Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ
Κόσμος 25 Ιανουαρίου 2026, 15:36

Μινεσότα: Σοκαριστικές μαρτυρίες για την «εκτέλεση» του Άλεξ Πρέτι – Μήνυση κατά της ICE, πιθανό νέο shutdown στις ΗΠΑ

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Μινεσότα μετά το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της ICE, με θύμα τον 37χρονο νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι

Καζάνι που βράζει είναι η Μινεσότα στις ΗΠΑ, όπου το νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) χθες, πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις, με την κυβέρνηση Τραμπ να προσπαθεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία, προχωρώντας ακόμη και σε δολοφονία χαρακτήρα και σε προσβολή της μνήμης του νεκρού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυντικά» αφού ο 37χρονος νοσηλευτής, Αλεξ Πρέτι «αντέδρασε βίαια». Υποστήριξε επίσης ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε εν ψυχρώ, είχε ποινικό μητρώο, για ενδοοικογενειακή βία, διαταραχή της τάξης κι οδήγησης χωρίς δίπλωμα. Κάτι που εξόργισε την οικογένεια του 37χρονου, που έκανε λόγο για «άρρωστα ψέματα».

«Είμαστε συντετριμμένοι, αλλά και οργισμένοι. Τα άρρωστα ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι αηδιαστικά. Ο Άλεξ ξεκάθαρα δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται την επίθεση από τους θρασύδειλους τραμπούκους της ICE του Τραμπ» σημειώνουν και υπογραμμίζουν «παρακαλούμε διαδώστε την αλήθεια για τον γιο μας, ήταν ένας καλός άνθρωπος».

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν στην αστυνομία ότι ο 37χρονος δεν κρατούσε όπλο όταν πλησίασε τους αστυνομικούς, διαψεύδοντας ευθέως τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι επρόκειτο για «ένοπλο» που απειλούσε τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο. Τους πλησίασε με μια κάμερα. Απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί και τον έριξαν στο έδαφος».

«Δεν τον είδα να αγγίζει κανέναν από αυτούς – δεν ήταν καν στραμμένος προς το μέρος τους. Δεν φαινόταν ότι προσπαθούσε να αντισταθεί, απλώς προσπαθούσε να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Δεν τον είδα με όπλο», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. «Τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον είχαν ρίξει στο έδαφος και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες πολλές φορές», πρόσθεσαν, οι μάρτυρες.

«Τον πυροβόλησαν τόσες φορές…»

Οι καταθέσεις περιλαμβάνονται σε ένορκες δηλώσεις που κατατέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μινεσότα, στο πλαίσιο αγωγής που κατατέθηκε εκ μέρους διαδηλωτών κατά της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλων αξιωματούχων που συντονίζουν την επιχείρηση καταστολής στη Μινεάπολη.

Η μία μάρτυρας είναι η γυναίκα που κατέγραψε το πιο καθαρό βίντεο της δολοφονίας, σημειώνοντας πως βρέθηκε στο σημείο γιατί «θεωρώ πολύ σημαντικό να καταγράφω τι κάνει η ICE στη γειτονιά μου».

Περιγράφει όπως μεταδίδει ο Guardian, ότι ο Πρέτι πλησίασε για να βοηθήσει μια γυναίκα που οι πράκτορες είχαν ρίξει στο έδαφος, όταν ένας από αυτούς ψέκασε με χημικό σπρέι τόσο τον ίδιο όσο και τη γυναίκα. Στη συνέχεια, όπως καταθέτει, τον έριξαν κάτω και άρχισαν να τον πυροβολούν: «Δεν τον είδα ποτέ να κρατά όπλο», ανέφερε. «Δεν τους άγγιξε, δεν τους επιτέθηκε. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει τη γυναίκα να σηκωθεί. Τον πέταξαν στο έδαφος, τέσσερις ή πέντε πράκτορες τον κρατούσαν κάτω και απλώς άρχισαν να τον πυροβολούν. Τον πυροβόλησαν τόσες φορές… Δεν ξέρω γιατί. Προσπαθούσε μόνο να βοηθήσει. Ήμουν πέντε πόδια μακριά και απλώς τον εκτέλεσαν».

