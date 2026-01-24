newspaper
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων
Κόσμος 24 Ιανουαρίου 2026, 13:54

Μινεσότα: Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους την ημέρα της απεργίας απέναντι στην ICE – 100 συλλήψεις ιερέων

Εκατοντάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, σχολεία δεν λειτούργησαν και χιλιάδες Αμερικανοί κατέβηκαν στους δρόμους στη Μινεσότα για να «απελάσουν την ICE» που κυνηγά μετανάστες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Spotlight

Δεν λέει να κοπάσει η οργή στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορες της ICE και τις επιχειρήσεις σκούπα που οργανώνουν οι πράκτορες της υπηρεσίες απέναντι σε μετανάστες ή ακόμα και αμερικανούς πολίτες με μεταναστευτική καταγωγή.

Η Παρασκευή ήταν μέρα «απεργίας» με αίτημα μα φύγει η ICE από την πολιτεία με τους διοργανωτές της κινητοποίησης να καλούν τον κόσμο να σταματήσει τις δουλειές, τα μαθήματα και τα ψώνια.

Παρά τις πολικές θερμοκρασίες δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, ενώ πάνω από 700 επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.

Η πρωτοβουλία «ICE Out of Minnesota: Day of Truth & Freedom» για την απεργία της Παρασκευής υποστηρίχθηκε από συνδικάτα της Μινεσότα, προοδευτικούς θρησκευτικούς ηγέτες και ακτιβιστές.

Δείτε φωτογραφίες

Η Νατάσα Ντόκτερ, η πρώτη αντιπρόεδρος του παραρτήματος εκπαιδευτικών της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών της Μινεάπολης, είπε στο Minnesota Reformer:

«Είμαι εδώ σήμερα επειδή αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας είναι εντελώς απαράδεκτο. Επηρεάζει τις ζωές των μαθητών μας και των οικογενειών τους που υπηρετούμε», πρόσθεσε αναφερόμενη στην κατάσταση φόβου που επικρατεί με μετανάστες και τα παιδιά τους να φοβούνται να βγουν από το σπίτι μήπως συλληφθούν από τους πράκτορες της ICE.

Αυτή την εβδομάδα, σχολικοί αξιωματούχοι στο προάστιο Κολούμπια Χάιτς ανακοίνωσαν ότι τέσσερις μαθητές τους, ηλικίας από πέντε έως 17 ετών, συνελήφθησαν από την ICE.

Η Ντανιέλα Μοράλες, 16 ετών, κρατώντας μια μεξικανική σημαία, είπε ότι οι γονείς της είναι και οι δύο Μεξικανοί μετανάστες και ότι συμμετέχει στη διαμαρτυρία εκ μέρους ανθρώπων που δεν μπορούν να μιλήσουν.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που βλέπω όλους να βγαίνουν και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και τους γείτονές μας και να αγωνίζονται ενάντια στην κυβέρνηση», είπε η Μοράλες.

Την Παρασκευή 100 περίπου ιερείς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Μινεάπολης ενώ πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία καλώντας τις αεροπορικές εταιρείες να αρνηθούν τη μεταφορά κρατουμένων που έχουν συλληφθεί από την ICE.

YouTube thumbnail

Οι πορείες της Παρασκευής θεωρούνται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίδειξη αντίθεσης στην τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική στην πολιτεία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι περπάτησαν στο κέντρο της πόλης σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -23°C.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel: Στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Το ιδανικό μεσογειακό πρωινό: Ελέγχουμε ενέργεια, καρδιά και μεταβολισμό από νωρίς

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

Euronext: Το timing της εξαγοράς του ΧΑ πριν τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κραν Μοντανά: «Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» – Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό
Κραν Μοντανά 24.01.26

«Δεν έπρεπε καν να βρίσκεται στο μπαρ» - Ξεσπούν οι γονείς της σερβιτόρας με το βεγγαλικό που προκάλεσε τη φωτιά

Η 24χρονη έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά - Αγανακτισμένοι οι γονείς της με τους ιδιοκτήτες του μπαρ και τον τρόπο που εκμεταλλεύτηκαν την κόρη τους

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ
«Πύρινος» λόγος 24.01.26

Ο Τραμπ κυριάρχησε στο Νταβός, αλλά ο Κάρνεϊ ήταν το αστέρι – Η ομιλία του Καναδού πρωθυπουργού που «έστησε στον τοίχο» τις ΗΠΑ

