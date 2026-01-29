newspaper
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
Αλέξ Πρέτι: Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να τον βγάλει ο Τραμπ – Το βίντεο που ανάρτησε
Κόσμος 29 Ιανουαρίου 2026, 11:41

Αλέξ Πρέτι: Τρομοκράτη με το στανιό, προσπαθεί να τον βγάλει ο Τραμπ – Το βίντεο που ανάρτησε

Τα πλάνα που τραβήχτηκαν στις 13 Ιανουαρίου έρχονται εν μέσω αυξανόμενης δημόσιας κατακραυγής για την καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ

Σύνταξη
Τρομοκράτη με το στανιό προσπαθεί να βγάλει τον Άλεξ Πρέτι ο Ντόνλαντ Τραμπ. Αλλιώς πώς να εξηγηθεί ότι κοινοποίησε την ανάρτηση ενός χρήστη στο Truth Social που περιείχε πλάνα που φαίνεται ο 37χρονος Άλεξ να φωνάζει μαζί με άλλους διαδηλωτές προς ένα όχημα με ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.

Στα ίδια πλάνα, όταν οι πράκτορες αρχίζουν να απομακρύνονται, ο Πρέτι φαίνεται να κλωτσάει το πίσω φως του οχήματος. Τότε, ένας από τους πράκτορες βγαίνει έξω και ξεκινάει να τον χτυπά, καθηλώνοντάς τον με τη βία στο έδαφος.

Λίγες ημέρες πριν είχε προηγηθεί η εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορες της ICE.

Βίντεο 11 ημέρες πριν τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Δείτε το βίντεο:

YouTube thumbnail

Και δεν φτάνει το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσιεύει το υλικό αλλά το συνοδεύει με τη λεζάντα: «ένας τόσο ειρηνικός διαδηλωτής».

Δηλαδή, στο αίτημα των γονιών του Άλεξ Πρέτι να αποκαλυφθεί η «αλήθεια για τον γιο μας», ο αμερικανός πρόεδρος απαντά με ειρωνικά σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αρχικά ισχυρίστηκαν ότι ο Πρέτι «κράδαζε» όπλο την ημέρα που σκοτώθηκε και σκόπευε να «σφαγιάσει» αστυνομικούς – ισχυρισμοί που διαψεύστηκαν από βίντεο που τον έδειχνε να κρατάει τηλέφωνο, όχι όπλο.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και αηδιαστικά», ανέφερε η οικογένεια του Πρέτι σε ανακοίνωσή της λίγο μετά τη δολοφονία του. «Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφόνους και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ… Παρακαλώ αποκαλύψτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος».

World
Εμπορικός πόλεμος: Γιατί η Ευρώπη θα χάσει περισσότερα από τις ΗΠΑ – Τι δείχνει έρευνα

Εμπορικός πόλεμος: Γιατί η Ευρώπη θα χάσει περισσότερα από τις ΗΠΑ – Τι δείχνει έρευνα

Business
Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

inWellness
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα
Κόσμος 29.01.26

Να μείνει στην Ουάσινγκτον παρότρυνε η Ροντρίγκεζ την Ματσάδο και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα

Η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ροντρίγκεζ, παρότρυνε, χωρίς να την κατονομάσει, την Ματσάδο να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να μην επιστρέψει στη Βενεζουέλα. Καυστικός και ο υπουργός Εσωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας
Κόσμος 29.01.26

Γάζα: Δέκα χώρες καλούν το Ισραήλ να επιτρέψει «ανεμπόδιστη» είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας

Δέκα χώρες ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα ανοίγοντας το πέρασμα στη Ράφα, λίγες ημέρες μετά την κατεδάφιση των γραφείων της UNRWA του ΟΗΕ στην Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση
Και το Ισραήλ 29.01.26

Χούθι: Kάθε επίθεση κατά του Ιράν είναι «κήρυξη πολέμου κατά της Υεμένης» – Θα χτυπήσουμε κάθε αμερικανική βάση

Οι Χούθι (Ανσάρ Αλλάχ) «θα υποστηρίξουν τους αδερφούς τους στο Ιράν», δηλώνοντας έτοιμη για μάχη ενάντια σε επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ και όλων των αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ
Απαιτεί εγγυήσεις 28.01.26

Συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ: Ο Μερτς πιέζει για επικύρωση, το Ευρωκοινοβούλιο ζητά δικλίδες ασφαλείας έναντι του Τραμπ

Ο καγκελάριος Μερτς ζήτησε να ληφθεί «τελική απόφαση» για την εμπορική συμφωνία, καθώς θεωρεί ότι οι απειλές Τραμπ αποσύρθηκαν. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά μια ρήτρα ακύρωσης, αν ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλθει.

