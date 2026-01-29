Τρομοκράτη με το στανιό προσπαθεί να βγάλει τον Άλεξ Πρέτι ο Ντόνλαντ Τραμπ. Αλλιώς πώς να εξηγηθεί ότι κοινοποίησε την ανάρτηση ενός χρήστη στο Truth Social που περιείχε πλάνα που φαίνεται ο 37χρονος Άλεξ να φωνάζει μαζί με άλλους διαδηλωτές προς ένα όχημα με ομοσπονδιακούς αξιωματικούς.

Στα ίδια πλάνα, όταν οι πράκτορες αρχίζουν να απομακρύνονται, ο Πρέτι φαίνεται να κλωτσάει το πίσω φως του οχήματος. Τότε, ένας από τους πράκτορες βγαίνει έξω και ξεκινάει να τον χτυπά, καθηλώνοντάς τον με τη βία στο έδαφος.

Λίγες ημέρες πριν είχε προηγηθεί η εν ψυχρώ δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορες της ICE.

Βίντεο 11 ημέρες πριν τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι

Δείτε το βίντεο:

Και δεν φτάνει το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσιεύει το υλικό αλλά το συνοδεύει με τη λεζάντα: «ένας τόσο ειρηνικός διαδηλωτής».

Δηλαδή, στο αίτημα των γονιών του Άλεξ Πρέτι να αποκαλυφθεί η «αλήθεια για τον γιο μας», ο αμερικανός πρόεδρος απαντά με ειρωνικά σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ αρχικά ισχυρίστηκαν ότι ο Πρέτι «κράδαζε» όπλο την ημέρα που σκοτώθηκε και σκόπευε να «σφαγιάσει» αστυνομικούς – ισχυρισμοί που διαψεύστηκαν από βίντεο που τον έδειχνε να κρατάει τηλέφωνο, όχι όπλο.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και αηδιαστικά», ανέφερε η οικογένεια του Πρέτι σε ανακοίνωσή της λίγο μετά τη δολοφονία του. «Ο Άλεξ σαφώς δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφόνους και δειλούς κακοποιούς της ICE του Τραμπ… Παρακαλώ αποκαλύψτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ήταν καλός άνθρωπος».