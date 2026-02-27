magazin
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια ανώνυμη πηγή από το φιλικό περιβάλλον του Μικ Τζάγκερ αρνήθηκε ότι ο frontman των Rolling Stones συμμετείχε στην απόφαση να παραχωρηθεί η άδεια χρήσης του τραγουδιού του συγκροτήματος «Gimme Shelter» για το νέο ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ.

Πρόσφατα, ο παραγωγός του «Melania» Μαρκ Μπέκμαν δήλωσε ότι ο τραγουδιστής «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Τι συνέβη πραγματικά;

Ένας άλλος επίσημος εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε επίσης στον Guardian ότι η άδεια «δόθηκε αποκλειστικά από την ABKCO [η οποία κατέχει και διαχειρίζεται τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων του συγκροτήματος πριν από το 1971] και των παραγωγών της ‘Melania’, και ότι το συγκρότημα δεν είχε καμία σχέση με αυτό».

Λαμβάνοντας υπόψη την εχθρική σχέση του Τραμπ με τους Stones, φαντάζει σχεδόν απίθανο η ABKCO να είχε παραχωρήσει την άδεια χρήσης του τραγουδιού χωρίς την έγκριση του συγκροτήματος.

Η ABKCO ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Άλεν Κλάιν, έναν μάνατζερ που είχε την φήμη του αποτελεσματικού ντετέκτιβ που μπορούσε να ψάξει στα βιβλία των δισκογραφικών εταιρειών για λογαριασμό των καλλιτεχνών και να εντοπίσει χιλιάδες δολάρια σε απλήρωτα δικαιώματα.

Εχθρικές σχέσεις

Ο διαβόητος μάνατζερ άρχισε να συνεργάζεται με τους Stones το 1965 (και αργότερα με τους Beatles). Όταν οι δρόμοι τους χώρισαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, πήρε μαζί του τα δικαιώματα για τον κατάλογο των ηχογραφήσεων του συγκροτήματος πριν από το 1971 (που περιλαμβάνει τα «Gimme Shelter», «Satisfaction» Honky Tonk Women» και δεκάδες άλλα), τα οποία η εταιρεία συνεχίζει να διαχειρίζεται.

Οι σχέσεις μεταξύ του συγκροτήματος και της ABKCO έχουν σταθεροποιηθεί εδώ και δεκαετίες, και οι δύο πλευρές έχουν συνεργαστεί σε πολλά έργα.

Ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε στο περιοδικό Fortune το 2002: «Συμφωνήσαμε σε πολλές αδειοδοτήσεις για ταινίες. Λαμβάνουμε πολλές αιτήσεις και συνήθως λέω ναι. Είναι μια εξαιρετική επιχείρηση. Έχεις μια τιμή που θέλεις να διατηρήσεις, εκτός αν πρόκειται για ταινία χαμηλού προϋπολογισμού και είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα — τότε μπορείς να κάνεις να το βρεις αλλιώς».

Ωστόσο, οι σχέσεις που διατηρούν τα μέλη της μπάντας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είναι το λιγότερο εχθρικές.

Έχουν έρθει πολλάκις σε σύκγρουση με αφορμή την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιούσε τα τραγούδια τους στις πολιτικές του συγκεντρώσεις, και το 2020 έφτασαν ακόμη και στο σημείο να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον οργανισμό BMI, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα εκτέλεσης, σε μια προσπάθεια να εξαιρέσουν τον κατάλογό τους από την γενική άδεια που καλύπτει, τουλάχιστον εν μέρει, τέτοιες χρήσεις.

Οι εκκλήσεις τους δεν εισακούστηκαν και, ο Τραμπ συνέχισε να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τόσο στην εκστρατεία του 2016 όσο και σε αυτή του 2020.

Θα φύγεις, Ντόναλντ;

Η ιστορία μεταξύ Τραμπ και συγκροτήματος όμως έχει τις ρίζες της πολλά χρόνια πίσω. Όπως αναφέρει σε άρθρο του στο Variety, ο δημοσιογράφος Jem Aswad, οι Stones έδιωξαν τον Τραμπ από το Atlantic City Convention Center, ιδιοκτησία του νυν προέδρου, τον Δεκέμβριο του 1989, προς το τέλος της περιοδείας τους «Steel Wheels».

Ο Τραμπ οργάνωσε μια συνέντευξη Τύπου για τη συναυλία, ενάντια στη θέληση του συγκροτήματος και, σύμφωνα με τον διοργανωτή Μάικλ Κολ, τα πράγματα πήραν μια άγρια τροπή.

«Ο Κιθ [Ρίτσαρντς] βγάζει ένα μαχαίρι, το χτυπάει στο τραπέζι και λέει: ‘Γιατί στο διάολο σε έχω; Πρέπει να πάω εκεί και να διώξω εγώ ο ίδιος [τον Τραμπ]; Κάποιος θα πρέπει να φύγει από το κτίριο – είτε αυτός, είτε εμείς’. Εγώ απάντησα: ‘Όχι. Θα πάω εγώ να το κάνω. Μην ανησυχείς’», θυμήθηκε ο Κολ.

Το πρόβλημα επιλύθηκε όταν, σύμφωνα με την περιγραφή του Κολ, οι τρεις σωματοφύλακες του Τραμπ συναντήθηκαν με περίπου 40 υπαλλήλους του Stones.

«Παίρνω τον ασύρματο και καλώ τον Τζιμ Καλάχαν, που ήταν ο επικεφαλής της ασφάλειάς μας, και του λέω: ‘Τζιμ, νομίζω ότι έχω ένα μικρό πρόβλημα’. Και αυτός μου απαντά: ‘Απλά γύρνα πίσω’. Γύρισα. Είχε 40 άτομα από το προσωπικό με λοστούς, μπαστούνια του χόκεϊ και κατσαβίδια.Και τότε είπαν: ‘Θα φύγεις, Ντόναλντ;», εξιστόρησε ο Κολ.

Και έτσι, έφυγε.

*Με πληροφορίες από: Guardian & Variety

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
Μια αναδρομή 20.02.26

Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο

Όπως όλα δείχνουν, τα πάρτυ παραγκωνίζονται, δίνοντας χώρο σε μπαρ που δεν απαιτούν κοινωνικοποίηση και, λόγω αυτής της τάσης επιστρέφουν και ρέπλικες των Ongaku Kissa.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
«Days of Ash» 20.02.26

ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο «Days of Ash», αφιερωμένο σε θύματα βίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Δυτική Όχθη και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»
Φωτογραφίες 18.02.26

Αντιφάσεις σε εκθέσεις και στοιχεία: Απόστρατος αστυνομικός λέει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν «ήταν ανθρωποκτονία»

Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας του Σιάτλ δηλώνει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν αυτοκτονία και ζητά να ανοίξει ξανά η υπόθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Τα λουλούδια μαρτυρούν»
Music 18.02.26

«Τα λουλούδια μαρτυρούν»

Η Alcedo Folk Band παρουσιάζει μία ιδιαίτερη μουσικο-αφηγηματική παράσταση για τη θυσία και τη μνήμη των λουλουδιών

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
Τζόγος 17.02.26

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
