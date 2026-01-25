Μινεσότα: Οργή στους δρόμους μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από την ICE – Νοσοκόμος σε ΜΕΘ το θύμα

Έκρυθμη η κατάσταση στη Μινεσότα, όπου ξεχειλίζει η οργή για τις βίαιες και φονικές επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης ICE. Ο θανάσιμος πυροβολισμός ενός 37χρονου Αμερικανού, πυροδότησε νέες διαμαρτυρίες στην πόλη που συγκλονίζεται εδώ και εβδομάδες από διαδηλώσεις.

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε έναν δρόμο της πόλης, το πρωί του Σαββάτου. Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο συμβάν στο οποίο εμπλέκονται πράκτορες της ICE στη Μινεσότα μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων κι ενώ η κατάσταση ήταν ήδη τεταμένη μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, μια Αμερικανίδας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 7 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητό της από πράκτορα της ICE στην ίδια πόλη.

Έξι μασκοφόροι πράκτορες ξυλοκόπησαν τον αμερικανό πολίτη πριν τον πυροβολήσουν πολλές φορές και τον αφήσουν νεκρό στον δρόμο, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Alex Pretti, who is identified as the man fatally shot by a U.S. Border Patrol officer in Minneapolis on Saturday, was an intensive care nurse dedicated to treating veterans. Read more about him here: https://t.co/Yx1zBIWasz pic.twitter.com/9rxzPshdp7 — The Washington Post (@washingtonpost) January 24, 2026

«Εν ψυχρώ εκτέλεση» – Τα αποκαλυπτικά βίντεο

Τα βίντεο από τη στιγμή των θανάσιμων πυροβολισμών, κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας χαρακτήρισε το περιστατικό ως επίθεση, λέγοντας ότι ένας πράκτορας πυροβόλησε σε αυτοάμυνα, αφού ένας άνδρας τον πλησίασε με πιστόλι και αντιστάθηκε βίαια στις προσπάθειες να τον αφοπλίσουν. Ωστόσο, βίντεο αυτοπτών μαρτύρων από το σημείο, τα οποία επαλήθευσε το Reuters, δείχνουν ότι ο άνδρας —ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι— κρατούσε στο χέρι του ένα κινητό τηλέφωνο, όχι όπλο, καθώς προσπαθούσε να βοηθήσει άλλους διαδηλωτές που είχαν ριχτεί στο έδαφος από τους πράκτορες.

Στην αρχή των βίντεο, ο Πρέτι φαίνεται να βιντεοσκοπεί τη στιγμή που ένας ομοσπονδιακός πράκτορας σπρώχνει μια γυναίκα και ρίχνει ένα άλλο άτομο στο έδαφος. Ο Πρέτι μπαίνει ανάμεσα στον πράκτορα και τις γυναίκες, σηκώνει το αριστερό του χέρι για να προστατευτεί και γυρίζει την πλάτη του, τη στιγμή που ο πράκτορας τον ψεκάζει με σπρέι πιπεριού.

Καθώς ο Πρέτι σηκώνει τη γυναίκα, ο πράκτορας τον τραβά μακριά της και αρκετοί πράκτορες πέφτουν πάνω του. Ένας από αυτούς τραβά ένα αντικείμενο από τη ζώνη του Πρέτι και απομακρύνεται γρήγορα από το σημείο.

Λίγες στιγμές αργότερα, ένας αξιωματικός με το όπλο του στραμμένο στην πλάτη του Πρέτι πυροβολεί τέσσερις φορές σε γρήγορη διαδοχή. Ακούγονται στη συνέχεια και άλλοι πυροβολισμοί, καθώς φαίνεται ότι ένας δεύτερος πράκτορας πυροβολεί επίσης τον Πρέτι.

Chaos in Minneapolis: 37yr old Minnesota resident, Alex Pretti, fatally shot by Border Patrol during an immigration op.