Ο Κάρνεϊ εκφώνησε μια εντυπωσιακή ομιλία που αντιμετώπισε ευθέως τον κόσμο που δημιούργησε η προεδρία του Τραμπ. Οι παρευρισκόμενοι στο Νταβός - συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ - την έλαβαν υπόψη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νέα στρατηγική ΗΠΑ: Περιορίζει την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους – Προτεραιότητα η αποτροπή της Κίνας
Ουάσιγκτον 24.01.26

Νέο έγγραφο: Οι ΗΠΑ περιορίζουν την υποστήριξη στους ευρωπαίους συμμάχους

Οι ΗΠΑ «πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της πατρίδας και στην αποτροπή της Κίνας», παρότι η αμερικανική εμπλοκή στην Ευρώπη θα συνεχιστεί, αναφέρει η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Νέα Ζηλανδία: Απίθανο να βρεθούν επιζώντες μετά την κατολίσθηση που έπληξε κάμπινγκ
Κατολίσθηση 24.01.26

Μόνο για νεκρούς ψάχνουν στο κάμπινγκ

Η επιχείρηση για την ανεύρεση επιζώντων σε κάμπινγκ που επλήγη από κατολίσθηση, στη Νέα Ζηλανδία, έχει σταματήσει και πλέον οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των νεκρών

Σύνταξη
Συρία: Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις καθώς εκπνέει η εκεχειρία
Συρία 24.01.26

Οι Κούρδοι παραδίδουν και άλλη φυλακή στις κυβερνητικές δυνάμεις

Κυβερνητικά στρατεύματα κατέλαβαν ολόκληρα μέρη της βόρειας και της ανατολικής Συρίας, που διοικούσαν οι Κούρδοι, και χθες πήραν τον έλεγχο μιας ακόμα φυλακής, μετά την έξοδο των κούρδων μαχητών.

Σύνταξη
Λούλα: Ο Τραμπ προσπαθεί με το «Συμβούλιο Ειρήνης» να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ
«Συμβούλιο Ειρήνης» 24.01.26

Ο Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέο ΟΗΕ, λέει ο Λούλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ «καταρτίζει πρόταση για τη δημιουργία νέου ΟΗΕ, του οποίου θα είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης», τονίζει ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφερόμενος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο καθώς η Ρωσία εξαπολύει νέα μαζική επίθεση
Ουκρανία 24.01.26

Νέα μαζική επίθεση της Ρωσίας - Εκρήξεις και πυρκαγιές στο Κίεβο

Νέα μαζική επίθεση έχει εξαπολύσει η Ρωσία στο Κίεβο, όπου οι αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προειδοποιώντας για πιθανές επιδρομές και με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»
Δήλωση Χρηστίδη 24.01.26

Στην Άνω Γλυφάδα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ – «Πλημμυρισμένη η ανασφάλεια των πολιτών»

Ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών Παύλος Χρηστίδης επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ έβαλε και θα ξαναβάλει όλα αυτά τα ερωτήματα στη Βουλή, περιμένοντας απαντήσεις από την κυβέρνηση».

Σύνταξη
Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Καρέτσας αποθεώνεται (και) από τους Γερμανούς: Η Ντόρτμουντ για το «διαμάντι των 35 εκατ. ευρώ»

Στο στόχαστρο της Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ωστόσο οι Βεστφαλοί θα πρέπει να πληρώσουν ακριβά για να κάνουν δικό τους τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό που αποθεώνεται από τον γερμανικό Τύπο.

Σύνταξη
TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban
English edition 24.01.26

TikTok Seals US Joint Venture Deal to Avert Nationwide Ban

ByteDance finalizes a majority American-owned venture to secure U.S. user data, clearing a key hurdle in a long-running national security dispute and allowing TikTok to continue operating in the United States

Σύνταξη
Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της
Ντάμα κούπα 24.01.26

Η Μπέλα Χαντίντ ανεβάζει την τάση των cutout σε τολμηρά ύψη – Το φόρεμα που αποκαλύπτει τα οπίσθιά της

Το σούπερ μοντέλο, Μπέλα Χαντίντ, ολοκλήρωσε το λουκ με μια δαντελένια μάσκα για τα μάτια και χρυσά κοσμήματα, ενώ δίπλα της είχε τη στιλίστριά της και πόζαραν για φωτό μαζί ανεβάζοντάς τες στο Instagram.

Σύνταξη
Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη
Ελλάδα 24.01.26

Βορίζια: Συνελήφθησαν οι γονείς του Φανούρη Καργάκη

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια, κατέθεσε μήνυση στους γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός σε ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Ηράκλειο: Γάτα κατάπιε 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά – Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση
Κρήτη 24.01.26

Άτακτη γάτα κατάπιε... 11 λαστιχάκια για τα μαλλιά - Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Τα 11 λαστιχάκια είχαν εγκλωβιστεί στο στομάχι, δημιουργώντας κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών - Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η γάτα αναρρώνει υπό την επίβλεψη των κτηνιάτρων

Σύνταξη
Ακίνητα: Πώς αλλάζει ο χάρτης το 2026 – Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου
Υποδομές και βιωσιμότητα 24.01.26

Πώς αλλάζει ο χάρτης της κατοικίας το 2026 - Ακριβά ακίνητα, χαμηλή διαθεσιμότητα και επενδύσεις υψηλού ρίσκου

Με την άνοδο των τιμών στα ακίνητα, τα αυξημένα μισθώματα και τη σταθερά περιορισμένη προσφορά νέων σπιτιών, οι αντοχές της ελληνικής αγοράς αναμένεται να δοκιμαστούν

Σύνταξη
Καφέ: Οι Έλληνες που στέλνουν τον freddo στο εξωτερικό
Οικονομία 24.01.26

Ο freddo πάει στο εξωτερικό

Υπό την πίεση της εσωτερικής αγοράς, αλυσίδες όπως οι Coffee Island, Γρηγόρης, Coffee Berry, Mikel εστιάζουν στο εξωτερικό

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ
Euroleague 24.01.26

Ποιοι θα είναι οι 6+2 ξένοι του Ολυμπιακού στην Ελλάδα μετά τη μεταγραφή του Τζόσεφ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ και έβαλε ακόμη έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο» στον Γιώργο Μπαρτζώκα – Τα δεδομένα για το ελληνικό πρωτάθλημα, οι 6+2 ξένοι και αυτοί που θα μείνουν εκτός…

Σύνταξη
Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι
Νέες τοποθετήσεις 24.01.26

Αυτοί είναι οι νέοι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας – Κρίθηκαν και οι υποστράτηγοι

Έπειτα από απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, τοποθετήθηκαν οι αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Σύνταξη
Γρίπη: Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές – Επιδεινώθηκε η κατάστασή της
Ελλάδα 24.01.26

Αγωνία για την 6χρονη που διασωληνώθηκε μετά από επιπλοκές της γρίπης - Επιδεινώθηκε η κατάστασή της

Το παιδί νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στο Παίδων με εγκεφαλίτιδα μετά από επιπλοκή της γρίπης - «Είναι ραγδαία η αύξηση των παιδιών με γρίπη και RSV που έρχονται στα νοσοκομεία», τονίζει ο Μιχάλης Γιαννακός

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων
ΑΙ 24.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη στον κινηματογράφο: Από την αναζήτηση τοποθεσιών μέχρι τη συγγραφή σεναρίων

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες πραγματικότητες που δημιουργεί στο σινεμά ήταν η κυρίαρχη θεματική σε μια σειρά εκδηλώσεων της κινηματογραφικής διοργάνωσης «When East Meets West»

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγήτρια που φέρεται να φίμωσε 13χρονο μαθητή εν ώρα μαθήματος
Σοκ στις Σέρρες 24.01.26

Συνελήφθη καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή εν ώρα μαθήματος - Υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Η 60χρονη καθηγήτρια φέρεται να φίμωσε τον μαθητή, υποστηρίζοντας πως το έκανε επειδή προκάλεσε φασαρία στην τάξη - Στη συνέχεια υποχρέωσε και συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

Σύνταξη
Ουκρανία: «Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι – Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις στο Άμπου Ντάμπι
Κρίσιμες ώρες 24.01.26

«Έδαφος έναντι χρημάτων», η πρόταση σε Ζελένσκι - Συνεχίζονται οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω στρατιωτικών επιθέσεων

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν στο Άμπου Ντάμπι αλλά οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση - «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα» οι προτάσεις σε Ζελένσκι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Απειλή ή ευκαιρία; Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τις δουλειές της Gen Z πριν καν ξεκινήσουν - Σύμφωνα με έρευνα οι νεότεροι εργαζόμενοι υιοθετούν την AI σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές

Γεωργία Κανδρή
Γεωργία Κανδρή
Ευλογιά: Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά – Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο
Στοιχεία ΕΕΕΔΕΕ 24.01.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα νεκρά από ευλογιά - Τι δείχνουν τα στοιχεία και γιατί απορρίπτεται το εμβόλιο

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ζωονόσου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο