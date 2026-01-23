«Οικονομική απεργία» ξεκινούν οι κάτοικοι της Μινεσότα ενάντια στην αύξηση των πρακτόρων της ICE

Πολλές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη Μινεσότα έκλεισαν τις πόρτες τους την Παρασκευή, σε μια ενέργεια που οι θρησκευτικοί ηγέτες και τα συνδικάτα περιγράφουν ως γενική απεργία, για να διαμαρτυρηθούν για την αποστολή χιλιάδων αξιωματικών της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στους δρόμους του Μινεάπολης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«ICE ‍OUT!» ‍ήταν το μήνυμα των φυλλαδίων κόλλησαν στις πόρτες των επιχειρήσεων την Παρασκευή, αναφερόμενα στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, μια παγωμένη μέρα στην χιονισμένη Μινεάπολη.

«ΟΧΙ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΟΧΙ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΟΧΙ ΑΓΟΡΕΣ.»

Σε ολόκληρη την πολιτεία, μπαρ, εστιατόρια, μουσεία, καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις έκλεισαν για την ημέρα.

Αίσθημα κοινότητας

Πολλοί εργαζόμενοι στην Μινεάπολη έχουν σχεδιάσει να συμμετάσχουν σε μια πορεία το απόγευμα, που οι διοργανωτές ήθελαν να είναι η μεγαλύτερη μέχρι τώρα επίδειξη αντίθεσης στην επέμβαση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, την οποία ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και άλλοι Δημοκρατικοί έχουν παρομοιάσει με εισβολή.

Ο Μιγκέλ Χερνάντες, ένα μέλος της κοινότητας που έκλεισε την επιχείρησή του, το Lito’s Bakery ⁠στο Μινεάπολις για την ημέρα, φόρεσε τέσσερα στρώματα ρούχων, μάλλινες κάλτσες και ένα παρκά πριν βγει για να διαμαρτυρηθεί.

«Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη στιγμή, κανείς δεν θα είχε βγει έξω», είπε, προετοιμαζόμενος για τις καιρικές συνθήκες.

«Για εμάς, είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς την κοινότητά μας, ότι βλέπουμε τον πόνο και τη δυστυχία που επικρατεί στους δρόμους, και είναι ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς μας ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να κάνουν φιγούρα στις ειδήσεις».

Κανένα σχολικό διαμέρισμα δεν έκλεισε, αλλά τα σχολεία στις δίδυμες πόλεις Μινεάπολη και Σεντ Πωλ πρόσφεραν επιλογές εξ αποστάσεως μάθησης, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune.

Βία και καταστολή στους δρόμους

Ο Τραμπ, ξεκίνησε την καταστολή στη Μινεσότα ως απάντηση στις κατηγορίες για απάτη εναντίον ορισμένων μελών της μεγάλης κοινότητας ανθρώπων σομαλικής καταγωγής της πολιτείας.

Έχει αποκαλέσει τους Σομαλούς μετανάστες «σκουπίδια» και έχει δηλώσει ότι πρέπει να απομακρυνθούν από τη χώρα, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να απελάσει περισσότερους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που έχουν εισέλθει στη χώρα για να ζητήσουν άσυλο και άλλων νόμιμων κατοίκων, από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του.

Οι κάτοικοι της Μινεσότα αντέδρασαν με οργή στους δρόμους μέρα και νύχτα με σφυρίχτρες και μουσικά όργανα.

Ορισμένοι πράκτορες και διαδηλωτές φώναζαν βρισιές ο ένας στον άλλο, και οι πράκτορες χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι ορισμένοι διαδηλωτές παρενοχλούσαν τους πράκτορες και εμπόδιζαν το έργο τους.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν μεταβεί στο Μινεάπολις για να υπερασπιστούν την ICE, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του την Πέμπτη ότι η κυβέρνηση «κάνει ό,τι μπορεί για να ηρεμήσει τα πνεύματα».

Οι πολυάριθμες εταιρείες της λίστας Fortune 500 που έχουν την έδρα τους στη Μινεσότα – κυρίως στην περιοχή της Μινεάπολης – έχουν αποφύγει να κάνουν δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Η Target, η οποία δέχτηκε κριτική το περασμένο έτος επειδή υπαναχώρησε από τη δημόσια δέσμευσή της για πολιτικές ποικιλομορφίας, έχει αντιμετωπίσει ακόμη περισσότερη κριτική επειδή δεν έχει εκφράσει τη γνώμη της σχετικά με τις δραστηριότητες στα καταστήματά της.

Οι νομοθέτες της πολιτείας έχουν πιέσει την εταιρεία να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις οδηγίες που δίνει στους υπαλλήλους της σε περίπτωση που εμφανιστούν αξιωματικοί της ICE στα καταστήματα.