζωή του. Χωρίς αυτό, οι Stones δεν θα είχαν κατακτήσει ποτέ την Αμερική, γιατί δεν θα τους είχαν επιτρέψει να μπουν στη χώρα. Το ποινικό μητρώο θα είχε καταστρέψει τα πάντα».

Ο γιος της, ο πρώην υπουργός Jacob Rees-Mogg, προσθέτει: «Ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι η εφημερίδα The Times βοήθησε έναν ποπ σταρ και ότι η ιεραρχία του κατεστημένου δεν υιοθέτησε μια ομοιόμορφη άποψη. Η άποψη του πατέρα μου ήταν ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα από το νόμο. Δεν ήταν ότι ήταν κατά του νόμου για τα ναρκωτικά ως τέτοιο.

»Ωστόσο, είχε ένα μικρό παράπονο… ότι οι επιμελητές της εφημερίδας είχαν συντομεύσει το απόσπασμα του ποιητή Αλεξάντερ Πόουπ στον τίτλο για να ταιριάζει. Θα έπρεπε να ήταν «upon a wheel» και όχι «on a wheel»….Who breaks a butterfly upon a wheel?Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν ευχαριστημένος που αυτό ενθάρρυνε τους ανθρώπους να παραποιούν το απόσπασμα του Πόουπ από τότε».

«Αθώος»

Τρεις εβδομάδες αργότερα, πριν από την απόφαση του εφετείου, ακολούθησε μια ολοσέλιδη διαφήμιση στην εφημερίδα The Times. Η διαφήμιση είχε τον τίτλο: «Ο νόμος κατά της μαριχουάνας είναι ανήθικος κατ’ αρχήν και ανεφάρμοστος στην πράξη». Μεταξύ των υπογραφόντων ήταν βουλευτές και γιατροί, καθώς και οι Beatles, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ και ο Άγγλος συγγραφέας Κένεθ Τάιναν.

Στις 31 Ιουλίου, το εφετείο επικύρωσε την καταδίκη του Τζάγκερ, αλλά τον άφησε ελεύθερο με αναστολή, την ελάχιστη ποινή. Ανέτρεψε την καταδίκη του Ρίτσαρντς. Η τελική ετυμηγορία ήταν «αθώος».

Ο Ρίτσαρντς σημείωσε: «Πριν από την ακροαματική διαδικασία της έφεσης, η εφημερίδα The Times, μεγάλη υποστηρίκτρια των αδύναμων, ήρθε απροσδόκητα προς το μέρος μας». Μπορεί να κορόιδευε λίγο την εφημερίδα The Times, αλλά τα συναισθήματά του ήταν ειλικρινή: «Είμαι αρκετά έκπληκτος που δεν έγινε πιο αιματηρό. Η καταδίκη μου ανατράπηκε και η καταδίκη του Μικ επικυρώθηκε, αλλά η ποινή του ακυρώθηκε. Δεν ήταν τόσο τυχερός ο Ρόμπερτ Φρέιζερ, ο οποίος είχε ομολογήσει την ενοχή του για κατοχή ηρωίνης. Έπρεπε να εκτίσει την ποινή του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @patty_42004

«Χαρακτήρες από την Αλίκη»

Την ίδια μέρα που οι καταδίκες τους ακυρώθηκαν, ο Τζάγκερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε μια μυστική εξοχική κατοικία, όπου τον κινηματογράφησαν να συζητά με μέλη του κατεστημένου για μια ειδική εκπομπή του World in Action. Ο Ρίτσαρντς την χαρακτήρισε ως «την πιο παράξενη τηλεοπτική συζήτηση που έχει γυριστεί ποτέ».

Οι εκπρόσωποι του «κυβερνώντος κατεστημένου», είπε, ήταν σαν «χαρακτήρες από την Αλίκη, πιόνια σκακιού: ένας επίσκοπος, ένας γενικός εισαγγελέας και ο Rees-Mogg. Είχαν σταλεί ως ανιχνευτική ομάδα, κυματίζοντας λευκή σημαία, για να ανακαλύψουν αν η νέα κουλτούρα της νεολαίας αποτελούσε απειλή για την καθιερωμένη τάξη. Προσπαθούσαν να γεφυρώσουν το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ των γενεών. Ήταν σοβαροί και αδέξιοι, και ήταν γελοίο».

Ο Ρίτσαρντς δεν είχε εντυπωσιαστεί όταν ο Τζάγκερ δέχτηκε τον τίτλο του ιππότη, αργότερα. «Θεώρησα γελοίο το γεγονός ότι ο Μικ δέχτηκε έναν από αυτούς τους τίτλους από το κατεστημένο», είπε, «όταν έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μας βάλουν στη φυλακή. Είναι μια γ@μημένη ασήμαντη τιμή. Αν του αρέσουν αυτά τα σκατά, ας περιμένει για τον τίτλο του ευγενή». Ο Τζάγκερ γέλασε όταν του το ανέφεραν και είπε: «Απλά επειδή ο Κιθ δεν το πήρε ο ίδιος. Είναι αρκετά προφανές, πραγματικά».