📡 What We Know: DHS says he was armed and attacked agents, but cell phone videos show a chaotic scene and the gun Pretti was carrying was reportedly removed as… pic.twitter.com/RLuAuLF1TZ — John Cremeans (@JohnCremeansX) January 25, 2026

Ο 37χρονος αν και οπλοφορούσε νόμιμα, δεν έβγαλε ποτέ το όπλο από την θήκη του. Τα βίντεο καταγράφουν όχι μόνο το γεγονός, ότι οι πράκτορες τον έσπρωξαν, τον ψέκασαν με χημικό CS, τον έριξαν στο έδαφος, αλλά και ότι ένας από αυτούς φαίνεται να αρπάζει ένα όπλο, ενώ ο 37χρονος είναι στο έδαφος, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολήσουν:

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues. pic.twitter.com/UxYfntqve0 — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) January 24, 2026

«Πείτε την αλήθεια» λένε οι γονείς του 37χρονου

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, Μάικλ και Σούζαν, ζήτησαν να γίνει γνωστή «η αλήθεια» για τον γιο τους.

«Είμαστε συντετριμμένοι αλλά και πολύ θυμωμένοι», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, σύμφωνα με πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNNi.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν.

«Ο Άλεξ ήταν μια καλόκαρδη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και για τους Αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσοκόμος ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης.

«Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να δούμε τον αντίκτυπό του.

Εμφύλιος πόλεμος

Η επίσημη εκδοχή της υπηρεσίας ασφάλειας εσωτερικών συνόρων αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες άνοιξαν πυρ, επειδή ο άνδρας πλησίασε με όπλο και αντιστάθηκε στις προσπάθειες αφοπλισμού, ενώ το γραφείο του υπουργείου εσωτερικής ασφάλειας κατονόμασε το περιστατικό ως περίπτωση «αμυντικών βολών».

Το DHS δημοσίευσε φωτογραφία ενός όπλου, το οποίο, όπως υποστηρίζει, κρατούσε ο άνδρας τη στιγμή που η ICE τον πυροβόλησε «σε αυτοάμυνα».

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ποινικών Ερευνών της Μινεσότα, Ντρου Έβανς, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες εμπόδισαν την ομάδα του να ξεκινήσει έρευνα το Σάββατο.

Το περιστατικό όξυνε περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε σύγκρουση με την κυβέρνηση Τραμπ λόγω της δολοφονίας της Ρενέ Γκουντ, στις 7 Ιανουαρίου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, είπε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου και δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ωστόσο, επιχειρώντας να σπιλώσει το θύμα ανέφερε ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε εν ψυχρώ από τους πράκτορες της ICE, είχε ποινικό μητρώο, για ενδοοικογενειακή βία, διαταραχή της τάξης κι οδήγησης χωρίς δίπλωμα.

Η κυβερνητική γραμμή, αναφέρει ότι όσοι «παρακωλύουν και επιτίθενται» στους αστυνομικούς παραμένουν υπόλογοι γιατί παραβιάζουν την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυντικά» αφού ο Πρέτι «αντέδρασε βίαια».

«Δεν βρισκόταν εκεί για να διαδηλώσει ειρηνικά. Βρισκόταν εκεί για να ασκήσει βία», δήλωσε η Νόεμ σε συνέντευξη Τύπου.

Τοπικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, αμφισβήτησαν αυτή την εκδοχή.

Σύγκρουση Τραμπ με τον κυβερνήτη

Ο πυροβολισμός του 37χρονου, προκάλεσε και σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς.

«Έχω δει το βίντεο από διάφορες γωνίες και είναι ανατριχιαστικό», δήλωσε ο κυβερνήτης. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη για να ηγηθεί αυτής της έρευνας – η πολιτεία θα την αναλάβει», είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την ICE ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές σήμερα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Σε επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω ανάρτησης του, στο Truth Social, o Αμερικανός πρόεδρος, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει πυρά εναντίον του κυβερνήτη της Μινεσότα και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών.

Διαδηλώσεις

Παρά την έκκληση της τοπικής αστυνομίας για ηρεμία, αρκετές εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ σε πάρκο στη Μινεσότα για να καταγγείλουν τη βία, παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και εκδηλώσεις στη μνήμη του Άλεξ Πρέτι πραγματοποιήθηκαν επίσης σε αρκετές άλλες πόλεις, από τη Νέα Υόρκη έως το Λος Άντζελες, ενώ στο πολιτικό πεδίο οι Δημοκρατικοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, απειλώντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, να μπλοκάρουν τη χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους, που κινδυνεύει με εκ νέου παράλυση στα τέλη του μήνα.