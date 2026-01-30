Εταιρική διαφθορά; Δύσκολες ερωτήσεις στο ποδαρικό του Melania στο «Trump-Kennedy Center»

Με λέξεις όπως «ανθρωπιστική», «λαμπρή», «συμπονετική» και «ευφυής», οι καλεσμένοι στην πρεμιέρα του Melania στο Kennedy Center περιέγραψαν τη Μελάνια Τραμπ με μια σχεδόν τελετουργική υπερβολή.

Το ντοκιμαντέρ της Amazon MGM Studios, που καταγράφει τις ημέρες πριν από την προεδρική ορκωμοσία του 2025, παρουσιάστηκε όχι απλώς ως κινηματογραφική κυκλοφορία, αλλά ως γεγονός εθνικής εμβέλειας.

Το φιλμ φέρεται να αγοράστηκε έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων, με επιπλέον 35 εκατ. να διατίθενται για την προώθησή του — ποσά που από μόνα τους το καθιστούν «πρωτοφανές» για τα δεδομένα του είδους.

Το Kennedy Center ως σκηνικό

Όσοι βρέθηκαν στο χώρο μίλησαν για μια εικόνα που δεν είχαν ξαναδεί: το Kennedy Center —ή «Trump-Kennedy Center», όπως αναφερόταν στις προσκλήσεις— είχε μετατραπεί σε έναν πλήρως επωνυμοποιημένο χώρο. Το όνομα της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ ήταν τυπωμένο σε τοίχους και παράθυρα, φωτεινά γράμματα κάλυπταν τα σκαλιά και η παρουσία της ήταν οπτικά παντού.

«Έχω παρακολουθήσει δεκάδες εκδηλώσεις εδώ, αλλά ποτέ δεν έχω δει ολόκληρο το κέντρο να ‘ντύνεται’ έτσι», σχολίασε δημοσιογράφος στο κόκκινο χαλί.

Αίσθηση προκάλεσε και η διάρκεια της παρουσίας του ζεύγους Τραμπ στο μαύρο χαλί: επί 34 λεπτά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και η Μελάνια απαντούσαν σε ερωτήσεις τόσο από μεγάλα μέσα όσο και από δεξιές πλατφόρμες.

«Απόψε είναι αφιερωμένη στην Πρώτη Κυρία», δήλωσε ο πρόεδρος, πριν μιλήσει για την επιρροή που ασκεί η σύζυγός του στις αποφάσεις του: «Μιλάω με πολλούς ανθρώπους, κάποιους τους ακούω, κάποιους όχι. Εκείνη όμως είναι πολύ επιδραστική».

Η ίδια η Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει το ντοκιμαντέρ να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης, ιδιαίτερα για γυναίκες και νεότερες ηλικίες: «Όλοι μπορούν να συνδεθούν με αυτό. Έφηβοι, νέες γυναίκες, άνθρωποι που θέλουν να πιστέψουν ότι μπορούν να συνδυάσουν οικογένεια και επαγγελματική ζωή».

Η συμφωνία με την Amazon στο μικροσκόπιο

Κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η συμφωνία της Amazon με τη Μελάνια Τραμπ και τη νέα της εταιρεία παραγωγής, Muse Films. Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή, ενώ η Πρώτη Κυρία εξήγησε πως είχαν προηγηθεί επαφές με πολλούς διανομείς, αλλά η Amazon «ήταν η μόνη που δεσμεύτηκε για παγκόσμια κινηματογραφική διανομή».

Το Melania βγαίνει σε 1.500 αίθουσες παγκοσμίως, αν και οι πρώτες πωλήσεις εισιτηρίων χαρακτηρίζονται μάλλον συγκρατημένες. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ταινία αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από το πρόγραμμα προβολών στη Νότια Αφρική.

Ο Μπρετ Ράτνερ και οι δύσκολες ερωτήσεις

Ιδιαίτερη ένταση προκάλεσε η παρουσία του σκηνοθέτη Μπρετ Ράτνερ, στο πρώτο του έργο μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση την περίοδο του #MeToo. Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν ευθέως αν αισθάνεται ότι συμμετέχει σε μια μορφή εταιρικής διαφθοράς.

«Αυτό είναι γελοίο, αλλά εντάξει, θα απαντήσω», είπε. «Μπορώ να σας πω ξεκάθαρα ότι αν γινόταν έλεγχος και μας ρωτούσαν “πόσα ξοδεύτηκαν για αυτή την ταινία;”, πρόκειται για ένα από τα πιο ακριβά ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει ποτέ στο είδος. Δεν είχε να κάνει με το να πλουτίσουμε.

»Νομίζω ότι οι Τραμπ είναι ήδη αρκετά εύποροι και επιτυχημένοι. Επρόκειτο για το να μπορέσω να προσλάβω το καλύτερο συνεργείο στον κόσμο, να ντύσουμε μουσικά την ταινία με τον καλύτερο συνθέτη… Όταν τη δείτε, θα πείτε: “Α, τώρα καταλαβαίνουμε πού πήγαν τα λεφτά”. Δεν υπήρχε διαφθορά. Η Μελάνια ενδιαφερόταν μόνο για ένα πράγμα: να γίνει μια σπουδαία ταινία για το κοινό».

