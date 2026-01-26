Υποψήφιος κυβερνήτης της Μινεσότα αποσύρεται μετά τα βίαια περιστατικά εναντίον συμπολιτών του

Ο δικηγόρος Κρις Μάντελ αποσύρθηκε τη Δευτέρα από την κούρσα των Ρεπουμπλικάνων για την κυβερνητική θέση της Μινεσότα, καταγγέλλοντας αυτό που χαρακτήρισε ως εκστρατεία εκδίκησης εναντίον της πολιτείας από τις ομοσπονδιακές αρχές, μετά την δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια συγκρούσεων για την αυστηρότερη εφαρμογή των μεταναστευτικών νόμων.

Η κίνηση αυτή ήταν ένα σημάδι της αυξανόμενης έντασης στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου σχετικά με την καταστολή της μετανάστευσης, η οποία οδήγησε σε επανειλημμένες δημόσιες συγκρούσεις και στους θανατηφόρους πυροβολισμούς της Ρενέ Γκουντ στη Μινεσότα στις 7 Ιανουαρίου και του Άλεξ Πρέτι το Σάββατο. Και οι δύο ήταν 37 ετών.

«Δεν μπορώ να υποστηρίξω την εθνική εκδίκηση των Ρεπουμπλικάνων εναντίον των πολιτών της πολιτείας μας, ούτε μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου μέλος ενός κόμματος που θα το έκανε αυτό», δήλωσε ο Μάντελ σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X. «Οι εθνικοί Ρεπουμπλικανοί έχουν καταστήσει σχεδόν αδύνατο για έναν Ρεπουμπλικανό να κερδίσει τις εκλογές σε ολόκληρη την πολιτεία της Μινεσότα».

Η Ρεπουμπλικανή πρόεδρος της Βουλής της Μινεσότα Λίζα Ντέμουθ, η εκπρόσωπος της πολιτείας Κρίστιν Ρόμπινς και ο πρώην γερουσιαστής της πολιτείας Σκοτ Τζένσεν είναι μεταξύ των περισσότερων από 10 υποψηφίων που παραμένουν στις προκριματικές εκλογές της 11ης Αυγούστου για να γίνουν υποψήφιοι του κόμματος για το αξίωμα του κυβερνήτη, σύμφωνα με το Reuters.

I am ending my campaign for Minnesota Governor.

— Chris Madel January 26, 2026

«Σκληρός Ρεπουμπλικανός» αλλά το παρόν πλαίσιο δεν του επιτρέπει να έχει ρεαλιστικές ελπίδες

Ο Μάντελ, ο οποίος υπερασπίστηκε με επιτυχία έναν αστυνομικό της Μινεσότα στην υπόθεση του θανάσιμου πυροβολισμού ενός μαύρου αυτοκινητιστή, δήλωσε ότι η κλίμακα της έντονης δραστηριότητας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο Μινεάπολη, με το παρατσούκλι «Operation Metro Surge», δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ο Μάντελ δήλωσε ότι υποστηρίζει τους στόχους της ICE να απελάσει «τους χειρότερους των χειρότερων από την πολιτεία μας», αλλά η επιχείρηση «έχει επεκταθεί πολύ πέρα από τον δηλωμένο στόχο της για την αντιμετώπιση πραγματικών απειλών για τη δημόσια ασφάλεια». Σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune, ο Μάντελ τερμάτιζε σταθερά στην πρώτη τριάδα των προκριματικών εκλογών του κόμματος.

Ο τελικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων πιθανότατα θα αντιμετωπίσει τη Δημοκρατική γερουσιαστή των ΗΠΑ Έιμι Κλόμπουτσαρ, η οποία την περασμένη εβδομάδα μπήκε στην κούρσα και θεωρείται η φαβορί από τους ανεξάρτητους αναλυτές.

Ο εν ενεργεία κυβερνήτης της Μινεσότα δεν θα θέσει εκ νέου υποψηφιότητα

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουάλτζ απέσυρε αυτό το μήνα την υποψηφιότητά του για επανεκλογή εν μέσω σκανδάλου για απάτη σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Οι Ρεπουμπλικανοί κέρδισαν για τελευταία φορά την κυβερνητική θέση της πολιτείας το 2006.

Ο Τραμπ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική στον Γουάλτζ, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών στις εκλογές του 2024, αλλά τη Δευτέρα δήλωσε ότι «κινείται στο ίδιο μήκος κύματος» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα, ο οποίος έχει ζητήσει από την ICE να αποσυρθεί από την πολιτεία του.

Η τρέχουσα πλειοψηφία των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο διακυβεύεται επίσης τον Νοέμβριο, με την Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ να θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί θεωρούνται ότι έχουν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν το πλεονέκτημά τους στη Γερουσία.