Σύνταξη
Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ
Politico 28.01.26

Σλοβακία και Λευκός Οίκος διαψεύδουν πως ο Φίτσο ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση του Τραμπ

Με ανακοινώσεις τους ο Λευκός Οίκος και ο ίδιος ο Φίτσο διέψευσαν το δημοσίευμα, στο οποίο αναφέρονταν πως ο Φίτσο μίλησε αρνητικά για την ψυχική υγεία του Τραμπ στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής

Σύνταξη
Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ
Κόσμος 28.01.26

Εξαφανίστηκε επιβατικό αεροπλάνο στην Κολομβία – Χάθηκε ξαφνικά από το ραντάρ

Επιβατικό αεροπλάνο το οποίο έκανε πτήση εσωτερικού στην Κολομβία, χάθηκε από τα ραντάρ του πύργου ελέγχου και οι στρατιωτικές και πολιτικές αρχές «χτενίζουν» την περιοχή.

Σύνταξη
Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου
Με απόφαση Μητσοτάκη 29.01.26

Ο Ρουσόπουλος πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου συνεδρίου της ΝΔ που θα διεξαχθεί 15-17 Μαΐου

Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου της ΝΔ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Σύνταξη
‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης
Golden age 29.01.26

‘Εγκλημα, τέχνη και Sopranos: Το MoMI τιμάει τη σειρά που εγκαινίασε τη νέα «χρυσή εποχή» της τηλεόρασης

Περίπου 19 χρόνια μετά το τέλος της εμβληματικής σειράς του Ντέιβιντ Τσέιζ, το MoMi στη Νέα Υόρκη παρουσιάζει την μεγάλη έκθεση Stories and Sets for The Sopranos.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά
Η εγκύκλιος 29.01.26

Υπ. Παιδείας: Δεν θα προσμετρώνται απουσίες από ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού – Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών - Απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού

Σύνταξη
Καιρός: Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin
Επιδείνωση καιρού 29.01.26

Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ για την επερχόμενη κακοκαιρία Kristin

Πότε αναμένεται να πλήξουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα την Αττική - Ποιες άλλες περιοχές θα επηρεάσει η κακοκαιρία Kristin σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου της ΕΜΥ

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague
Euroleague 29.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις (29/1): Που θα δείτε τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και τον Ολυμπιακό στη Euroleague

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/1) από την τελευταία αγωνιστική του Europa League και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Σύνταξη
Κακοκαιρίες: Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν τις βαφτίζουν όλες – Ποιος ο σκοπός του ονόματος
Η διαδικασία 29.01.26

Γιατί οι μετεωρολόγοι δεν βαφτίζουν όλες τις κακοκαιρίες - Ποιος ο σκοπός του ονόματος

Η πρακτική να δίνονται ονόματα στις κακοκαιρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο βοηθά στην ενιαία ενημέρωση πολιτών, Αρχών και ΜΜΕ - Ο παράγοντας της διασυνοριακής επίδρασης των καιρικών φαινομένων

Σύνταξη
Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία
Opinion 29.01.26

Πολύμηνη διαρροή, πολύνεκρη τραγωδία

Οι ζωές των εργαζομένων και δη των εργατών και των εργατριών, αξίζουν. Κι ας λογίζονται ως αναλώσιμοι ή αόρατοι από κάποιους. Κι ας μην κυματίζουν γι’αυτες και γι’αυτούς μεσίστιες οι σημαίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Μπόρις Πάστερνακ: Αγώνας κατά του σύγχρονου Λεβιάθαν
Συγκλονιστική μαρτυρία 29.01.26

Μπόρις Πάστερνακ: Ήταν όντως άξιος του Νομπέλ Λογοτεχνίας;

Μονάχα τυφλωμένοι και βάρβαροι άνθρωποι —σ' οποιαδήποτε παράταξη και αν ανήκουν— είναι δυνατόν να διαβάσουν τον «Δόκτορα Ζιβάγκο» σαν ένα αντικομμουνιστικό μανιφέστο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση

Σε πρόσκληση προγραμματικού διαλόγου προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Το «προσκλητήριο» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι διεργασίες στην προοδευτική αντιπολίτευση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26

Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