Για τον Ράτνερ, το πρότζεκτ ήρθε απροσδόκητα. «Δεν το είχα σχεδιάσει», είπε στο The Hollywood Reporter. «Δεν ήταν κάτι που πρότεινα εγώ. Η Πρώτη Κυρία και ο [παραγωγός] Μαρκ Μπέκμαν μού ζήτησαν να το σκεφτώ και συγκινήθηκα από το πόσο άμεση και στοχαστική ήταν. Μου είπε: “Μπρετ, θέλω να το κάνεις εσύ”. Της απάντησα: “Υπάρχουν σπουδαίοι ντοκιμαντερίστες”. Και μου είπε: “Ναι, αλλά θέλω να είναι για τη μεγάλη οθόνη. Να είναι μια ταινία που το κοινό σε όλο τον κόσμο θα απολαύσει πραγματικά”. Έτσι είπα: “Εντάξει, τότε είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος”».

Πολιτική στήριξη και πολιτιστική νομιμοποίηση

Στην πρεμιέρα έδωσαν το παρών κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον χαρακτήρισε την επένδυση της Amazon «επιχειρηματικά λογική» αλλά και «πολιτιστικά ανεκτίμητη».

«Ένα ντοκιμαντέρ για μια Πρώτη Κυρία, με πρόσβαση στα παρασκήνια, έχει αξία που ξεπερνά τα νούμερα», είπε, απορρίπτοντας τις επικρίσεις για το γεγονός πως η πρεμιέρα έλαβε χώρα λίγες ημέρες μετά τον πυροβολισμό διαδηλωτή από την ICE στη Μινεάπολη.

«Αυτό είχε προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Δεν μπορεί να λογαριάζει κανείς τον καιρό ή την τρέλα στο Κογκρέσο. Εκείνη κάνει τη δουλειά της και εμείς τη στηρίζουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην πρεμιέρα παρευρέθηκαν και άλλα μέλη της κυβέρνησης, όπως οι Πιτ Χέγκσεθ, Λι Ζέλντιν και Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Έχει παρουσιαστεί ως μονοδιάστατος χαρακτήρας, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια», δήλωσε ο Κένεντι στο THR. «Ήταν πολύ καλή μαζί μου και με τη σύζυγό μου Σέριλ Χάινς από τότε που μετακομίσαμε στην Ουάσινγκτον. Μέσα στην κυβέρνηση, είναι από τους βασικούς ανθρώπους που με κινητοποιούν στην ατζέντα μου για την υγεία των παιδιών και τη σωστή διατροφή. Έχουμε δουλέψει πολύ μαζί για την αναδοχή παιδιών, που είναι το πάθος της, και ανυπομονώ να μάθω περισσότερα».

Ο Κένεντι υπερασπίστηκε επίσης τη μετονομασία του κτιρίου που ήταν αφιερωμένο στον θείο του, τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι. «Το κέντρο αυτό ιδρύθηκε μετά τον θάνατο του θείου μου λόγω της δέσμευσής του στις τέχνες και στην ιδέα της Αμερικής ως πολιτιστικού κέντρου. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει την ίδια φιλοδοξία. Αφιερώνει πολύ χρόνο σε αυτό», είπε. «Έχω πιο σοβαρά ζητήματα να αντιμετωπίσω. Αν μπορώ να σώσω έστω και ένα παιδί, αυτό είναι πιο σημαντικό από το όνομα ενός κτιρίου».

Παράλληλα, σύμφωνα με το NPR, λίγο μετά την αλλαγή ονομασίας, το Kennedy Center βρέθηκε αντιμέτωπο με εσωτερικούς κραδασμούς και έντονες αντιδράσεις: δύο ανώτερα στελέχη αποχώρησαν αιφνιδιαστικά, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει καθήκοντα μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ενώ παράλληλα μια σειρά προβεβλημένων καλλιτεχνών και οργανισμών ακύρωσαν προγραμματισμένες εμφανίσεις, επικαλούμενοι τη νέα διοικητική κατεύθυνση του ιδρύματος.

Το κλίμα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την έλλειψη κοινοβουλευτικής έγκρισης για τη μετονομασία και από την προσφυγή μέλους του Κογκρέσου στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τη νομιμότητά της, την ώρα που η διοίκηση του κέντρου απέδιδε τις ακυρώσεις σε πολιτικές πιέσεις.

Ένα μήνυμα για την «κληρονομιά»

Παρότι η προβολή του ντοκιμαντέρ στον Λευκό Οίκο το Σάββατο προκάλεσε αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φάνηκε να ενοχλείται από τα γεγονότα του τελευταίου μήνα. Ερωτηθείς πώς πιστεύει ότι ο Ιανουάριος θα επηρεάσει την υστεροφημία του, απάντησε: «Νομίζω ότι η παρακαταθήκη είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή. Η πιο ασφαλής χώρα που είχαμε ποτέ, ο ισχυρότερος στρατός, τα πηγαίνουμε καλύτερα από ποτέ. Πιστεύω ότι θα είναι μια σπουδαία κληρονομιά».

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Roporter, NPR