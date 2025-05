«Δουλειά μου ήταν να κοιμάμαι με τον Τζάγκερ» – Η μάνατζερ της ροκ βιομηχανίας που γνώριζε τα βρώμικα μυστικά των 70s

Διηύθυνε περιοδείες για τους Queen και τους Led Zeppelin και ήταν στο σπίτι του George Harrison όταν οι Beatles διαλύθηκαν – αλλά η O’Dell είναι πιο περήφανη για την κληρονομιά της ως γυναίκα σε μια macho βιομηχανία των 70s.

«Όταν ξεκινάς με τους Beatles, το βιογραφικό σου φαίνεται αρκετά καλό» λέει η Chris O’Dell. Ένα νέο ντοκιμαντέρ καταγράφει την έκταση αυτού του βιογραφικού, ως μουσικός μάνατζερ με συγκροτήματα όπως οι Fleetwood Mac, οι Genesis και οι Santana, αλλά όλα ξεκίνησαν με μια τυχαία συνάντηση στο Λος Άντζελες το 1968.

Ο οργανωτικός Paul McCartney

Ο Derek Taylor ήταν επικεφαλής της εταιρείας δημοσίων σχέσεων των Beatles, Apple Corps, και η O’Dell ήταν μια χαμηλόβαθμη βοηθός στη ραδιοφωνική προώθηση. Όταν ο Taylor της πρότεινε να έρθει να εργαστεί στο γραφείο της Apple των Beatles, στο Λονδίνο, εκείνη τα παράτησε όλα και μετακόμισε στην άλλη άκρη του κόσμου.

«Ο Paul McCartney ήταν εκεί κάθε μέρα και οργάνωνε τα πάντα» λέει στο τηλέφωνο μιλώντας με τον Christian Kriticos για τον Guardian από το σπίτι της στην Αριζόνα. «Μια μέρα ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε: «Chris, θα χρησιμοποιήσουμε χαρτοπετσέτες ή υφασμάτινες πετσέτες στο μπάνιο;». Ενδιαφερόταν ακόμη και για την τελευταία λεπτομέρεια».

«Κατέβηκα για πρωινό και όλες οι εφημερίδες ήταν στο τραπέζι και έγραφαν: «Ο Paul παραιτείται». Μου ήρθε τόσο απότομα και τόσο απροσδόκητα»

Η παραίτηση- κεραμίδα του Paul McCartney

Η O’Dell δεν έμεινε αποκλειστικά πίσω από το γραφείο της: πήγε με τους Beatles στο στούντιο για να τραγουδήσει στην επική κορύφωση του Hey Jude, βρέθηκε στην οροφή της κεντρικής διοίκησης της Apple για την τελευταία ζωντανή εμφάνισή τους και μετακόμισε ακόμη και με τον George Harrison και τη σύζυγό του – ήταν στο σπίτι τους όταν ο McCartney ανακοίνωσε ότι δεν θα έπαιζε πλέον στους Beatles.

«Κατέβηκα για πρωινό και όλες οι εφημερίδες ήταν στο τραπέζι και έγραφαν: «Ο Paul παραιτείται». Μου ήρθε τόσο απότομα και τόσο απροσδόκητα. Ο George βγήκε στον κήπο, γιατί εκεί πήγαινε για να βρει την ηρεμία του. Εκείνο το απόγευμα, ήρθε ο John Lennon και πέρασαν αρκετή ώρα με τον George περπατώντας μαζί».

Η ταραχώδης σχέση της με τον Ringo Starr

Ακόμα και μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, η O’Dell παρέμεινε στην τροχιά τους. «Γνώρισα τον John καλύτερα όταν ήταν με τη May Pang», λέει, αναφερόμενη στο «χαμένο Σαββατοκύριακο» του Lennon στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και στη σχέση του με τη γραμματέα του.

«Ζούσαμε όλοι σε αυτό το παραλιακό σπίτι στη Σάντα Μόνικα. Αυτό ήταν το πιο κοντινό σημείο που έφτασα στον John. Την προηγούμενη περίοδο, όταν ήταν με τη Yoko Ono, ήταν πραγματικά συγκεντρωμένοι σε αυτό που έκαναν. Οπότε δεν τον γνώριζα τόσο στενά – αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη».

