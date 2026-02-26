«Ο Prince δε θα ήθελε ποτέ το τραγούδι του να συνδεθεί με τον Τραμπ» – Η απαγόρευση του «Purple Rain» από το Melania

Η περιουσία του Prince φέρεται να εμπόδισε τη χρήση της μουσικής του στο Melania, ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Μελάνια Τραμπ, που εστιάζει στις εβδομάδες πριν από την δεύτερη ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.

Ο παραγωγός Μαρκ Μπέκμαν, ο οποίος έχει επίσης διατελέσει επί μακρόν ανώτερος σύμβουλος της πρώτης κυρίας, έδωσε πληροφορίες για τις μουσικές επιλογές της ταινίας σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στο Variety τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου. Ισχυρίστηκε ότι η περιουσία του Prince αρνήθηκε τα δικαιώματα για ένα από τα τραγούδια του αείμνηστου καλλιτέχνη επειδή «ποτέ δεν θα ήθελε το τραγούδι του να συνδεθεί με τον Τραμπ».

Ο Μπέκμαν ισχυρίστηκε στη συνέντευξη ότι αρχικά του είχαν πει ότι θα μπορούσε να αποκτήσει τα δικαιώματα για ένα τραγούδι του Prince, μέχρι που παρενέβη η περιουσία του τραγουδιστή του «Purple Rain».

Ο παραγωγός ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Guns N’ Roses και η Grace Jones αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα δικαιώματα για τη μουσική τους.

Δεν είπε ονόματα

Ο Μπέκμαν πρόσθεσε ότι υπήρχαν και μερικοί εκπληκτικοί καλλιτέχνες που ενθουσιάστηκαν με την ιδέα να συμμετάσχουν στην ταινία. «Μερικοί από τους καλλιτέχνες που δεν θα περίμενες ποτέ να δεχτούν, δέχτηκαν αμέσως. Σκέφτηκα: “Πω πω, τώρα τους αγαπώ ακόμα περισσότερο”» είπε, ενώ αρνήθηκε να ονομάσει αυτούς τους μουσικούς, λέγοντας ότι μερικοί «φοβούνται ότι, επειδή οι θαυμαστές τους είναι προοδευτικοί, θα τους χάσουν».

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά πηγή κοντά στους Rolling Stones αμφισβητεί τον ισχυρισμό του παραγωγού της Melania ότι ο Μικ Τζάγκερ «έδωσε την ευχή του» για τη χρήση του τραγουδιού.

Ο εκπρόσωπος των Rolling Stones δήλωσε στον Guardian ότι το συγκρότημα δεν συνεργάστηκε ποτέ με τον Μαρκ Μπέκμαν και την ομάδα του για τη χρήση του Gimme Shelter στο ντοκιμαντέρ για την πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

Ο Jonny Greenwood, κιθαρίστας των Radiohead και συνθέτης μουσικής για ταινίες, και ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson, εξέδωσαν από κοινού δήλωση στο Variety ζητώντας να αφαιρεθεί ένα τμήμα της μουσικής του Phantom Thread από το ντοκιμαντέρ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stereogum (@stereogum)

«Να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ»

Μερικοί ακόμα μουσικοί, επίσης, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την εμφάνισή τους στο ντοκιμαντέρ του Μπρετ Ράτνερ.

Ο Jonny Greenwood, κιθαρίστας των Radiohead και συνθέτης μουσικής για ταινίες, και ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson, εξέδωσαν από κοινού δήλωση στο Variety ζητώντας να αφαιρεθεί ένα τμήμα της μουσικής του Phantom Thread από το ντοκιμαντέρ.

«Έπεσε στην αντίληψή μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread έχει χρησιμοποιηθεί στο ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια» ανέφερε η δήλωση των δύο. «Αν και ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal δεν συμβουλεύτηκε τον Jonny για αυτή τη χρήση από τρίτους, κάτι που αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του ως συνθέτη. Ως αποτέλεσμα, ο Jonny και ο Paul Thomas Anderson ζήτησαν να αφαιρεθεί από το ντοκιμαντέρ».

Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά πηγή κοντά στους Rolling Stones αμφισβητεί τον ισχυρισμό του παραγωγού της Melania ότι ο Μικ Τζάγκερ «έδωσε την ευχή του» για τη χρήση του τραγουδιού

«Ξοδέψαμε πολλά χρήματα»

Ο Μπέκμαν απάντησε στη δήλωσή τους στην συνέντευξη, λέγοντας: «Είναι αστείο -οι Radiohead είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα όλων των εποχών. Το γεγονός ότι βγήκαν δημόσια και αποστασιοποιήθηκαν, νομίζω ότι είναι απλώς μέρος της ατυχούς εποχής που ζούμε».

«Βγήκαμε και δημιουργήσαμε μια ωραία ταινία που δεν εμπλέκεται σε καμία πολιτική ή κάτι παρόμοιο. Η μουσική εκείνη τη στιγμή είναι τόσο τέλεια, ειλικρινά, ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που μπόρεσα να τη χρησιμοποιήσω», πρόσθεσε.

«Ξοδέψαμε πολλά χρήματα για όλη αυτή τη μουσική και είμαστε ενθουσιασμένοι που αυτό το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στην ταινία», δήλωσε ο Μπέκμαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jesse Grant | Movie Magick (@moviemagick)

Βαθμολογία στο Rotten Tomatoes

Το Melania κέρδισε 7,04 εκατομμύρια δολάρια στο box office το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά την κυκλοφορία της στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου.

Η ταινία χρηματοδοτήθηκε με 40 εκατομμύρια δολάρια από την Amazon MGM Studios και 35 εκατομμύρια δολάρια για την προωθητική καμπάνια. Αυτή τη στιγμή έχει βαθμολογία 11% από τους κριτικούς στο Rotten Tomatoes, ελαφρώς αυξημένη από το 8% της εβδομάδας της κυκλοφορίας της.

*Με στοιχεία από people.com και theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS – Wikimedia Commons