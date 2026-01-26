newspaper
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026
«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 26 Ιανουαρίου 2026, 06:00

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός»: O τρόμος στη Μινεάπολη έχει αρχίσει να θυμίζει εμφύλιο πόλεμο

Η Μινεάπολη βυθίζεται ξανά στο αίμα και την οργή, καθώς ομοσπονδιακοί πράκτορες σκοτώνουν έναν 37χρονο και πυροδοτούν φόβους για έναν νέο γύρο κρατικής βίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Spotlight

Φορώντας κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες και στολές καμουφλάζ, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες σημάδεψαν και ετοιμάστηκαν να ανοίξουν πυρ στη Μινεάπολη.

Αυτή ήταν η σκηνή στους δρόμους στην πόλη της Μινεσότα το Σάββατο, αφού ένοπλοι πράκτορες, φορώντας μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα, έριξαν στο έδαφος τον 37χρονο Άλεξ Πρέτι και τον σκότωσαν.

Σύμφωνα με τον Guardian, η δολοφονία έλαβε χώρα σε απόσταση μόλις 1.5 χιλιόμετρο από το σημείο όπου η Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου, μια σκηνή που βρισκόταν με τη σειρά της σε απόσταση μικρότερη 2 χιλιομέτρων από το σημείο όπου η αστυνομία δολοφόνησε τον Τζορτζ Φλόιντ τον Μάιο του 2020.

«Πόσοι ακόμη κάτοικοι, πόσοι ακόμη Αμερικανοί πρέπει να πεθάνουν ή να τραυματιστούν σοβαρά για να τελειώσει αυτή η επιχείρηση;», ρώτησε ο δήμαρχος του Μινεάπολις, Τζέικομπ Φρέι, σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο, αναφερόμενος στην συνεχιζόμενη καταστολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ένα οργισμένο πλήθος συγκεντρώθηκε και φώναζε στους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, αποκαλώντας τους «δειλούς» και λέγοντάς τους να πάνε σπίτια τους.

Ένα στιγμιότυπο από ένα βίντεο που απέκτησε το Reuters δείχνει αστυνομικούς να γονατίζουν δίπλα στο πτώμα ενός άνδρα που αναγνωρίστηκε ως Alex Pretti, ο οποίος σκοτώθηκε όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες προσπάθησαν να τον συλλάβουν στο Μινεάπολη της Μινεσότα, στις 24 Ιανουαρίου 2026

Η πολιτική του Τραμπ στο φως της ημερας

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για «αμερικανική σφαγή» στην πρώτη ομιλία του κατά την ορκωμοσία του πριν από εννέα χρόνια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σίγουρα την πραγματοποίησε, αποστέλλοντας πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στους δρόμους μιας μεγάλης πόλης, προκειμένου να δημιουργήσει ένα θέαμα τρόμου που θυμίζει εμφύλιο πόλεμο – ή βιντεοπαιχνίδι.

Κατά το πρώτο έτος της δεύτερης προεδρίας του, ο Τραμπ έχει στείλει την ICE σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς και συχνά από μαύρους, σαν να επιβάλλει συλλογική τιμωρία για την ανυπακοή τους.

Είναι η ίδια εκδικητική οξυθυμία που μόνο την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ επιτέθηκε στον Καναδά και σε άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ για υποτιθέμενες προσβολές στο Νταβός κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να κατακτήσει τη Γροιλανδία.

Εκδίκητική στάση στη Μινεσότα

Ο Τραμπ φαίνεται να τρέφει ιδιαίτερη απέχθεια για τη Μινεσότα επειδή έχασε τις προεδρικές εκλογές εκεί το 2016, το 2020 και το 2024, παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες γειτονικές πολιτείες ψήφισαν υπέρ του.

Πρόσφατα έκανε την ψευδή δήλωση ότι κέρδισε στη Μινεσότα και τις τρεις φορές. Στην πραγματικότητα, κανένας Ρεπουμπλικάνος – ούτε καν ο Ρόναλντ Ρήγκαν – δεν έχει επικρατήσει εκεί από τον Ρίτσαρντ Νίξον το 1972.

Η Μινεσότα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη σομαλική κοινότητα της χώρας, γεγονός που την καθιστά στόχο της εχθρότητας του Τραμπ: αυτή την εβδομάδα, περιέγραψε τους Σομαλούς ως «ανθρώπους με χαμηλό IQ», χωρίς καν να προσπαθεί να κρύψει τον ρατσισμό του.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλτς, είναι ένας σφοδρός επικριτής του προέδρου, ο οποίος ήταν ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024, τις οποίες έχασε από τον Τραμπ.

Επιπλέον, προς το τέλος της πρώτης προεδρίας του, η Μινεάπολη ήταν ο τόπος δολοφονίας του Φλόιντ, η οποία πυροδότησε διαμαρτυρίες του κινήματος Black Lives Matter, οι οποίες έφτασαν μέχρι τις πύλες του Λευκού Οίκου.

Η Αμερική φαινόταν έτοιμη να πάρε φωτιά και εύθραυστη εκείνες τις μέρες.

Τώρα είναι μια άλλη από αυτές τις στιγμές. Και ξεκίνησε πάλι από το ίδιο σημείο.

Ένα άτομο κρατάει μια πινακίδα «στοπ», ένα πλακάτ και μια αμερικανική σημαία, καθώς μέλη της κοινότητας διαμαρτύρονται μετά την θανάτωση ενός άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες που προσπάθησαν να τον συλλάβουν, στο Μινεάπολις της Μινεσότα, στις 24 Ιανουαρίου 2026

Νόμος, τάξη και κρατική τρομοκρατία

Ο Τραμπ έχει αποστείλει 3.000 αξιωματικούς της ICE και Τελωνειακούς και Συνοριακούς πράκτορες στο Μινεσότα, υπερτερώντας αριθμητικά τις 10 μεγαλύτερες τοπικές και πολιτειακές αστυνομικές υπηρεσίες του κράτους. Πολλοί από αυτούς λειτουργούν με μάσκες, όπλα και αλαζονική ατιμωρησία, αλλά χωρίς επαρκή εκπαίδευση σε τεχνικές αποκλιμάκωσης.

Τοπικοί πολιτικοί έχουν δεχτεί βίαιη μεταχείριση, νομικοί παρατηρητές έχουν συλληφθεί χωρίς κατηγορίες, μαθητές έχουν δεχτεί δακρυγόνα, αυτοκινητιστές έχουν σύρθεί έξω από τα αυτοκίνητά τους.

Ακόμη και οι ιθαγενείς Αμερικανοί, των οποίων οι πρόγονοι ζούσαν εδώ πολύ πριν από την ύπαρξη των ΗΠΑ, έχουν σταματηθεί για ανάκριση.

Και το να κινηματογραφείς αυτούς τους πράκτορες αρκεί για να χαρακτηριστείς εγχώριος τρομοκράτης.

Ο φασισμός έρχεται σταδιακά

Ο Garrett Graff, δημοσιογράφος και ιστορικός, έγραψε στο blog του Doomsday Scenario αυτή την εβδομάδα:

«Έτσι μοιάζει ο φασισμός – δεν υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού, είναι ένα φάσμα, και δεν θα βιώσει όλη η χώρα αυτή την αλλαγή την ίδια στιγμή με τον ίδιο τρόπο. Αλλά ας είμαστε σαφείς: υπάρχει μια πόλη των ΗΠΑ που ζει υπό την κατοχή της φασιστικής μυστικής αστυνομίας του προέδρου αυτή τη στιγμή».

Αυτό το συμπέρασμα ήταν δύσκολο να αποφευχθεί το Σάββατο.

Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν τον αέρα γεμάτο δακρυγόνα, καθώς οι πράκτορες έριχναν έναν διαδηλωτή στο έδαφος.

Ακούγονταν να φωνάζει: «Είμαι πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών! Θα με σκοτώσετε! Αυτό θέλετε; Θέλετε να με σκοτώσετε;»

Κοντά του, μια γυναίκα ήταν γονατισμένη και φώναζε, ενώ ένας άνδρας προσπαθούσε να την παρηγορήσει.

Ο διαδηλωτής που σκοτώθηκε από πυροβολισμό ομοσπονδιακού αξιωματικού ταυτοποιήθηκε ως ο νοσηλευτής εντατικής θεραπείας Άλεξ Πρέτι.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νοέμ, μιλάει μπροστά από μια οθόνη που δείχνει την εικόνα ενός πιστολιού που, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, κατασχέθηκε από έναν άνδρα που πυροβολήθηκε κατά τη σύλληψή του στο Μινεάπολις της Μινεσότα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών (FEMA) στην Ουάσινγκτον, στις 24 Ιανουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ισχυρίστηκε ότι οι αξιωματικοί πυροβόλησαν «αμυντικά» όταν ένας άνδρας με πιστόλι τους πλησίασε.

Το DHS και άλλες κυβερνητικές αρχές έχουν ήδη καταστρέψει την αξιοπιστία τους με ψευδείς και παραπλανητικές δηλώσεις στο παρελθόν.

Είναι ο Πρόεδρος μία ασταμάτητη δύναμη;

Οι αντιδράσεις φρίκης δεν ήταν λίγες.

Η Δημοκρατική βουλευτής Αλεξάνδρια Οκάσιο-Κορτέζ δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X: «Αμερικανοί σκοτώνονται στο δρόμο από την κυβέρνησή τους. Το Σύνταγμά μας καταστρέφεται και τα δικαιώματά μας διαλύονται. Αντισταθείτε. Η Γερουσία [οι Δημοκρατικοί] πρέπει να μπλοκάρει τη χρηματοδότηση της ICE αυτή την εβδομάδα. Ενεργοποιήστε την Εθνοφρουρά. Μπορούμε και πρέπει να το σταματήσουμε».

Η περασμένη εβδομάδα στο Νταβός έμοιαζε με ένα σημείο καμπής, όταν οι δυτικοί ηγέτες έβαλαν ένα τέλος στην εκφοβιστική τακτική του Τραμπ έναντι της Γροιλανδίας και είπαν: όχι πια.

Ο θάνατος του Πρέτι θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια στιγμή απολογισμού για τους Δημοκρατικούς και άλλους στην εγχώρια σκηνή, ώστε να βάλουν τέλος στον πόλεμο που διεξάγει ο Τραμπ εναντίον του ίδιου του λαού του.

Ο Τζέι Μπι Πρίτζκερ, Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, δήλωσε στο δίκτυο MS Now: «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή και πιστεύω ότι, αν δεν το σταματήσουμε τώρα, αν δεν καταργήσουμε την ICE του Τραμπ και δεν διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε μια εκπαιδευμένη δύναμη που τηρεί το νόμο, αυτό θα εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά τρομερό.

Ήδη είναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερο».

Wall Street
Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

Wall Street: Εν αναμονή αποτελεσμάτων από S&P 500, οι διεθνείς εντάσεις θαμπώνουν τις προοπτικές