Η O’Dell μπορεί να διστάζει με αυτόν τον όρο, επειδή η σχέση της με έναν άλλο Beatle έγινε πολύ πιο στενή: στα απομνημονεύματά της, που δημοσιεύτηκαν το 2009, έγραψε με ειλικρίνεια για την ταραχώδη σχέση της με τον Ringo Starr στη δεκαετία του 1970.

Αλλά τώρα προτιμά να εστιάζει στο πώς κράτησαν μια ζεστή φιλία: «Θα μπορούσα ειλικρινά να πω ότι είναι φίλος». Όπως όλα τα αξιοσημείωτα ανέκδοτά της, έτσι και αυτό εξιστορείται με μια χαλαρή γοητεία. «Έχουμε παραμείνει σε επαφή μέχρι και τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι ο νονός του γιου μου».

Το παρακλητικό ρεφρέν του George Harrison

Ο George Harrison, όμως, είναι ο Beatle με τον οποίο την έχουν συνδέσει περισσότερο οι μουσικόφιλοι, χάρη στο τραγούδι που έγραψε γι’ αυτήν, το Miss O’Dell, το οποίο δίνει το όνομά του στο νέο ντοκιμαντέρ.

Το τραγούδι προέκυψε το 1971, όταν βρίσκονταν και οι δύο στο Λος Άντζελες. «Ο George μου τηλεφωνούσε συνέχεια» λέει η O’Dell. «Αλλά δεν ήθελα να πάω εκεί. Νόμιζα ότι θα υπήρχαν όλοι αυτοί οι κρεμασμένοι».

Εμπνευσμένος από την απουσία της, ο Harrison έγραψε το τραγούδι, με το παρακλητικό ρεφρέν του, «Why don’t you call me, Miss O’Dell?». Ήταν το B-side του Give Me Love (Give Me Peace on Earth), το οποίο έγινε Νο 1 στις ΗΠΑ. «Ήμουν πραγματικά χαρούμενη κάθε φορά που άκουγα το A-side, γιατί σκεφτόμουν: «Περιστρέφομαι σαν το B-side αυτή τη στιγμή»», λέει.

Στα απομνημονεύματά της, που δημοσιεύτηκαν το 2009, έγραψε με ειλικρίνεια για την ταραχώδη σχέση της με τον Ringo Starr στη δεκαετία του 1970

«Να κοιμάμαι με τον Μικ Τζάγκερ όποτε το ζητάει»

Η O’Dell αναπτύσσει αυτή την ιστορία (και πολλές άλλες) στο νέο ντοκιμαντέρ, στο οποίο επιστρέφει σε καίριες τοποθεσίες όπως τα γραφεία της Apple στην Wigmore Street και Saville Row του Λονδίνου. Η ταινία την ξανασυναντά επίσης με την τότε σύζυγο του Harrison, την Pattie Boyd, και τον επικεφαλής του A&R της Apple, τον Peter Asher.

Αλλά το ντοκιμαντέρ προχωρά πέρα από το χρόνο της με τους Beatles, δείχνοντας πώς έχτισε πάνω σε αυτή την αξιοσημείωτη πρώτη εμπειρία για να αναπτύξει ένα ακόμη πιο εξαιρετικό βιογραφικό. Σύντομα, εργάστηκε ως βοηθός των Rolling Stones κατά τη διάρκεια των συνεδριών του Exile on Main St – εμφανίζεται ακόμη και στο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Η O’Dell κάποτε αστειεύτηκε ότι η περιγραφή της δουλειάς της θα έπρεπε να περιλαμβάνει: «Να κοιμάμαι με τον Μικ Τζάγκερ όποτε το ζητάει».

Αλλά οι αναμνήσεις της από αυτόν τώρα είναι πιο αθώες. «Ήταν σαν αδελφός μου» λέει. Αυτή η αδελφική αφοσίωση μπορεί να φάνηκε όταν ο Τζάγκερ βρήκε στην O’Dell την πρώτη της δουλειά, στην περιοδεία των Rolling Stones το 1972. Αλλά κάποια από τα καθήκοντά της ήταν λίγο αντισυμβατικά.

