«Melania»: 99% από το κοινό, 8% από τους κριτικούς – H Versant διαψεύδει χειραγώγηση με bots στο Rotten Tomatoes

Ο θόρυβος γύρω από την ταινία Melania δεν λέει να κοπάσει — αυτή τη φορά όχι για το περιεχόμενό της, αλλά για τις βαθμολογίες της. Η μητρική εταιρεία του Rotten Tomatoes, η Versant, έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια χειραγώγησης των βαθμολογιών κοινού, μετά το εντυπωσιακό (και για πολλούς ύποπτο) χάσμα ανάμεσα στις κριτικές και το audience score του ντοκιμαντέρ.

Η ταινία —παραγωγής Amazon MGM— εμφανίζει 99% θετική βαθμολογία από το κοινό, την ώρα που οι επαγγελματίες κριτικοί της δίνουν μόλις 8%, καθώς μπαίνει στο δεύτερο Σαββατοκύριακο προβολής της. Η διαφορά είναι τόσο ακραία, που στα social media άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια περί bots με πολιτικά κίνητρα, συνδεδεμένα με το MAGA στρατόπεδο.

Σε δήλωσή της στο Variety, η Versant ήταν απολύτως σαφής: δεν υπάρχει καμία αλλοίωση στοιχείων. Όπως ανέφερε, οι αξιολογήσεις του Popcornmeter προέρχονται αποκλειστικά από επαληθευμένους θεατές, δηλαδή χρήστες που έχουν αποδεδειγμένα αγοράσει εισιτήριο.

Από το box office στη late-night σάτιρα

Το θέμα πέρασε γρήγορα και στη σάτιρα. Ο Τζίμι Κίμελ, στον μονόλογό του στις 4 Φεβρουαρίου, σχολίασε δηκτικά ότι το Melania έχει βαθμολογία κοινού υψηλότερη ακόμη και από τον Νονό, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το πόσο «φυσικό» είναι αυτό το αποτέλεσμα.

«Μέχρι απόψε, το Melania έχει 5% στο Rotten Tomatoes από τους κριτικούς. Αυτό είναι πολύ χαμηλό. Για να το βάλουμε σε πλαίσιο, είναι 1% χαμηλότερο από το Gigli. Η βαθμολογία κοινού για το Melania είναι 99% θετική, δηλαδή 1% υψηλότερη από τον Νονό. Και είμαι σίγουρος ότι ο Ντόναλντ Τζ. Κορλεόνε δεν είχε καμία απολύτως σχέση με αυτό», σχολίασε ο Κίμελ αρχικά.

«Πρέπει να φτάσουμε στον πάτο αυτής της υπόθεσης. Στείλτε την Τάλσι Γκάμπαρντ και το FBI! Κατασχέστε τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, τους κουβάδες ποπ κορν, τις αποδείξεις ταμείου, σε κάθε κινηματογράφο της Αμερικής!», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, το «Melania» έχει πλέον καταγραφεί ως η ταινία με τη μεγαλύτερη απόκλιση ανάμεσα σε βαθμολογίες κριτικών και κοινού στην ιστορία του Rotten Tomatoes.

Όπως ανέφερε το Variety, το κοινό του «Melania» στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής ήταν κατά 72% γυναίκες και κατά 83% άτομα άνω των 45 ετών. Σχεδόν το 75% των αγοραστών εισιτηρίων ήταν λευκοί, σύμφωνα με στοιχεία της PostTrak.