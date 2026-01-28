Δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των όπλων τους και πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη το Σάββατο, σε συγκέντρωση ενάντια στην παρουσία πρακτόρων των υπηρεσιών της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών – CBP και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής – ICE, σύμφωνα με την πρώτη αναφορά του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας – DHS προς το Κογκρέσο.

Η έκθεση – από την αρχική έρευνα της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας για τον πυροβολισμό του δολοφονημένου διαδηλωτή – αναφέρει ότι ένας από τους παριστάμενους πράκτορες φώναξε «Έχει όπλο» πολλές φορές πριν δύο αστυνομικοί πυροβολήσουν, ενώ οι πράκτορες πάλευαν μαζί του στο έδαφος. Κάτι που αληθεύει.

Όμως τυπικά στον κανονισμό των σωμάτων ασφαλείας των ΗΠΑ, αν ένας αστυνομικός ή πράκτορας αναγνωρίσει κίνδυνο, οι υπόλοιποι παριστάμενοι πράκτορες δεν χρειάζεται να επιβεβαιώσουν οπτικά τον κίνδυνο (αν κρατούσε όπλο) πριν κάνουν χρήση του δικού τους οπλισμού.

Τον Άλεξ Πρέτι πυροβόλησαν πράκτορες της CBP

«Το προσωπικό της CBP προσπάθησε να συλλάβει τον Πρέτι. Ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προσωπικού της CBP και ακολούθησε πάλη», αναφέρει η έκθεση. «Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας φώναξε πολλές φορές «Έχει όπλο!». Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας πυροβόλησε με το Glock 19 που του είχε χορηγηθεί από την CBP και ένας πυροβόλησε επίσης με το Glock 47 που του είχε χορηγηθεί από την CBP εναντίον του Πρέτι».

Η έκθεση δεν αναφέρει συγκεκριμένα εάν οι σφαίρες που πυροβόλησαν και οι δύο αστυνομικοί χτύπησαν τον νοσηλευτή, κάτι που όμως εξαιτίας της πολύ κοντινής απόστασης θεωρείται εξαιρετικά πιθανό.

Η έκθεση προσθέτει ότι «μετά τον πυροβολισμό, ένας (πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς) ενημέρωσε ότι είχε στην κατοχή του το όπλο του Πρέτι. Στη συνέχεια, ο άνδρας της BPA (αυτός που αφαίρεσε το όπλο) έβγαλε τη γεμιστήρα και ασφαλίσε το όπλο του Πρέτι στο όχημά του».

Το προσωπικό της CBP «έκοψε τα ρούχα του και του παρείχε ιατρική βοήθεια τοποθετώντας επίδεσμοι στο στήθος του», αναφέρει η έκθεση που παρουσιάστηκε από το CNN.