«Ο Κιθ Ρίτσαρντς με έστειλε σε ένα ταξίδι για ναρκωτικά» θυμάται. «Τότε, αυτό ονομαζόταν απλώς βοηθός». Τότε ο Ρίτσαρντς της είπε: «Ξέρεις, Chris, μπορείς να συμβαδίζεις με τα παιδιά».

«Το θεώρησα κομπλιμέντο. Σήμερα δεν το βλέπω ακριβώς έτσι».

«Η Τζόνι Μίτσελ ήρθε στην περιοδεία και μπλέξαμε σε ένα ερωτικό τρίγωνο με τον Σαμ Σέπαρν»

Η γυναίκα στο τέλος του διαδρόμου

Κατά τη διάρκεια των 70s, h O’Dell έγινε το θέμα ενός άλλου τραγουδιού. «Η Τζόνι Μίτσελ ήρθε στην περιοδεία και μπλέξαμε σε ένα ερωτικό τρίγωνο με τον Σαμ Σέπαρντ. Είχα ήδη κατά κάποιο τρόπο σχέση μαζί του, και μετά εκείνη είχε κάτι μαζί του. Αυτός ο τύπος ήταν παντρεμένος και είχε γυναίκα στην Καλιφόρνια! Τι μας είχε συμβεί λοιπόν;» λέει με δυσπιστία.

«Από αυτό προέκυψε το τραγούδι Coyote για ‘μια γυναίκα στο σπίτι’ και ‘μια άλλη γυναίκα στο τέλος του διαδρόμου’. Εγώ είμαι αυτή η γυναίκα στο τέλος του διαδρόμου».

Η O’Dell πέρασε το τελευταίο μέρος της καριέρας της ως tour manager στη Γερμανία τη δεκαετία του ’80, προσθέτοντας κι άλλα συγκροτήματα στο βιογραφικό της, όπως οι Led Zeppelin και οι Queen, αλλά οι Echo and the Bunnymen αποδείχθηκαν η τελευταία της δουλειά. «Ένιωθα ότι ελείωσα. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να τους φέρνω πετσέτα αλλά μάλλον δεν θα το κάνω πια αυτό».

Σταδιακά έχασε την επαφή της με πολλούς από τους άνδρες ροκ σταρ με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά εξακολουθεί να έχει «πολύ καλή επαφή με τις γυναίκες»

Πώς πραγματικά ένιωθαν

Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ είχαν επίσης επιφέρει το τίμημά τους. «Είχα καταναλώσει αρκετά» λέει η O’Dell. Σταμάτησε τις περιοδείες για να πάρει μεταπτυχιακό και έγινε θεραπεύτρια δουλεύοντας σε άτομα με εξαρτήσεις: «Είχα κάνει κι εγώ απεξάρτηση, οπότε ήταν μια φυσική μετάβαση».

Σταδιακά έχασε την επαφή της με πολλούς από τους άνδρες ροκ σταρ με τους οποίους συνεργάστηκε, αλλά εξακολουθεί να έχει «πολύ καλή επαφή με τις γυναίκες». Πρόσφατα εγκαινίασε μια σειρά στο YouTube που καταγράφει τις συνομιλίες της με άτομα όπως η Suzi Ronson (κομμώτρια του David Bowie) και η παλιά της φίλη May Pang.

Σκοπεύει να κυκλοφορήσει και κάποιες παλαιότερες συνεντεύξεις, τις οποίες έκανε τη δεκαετία του 1980 με τη Linda McCartney και αρκετές άλλες γυναίκες, ενδεχομένως ως ντοκιμαντέρ ή βιβλίο: «Ήταν τόσο καταπληκτικό γιατί μιλούσαν για το πώς πραγματικά ένιωθαν» λέει η O’Dell.

Η κληρονομιά του δρόμου

Ό,τι κι αν κάνει στη συνέχεια, οι Beatles μάλλον θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην ιστορία της Chris O’Dell.

Αλλά, όπως λέει η ίδια, «έχω συνεργαστεί με πάνω από 21 συγκροτήματα. Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορώ να είμαι αρκετά περήφανη – να είμαι η πρώτη γυναίκα που πραγματικά δραστηριοποιήθηκε στον κόσμο της μουσικής στον δρόμο. Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω: «Αυτή ήταν μια καλή κληρονομιά»».