Η ίδια δηλώνει ότι φοβάται για τη ζωή της, καθώς πιστεύει πως οι πράκτορες την αναζητούν. «Διάβασα την ανακοίνωση του υπουργείου και είναι ψέμα. Δεν πλησίασε με όπλο, αλλά με κάμερα. Φοβάμαι να πάω σπίτι. Ξέρω μόνο ότι δεν λένε την αλήθεια για ό,τι συνέβη».

Είχε τουλάχιστον 3 τραύματα στην πλάτη, ένα στο στήθος και πιθανό τραύμα στο λαιμό

Άλλος μάρτυρας, ένας 29χρονος γιατρός που είδε το περιστατικό από το παράθυρο του σπιτιού του, κατέθεσε ότι, παρότι άκουσε τον Πρέτι να φωνάζει στους πράκτορες, «δεν τον είδα να τους επιτίθεται ή να κρατά οποιοδήποτε όπλο».

Μετά τους πυροβολισμούς, όταν προσπάθησε να προσφέρει πρώτες βοήθειες, οι πράκτορες τον εμπόδισαν αρχικά. «Κανείς δεν έκανε ΚΑΡΠΑ. Φαινόταν πως απλώς μετρούσαν τις σφαίρες στο σώμα του», ανέφερε.

Ο γιατρός διαπίστωσε τουλάχιστον τρία τραύματα στην πλάτη, ένα στο πάνω αριστερό μέρος του στήθους και πιθανό τραύμα στον λαιμό. «Έλεγξα τον σφυγμό, αλλά δεν υπήρχε», είπε.

Φόβοι για συγκάλυψη

Στο μεταξύ, οι πολιτειακές αρχές καταγγέλλουν ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες τους εμπόδισαν να έχουν πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, όταν οι ερευνητές της πολιτειακής αστυνομίας έφτασαν στο σημείο για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, βρήκαν ήδη εκεί ομοσπονδιακούς πράκτορες, οι οποίοι δεν τους επέτρεψαν να προχωρήσουν στις έρευνες.

Κατόπιν τούτου, μήνυση κατά της ΙCE κατέθεσαν  οι πολιτειακές αρχές, με ομοσπονδιακό δικαστή της Μινεσότα να αποφασίζει ότι οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες οφείλουν να διατηρήσουν ακέραια τα αποδεικτικά στοιχεία και να μην παρεμποδίζουν το έργο των πολιτειακών ερευνητών.

Πολιτική θύελλα

Tο περιστατικό όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της δολοφονίας  της Ρενέ Γκουντ, στις 7 Ιανουαρίου.

«Έχω δει το βίντεο από διάφορες γωνίες και είναι ανατριχιαστικό», δήλωσε ο κυβερνήτης. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη για να ηγηθεί αυτής της έρευνας – η πολιτεία θα την αναλάβει», είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την ICE ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές με την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα.

Σε επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησης του, στο Truth Social, o Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες. Παράλληλα, εξαπολύει πυρά εναντίον του κυβερνήτη της Μινεσότα και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών.

Πιθανό νέο shutdown

Το ζήτημα έχει ήδη λάβει διαστάσεις στην Ουάσινγκτον, με τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ, να ανακοινώνει ότι το κόμμα θα μπλοκάρει την προώθηση πακέτου νομοσχεδίων για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει κονδύλια για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μινεσότα είναι αποτρόπαιο και απαράδεκτο σε οποιαδήποτε αμερικανική πόλη. Οι Δημοκρατικοί ζήτησαν ρεαλιστικές μεταρρυθμίσεις στο νομοσχέδιο δαπανών του DHS, αλλά λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικάνων να σταθούν απέναντι στον πρόεδρο Τραμπ, το νομοσχέδιο του DHS είναι τραγικά ανεπαρκές για να συγκρατήσει τις καταχρήσεις της ICE. Θα ψηφίσω «όχι». Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας δεν θα δώσουν τις ψήφους για να προχωρήσει το νομοσχέδιο των πιστώσεων αν συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση του DHS» είπε ο Σούμερ.

Αν η εμπλοκή παραταθεί, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο νέας παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των υπηρεσιών της.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
