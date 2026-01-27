Σημάδια υποχώρησης Τραμπ στη Μινεάπολη – Αποχωρούν «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες»

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Δευτέρα, επιβεβαιώνοντας ότι «ορισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή αύριο, και θα συνεχίσω να πιέζω για την αποχώρηση και των υπολοίπων που συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση».

Ο δήμαρχος της πολύπαθης πόλης συνέχισε γράφοντας ότι «η Μινεάπολη θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις κρατικές και ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου σε πραγματικές ποινικές έρευνες, αλλά δεν θα συμμετέχει σε αντισυνταγματικές συλλήψεις των γειτόνων μας ούτε θα επιβάλλει τον ομοσπονδιακό νόμο περί μετανάστευσης. Οι βίαιοι εγκληματίες πρέπει να λογοδοτούν με βάση τα εγκλήματα που διαπράττουν, όχι με βάση την καταγωγή τους».

Συμπλήρωσε για να καταλήξει ως το κομμάτι που αφορά τον ρόλο του ως δημάρχου, ότι «θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλες τις βαθμίδες της κυβέρνησης για να διατηρήσω την ασφάλεια των κοινοτήτων μας, να περιορίσω την εγκληματικότητα και να θέσω τους κατοίκους της Μινεάπολης σε πρώτη προτεραιότητα. Σκοπεύω να συναντηθώ αύριο με τον «τσάρο» των Συνόρων Τομ Χόμαν για να συζητήσουμε περαιτέρω τα επόμενα βήματα».

I spoke with President Trump today and appreciated the conversation. I expressed how much Minneapolis has benefited from our immigrant communities and was clear that my main ask is that Operation Metro Surge needs to end. The president agreed the present situation can’t continue. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

Ο επικεφαλής της CBP στη Μινεάπολη «δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του» – Ακόμα

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας – DHS υπογράμμισε ότι ο αξιωματικός της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των Η.Π.Α. – CBP, Γκρέγκορι Μποβίνο, ο οποίος έγινε το πρόσωπο της επιχείρησης επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας του Τραμπ στη Μινεσότα, δεν έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του.

Chief Gregory Bovino has NOT been relieved of his duties. As @PressSec stated from the White House podium, @CMDROpAtLargeCA is a key part of the President’s team and a great American. https://t.co/qj3E9B8uzg — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 27, 2026

«Ο αρχηγός Γκρέγκορι Μποβίνο ΔΕΝ έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του», δήλωσε η εκπρόσωπος του DHS Τρίσια ΜακΛάφλιν σε ανάρτηση στο X. Ο Μποβίνο «είναι βασικό μέλος της ομάδας του προέδρου και ένας σπουδαίος Αμερικανός», πρόσθεσε. Όλες οι δημοσιογραφικές πληροφορίες από διαφορετικά μέσα των ΗΠΑ, συγκλίνουν πως ο Μποβίνο έχει απομακρυνθεί από την θέση του ως διοικητής της CBP.

Αναφέρεται πως ο Μποβίνο θα επιστρέψει στο προηγούμενο πόστο του, στο El Centro της Καλιφόρνια στα σύνορα με την μεξικανική πόλη Μεξικάλι και ορισμένοι από τους πράκτορές του αναμένεται να αναχωρήσουν αύριο από το Μινεάπολη και να επιστρέψουν στους τομείς από τους οποίους αποσπάστηκαν.

Η αναφορά του δημάρχου της Μινεάπολης Φρέι πως θα συναντηθεί με τον «τσάρο» των συνόρων του Τραμπ, Τομ Χόμαν, ενδυναμώνει τις πληροφορίες πως αναμένεται να αναλάβει προσωπικά τις επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στο Μινεάπολη. Επισήμως ο Μποβίνο δεν θα υποχρεωθεί σε παραίτηση, ούτε θα «καρατομηθεί», αλλά θα παραμένει στην θέση του από την οποία και θα συνταξιοδοτηθεί τις προσεχείς εβδομάδες.