*Με στοιχεία από thetimes.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Το επικίνδυνο combo που αυξάνει την πίεση και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ απαιτούν την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης

Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ απαιτούν την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Σύνταξη
Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ
Από τύχη 10.03.26

Έτσι γλίτωσα από τους serial killers Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ – Η σοκαριστική αποκάλυψη του κιθαρίστα των Buzzcocks Στιβ Ντιγκλ

Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που η αστυνομία έκλεισε την υπόθεση των serial killers  Ίαν Μπρέιντι και Μάιρα Χάιντλεϊ με τη σύλληψη, τη δίκη και την καταδίκη τους. Ωστόσο, η ιστορία τους ακόμα τρομοκρατεί την Αγγλία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80
Λεφτά υπάρχουν 10.03.26

Από τον Κόναν τον Βάρβαρο στον Κυνηγό: Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ επιστρέφει στις ρίζες του και στη δεκαετία του ’80

Τι κι αν είναι 78 ετών και δεν χρειάζεται να αποδείξει σε κανέναν τίποτα; Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ονειρεύεται να επιστρέψει στους τρεις ρόλους που απογείωσαν την καριέρα του και έχουν άρωμα 80s.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΠΑΣΟΚ: «Έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Το ΠΑΣΟΚ «έκλεισε την πόρτα» στο «Athens Alitheia Forum» μη δίνοντας «συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news»

Επιθετική ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τη διοργάνωση του συνεδρίου «Athens Alitheia Forum». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη πρόκειται για ένα συνέδριο «με παρέλαση υπουργών, οσμή απευθείας αναθέσεων και μόνο στόχο να ‘ξεπλυθούν’ πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της κυβέρνησης και η άνευ προηγουμένου προπαγάνδα της».

Σύνταξη
«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια
Στο υπ. Παιδείας 10.03.26

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι…» – Τι έγραφε στην αναφορά της για το bullying η καθηγήτρια

Τα ακραία περιστατικά που είχε αντιμετωπίσει σε σχολικές τάξεις ανέφερε στο υπόμνημά της η άτυχη καθηγήτρια στη Θεσσαλονίκη, φτάνοντας σε σημείο να ζητά την λήψη μέτρων ασφαλείας στο χώρο του σχολείου

Σύνταξη
Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση
Ευρωκοινοβούλιο 10.03.26

Στο Στρασβούργο ο Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών – Συζητείται στο ευρωκοινοβούλιο η υπόθεση

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
Champions League 10.03.26

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατασαράι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατασαράι – Λίβερπουλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα
On Field 10.03.26

Μια απίστευτη ιστορία της αήττητης Μπενφίκα

Η πορτογαλική ομάδα δεν έχει γνωρίσει ήττα σε 25 παιχνίδια της λίγκας αλλά βρίσκεται στην Τρίτη θέση της βαθμολογίας και οι πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου είναι ελάχιστες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΟΥ: Προειδοποιεί για κινδύνους στην υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν
Κόσμος 10.03.26

Κίνδυνος για την υγεία από τη «μαύρη βροχή» στο Ιράν - Η προειδοποίηση του ΠΟΥ

Επιστήμονες είπαν πως το να εισπνέει κανείς ή να αγγίζει τον καπνό ή σωματίδια θα μπορούσε να προκαλέσει πονοκεφάλους, ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών και δυσκολία στην αναπνοή

Σύνταξη
Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα
Ιncel κουλτούρα 10.03.26

Το looksmaxxing πάει πόλεμο – Η επικίνδυνη τάση που έφτασε και στην Ελλάδα

Tο looksmaxxing σημαίνει ότι θα κάνεις τα πάντα για να βελτιώσεις την εξωτερική σου εμφάνιση. Το Πεντάγωνο τουιτάρει ότι ο στρατός των ΗΠΑ κάνει lethalmaxxing, τερματίζει τη φονική ισχύ του.

Σύνταξη
Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Οι επόμενες παρεμβάσεις Καραμανλή – Σαμαρά και η ανησυχία του Μαξίμου

Πότε αναμένονται οι νέες ομιλίες των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Η κριτική, οι αιχμές και τα μηνύματα που εντείνουν τους πονοκεφάλους της Ηρώδου Αττικού.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του
Υποκλοπές 10.03.26

Κεσσές: Πώς η παρακολούθηση με Predator του Δένδια συνδέεται με κατασκοπεία – Η επίσκεψη στη Σ. Αραβία τη μέρα παγίδευσής του

Ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και κουμπάρο του καταδικασμένου πρωτοδίκως στη δίκη για τις υποκλοπές, Γιάννη Λαβράνου, επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη τη μέρα που έπεσε θύμα παγίδευσης με Predator

Σύνταξη
«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» – Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή
Η ζωή συνεχίζεται 10.03.26

«Γιατί κλείνω το εστιατόριό μου με δύο αστέρια Michelin» - Ο Έστον Μπλούμενταλ μιλά για το μέλλον και τη διπολική διαταραχή

Το κλείσιμο συμπίπτει με τη λήξη της μίσθωσης του Dinner στο Mandarin Oriental Knightsbridge, το πολυτελές ξενοδοχείο στα όρια του Hyde Park που το στεγάζει. O βραβευμένος σεφ, Έστον Μπλούμενταλ, συνεχίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή
Buongiorno 10.03.26

Στη ζωή τρως χαστούκια, το θέμα είναι να σηκωθείς: Η Μελίνα Κανά για τη μουσική, τις δυσκολίες και την επιστροφή

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Μελίνα Κανά έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για όλα, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus.

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο