Δεν λέει να κοπάσει η οργή στη Μινεσότα μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορες της ICE και τις επιχειρήσεις σκούπα που οργανώνουν οι πράκτορες της υπηρεσίες απέναντι σε μετανάστες ή ακόμα και αμερικανούς πολίτες με μεταναστευτική καταγωγή.

Η Παρασκευή ήταν μέρα «απεργίας» με αίτημα μα φύγει η ICE από την πολιτεία με τους διοργανωτές της κινητοποίησης να καλούν τον κόσμο να σταματήσει τις δουλειές, τα μαθήματα και τα ψώνια.

Παρά τις πολικές θερμοκρασίες δεκάδες χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους, ενώ πάνω από 700 επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές.

Η πρωτοβουλία «ICE Out of Minnesota: Day of Truth & Freedom» για την απεργία της Παρασκευής υποστηρίχθηκε από συνδικάτα της Μινεσότα, προοδευτικούς θρησκευτικούς ηγέτες και ακτιβιστές.

Η Νατάσα Ντόκτερ, η πρώτη αντιπρόεδρος του παραρτήματος εκπαιδευτικών της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών της Μινεάπολης, είπε στο Minnesota Reformer:

«Είμαι εδώ σήμερα επειδή αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας είναι εντελώς απαράδεκτο. Επηρεάζει τις ζωές των μαθητών μας και των οικογενειών τους που υπηρετούμε», πρόσθεσε αναφερόμενη στην κατάσταση φόβου που επικρατεί με μετανάστες και τα παιδιά τους να φοβούνται να βγουν από το σπίτι μήπως συλληφθούν από τους πράκτορες της ICE.

Αυτή την εβδομάδα, σχολικοί αξιωματούχοι στο προάστιο Κολούμπια Χάιτς ανακοίνωσαν ότι τέσσερις μαθητές τους, ηλικίας από πέντε έως 17 ετών, συνελήφθησαν από την ICE.

Η Ντανιέλα Μοράλες, 16 ετών, κρατώντας μια μεξικανική σημαία, είπε ότι οι γονείς της είναι και οι δύο Μεξικανοί μετανάστες και ότι συμμετέχει στη διαμαρτυρία εκ μέρους ανθρώπων που δεν μπορούν να μιλήσουν.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενη που βλέπω όλους να βγαίνουν και να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον και τους γείτονές μας και να αγωνίζονται ενάντια στην κυβέρνηση», είπε η Μοράλες.

Την Παρασκευή 100 περίπου ιερείς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Μινεάπολης ενώ πραγματοποιούσαν διαμαρτυρία καλώντας τις αεροπορικές εταιρείες να αρνηθούν τη μεταφορά κρατουμένων που έχουν συλληφθεί από την ICE.

Οι πορείες της Παρασκευής θεωρούνται η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίδειξη αντίθεσης στην τρέχουσα μεταναστευτική πολιτική στην πολιτεία, καθώς χιλιάδες άνθρωποι περπάτησαν στο κέντρο της πόλης σε θερμοκρασίες που έφταναν τους -23°C.