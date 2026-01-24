Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουάλτς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος της Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024 αποφάσισε να επιτρέψει στην Εθνοφρουρά να αναπτυχθεί στην πολιτεία του «για την προστασία των πολιτών». Ανέφερε πως μίλησε με τον Λευκό Οίκο μετά την δολοφονία ενός ακόμα διαδηλωτή από ομοσπονδιακούς πράκτορες, εν μέσω έγγραφων προειδοποιήσεων/απειλών από την Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι πως « το καλό που του θέλει να υποστηρίξει τις αρχές επιβολής του νόμου».

Ο κυβερνήτης συνέχισε λέγοντας πως δεν μπορεί να εμπιστευτεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για την έρευνα γύρω από τη νέα δολοφονία και κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «διώξει αυτήν την δύναμη από την Μινεσότα». Συνέχισε λέγοντας πως δεν μπορούμε να παλέψουμε την βία με βία, παρότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένη άσκηση βίας στην πολιτεία του εναντίον των ομοσπονδιακών πρακτόρων, σε μια προσπάθεια να προλάβει τα χειρότερα.

Κάλεσε όλους τους αμερικανούς πολίτες να δουν την σκληρότητα με την οποία η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών – ICE, συμπεριφέρεται στους δρόμους μας. Επιβεβαίωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου πως αποφάσισε την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, πριν δώσει τον λόγο στον στρατηγό που θα είναι υπεύθυνος της επιχείρησης.

Πως θα δράσει η Εθνοφρουρά στη Μινεσότα, μαζί με άλλες πολιτειακές δυνάμεις

Ο ίδιος ο κυβερνήτης ανέφερε πως θα υπάρξει ενημέρωση ακριβώς σε ποια σημεία θα αναπτυχθεί η Εθνοφρουρά, προσθέτοντας πως «οι αρχές σκότωσαν ακόμα έναν άνθρωπο προκαλώντας χάος, αντιμετωπίζοντας τους διαδηλωτές με δακρυγόνα χωρίς διακρίσεις και στην συνέχεια έφυγαν αφήνοντας τις αρχές της πολιτείας να καθαρίσουν». Πρόσθεσε πως έχει πλήρη αντίληψη της οργής μετά την δολοφονία του διαδηλωτή.

Είπε πως σκοπός του είναι σε συνεννόηση με το γραφείο του Σερίφη, να έχει τους ανθρώπους της πολιτείας να παρατηρούν και να δρουν προλαμβάνοντας καταστάσεις. Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο αρμόδιος στρατηγός της Εθνοφρουράς και επεξήγησε τους λόγους δράσης, την συνεργασία με το γραφείο του Σερίφη και τις αρμοδιότητες της Εθνοφρουράς.

Πρόσθεσε πως περισσότερες υπηρεσίες επιβολής του νόμου της πολιτείας της Μινεσότα, θα βγουν στους δρόμους και θα δράσουν από κοινού σε επιχειρήσεις με την Εθνοφρουρά, η οποία έχει ενεργοποιηθεί εδώ και μια εβδομάδα, όντας σε αναμονή.