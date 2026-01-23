Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Με ένα υπόμνημα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που επιτρέπει στους αξιωματικούς να εισέρχονται σε σπίτια χωρίς δικαστικό ένταλμα, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να καταργήσει τα προστατευτικά μέτρα που κατοχυρώνονται στο Τέταρτο Τροποποιητικό Σύνταγμα και προστατεύουν τις πολιτικές ελευθερίες των Αμερικανών εδώ και αιώνες, όπως δήλωσαν στο CNN εμπειρογνώμονες σε θέματα συνταγματικού δικαίου και μεταναστευτικής πολιτικής.

Ακόμη και σε μια κυβέρνηση που πάντα προωθούσε μια διευρυμένη ερμηνεία της εξουσίας της για την επιβολή του νόμου, η οδηγία είναι αξιοσημείωτη για τον τρόπο με τον οποίο ανατρέπει τις μακροχρόνιες απαγορεύσεις των αναζητήσεων χωρίς ένταλμα σε ιδιωτική ιδιοκτησία — μια νομική έννοια που προϋπάρχει της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θεμελιωδών αρχών της χώρας.

«Πιστεύαμε ότι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων ήταν τα πρώτα 10 τροποποιητικά άρθρα», δήλωσε ο Μαρκ Γκράμπερ, μελετητής συνταγματικού δικαίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ.

Μετά το τελευταίο υπόμνημα, είπε: «Υποθέτω ότι τώρα έχουμε μόνο εννέα».

BREAKING: A leaked memo shows ICE agents have been authorized by the Trump administration to illegally force entry into homes throughout America without a Judicial Warrant! Not only is this illegal, but it also is a violation of the US Constitution, undermining the 4th Amendment… pic.twitter.com/Vp7yWxANXd — Ed Krassenstein (@EdKrassen) January 21, 2026

Πώς δουλεύει το σύστημα

Οι αξιωματούχοι της μετανάστευσης συνήθως ζητούσαν τη σύλληψη ατόμων χωρίς έγγραφα με δύο τρόπους: με δικαστικό ένταλμα, το οποίο υπογράφεται και εγκρίνεται από δικαστή, ή με διοικητικό ένταλμα, το οποίο υπογράφεται από άτομα που εργάζονται στον εκτελεστικό κλάδο και υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου.

Μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι τα δικαστικά εντάλματα επιτρέπουν στις αρχές επιβολής του νόμου να εισέρχονται και να ερευνούν την οικία ενός ατόμου ή έναν μη δημόσιο χώρο μιας επιχείρησης, ενώ τα διοικητικά εντάλματα δεν το επιτρέπουν.

Οι περισσότερες συλλήψεις μεταναστών πραγματοποιούνται με βάση διοικητικά εντάλματα, επειδή απαιτούν λιγότερα κριτήρια για την έκδοσή τους, και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν από καιρό εκφράσει την απογοήτευσή τους για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους αξιωματούχους που αναζητούν στόχους σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Μία ακόμα αυταρχική τροπή

Το εσωτερικό σημείωμα, το οποίο εκδόθηκε τον Μάιο του 2025, αλλά αποκαλύφθηκε από μια καταγγελία πληροφοριοδότη και αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Associated Press την Τετάρτη, εξουσιοδοτεί τους αξιωματικούς της ICE να εισέρχονται με τη βία σε σπίτια χρησιμοποιώντας μόνο διοικητικά εντάλματα, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους ουδέτερους, τρίτους διαιτητές που θα εξέταζαν τα αποδεικτικά στοιχεία πριν υπογράψουν ένα δικαστικό ένταλμα.

Τα διοικητικά εντάλματα υπογράφονται από αξιωματικούς της ICE μετά από εντολή ενός δικαστή μετανάστευσης για την απέλαση ενός μετανάστη χωρίς έγγραφα.

Ωστόσο, αυτοί οι δικαστές μετανάστευσης εργάζονται για το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ευθύνη του γενικού εισαγγελέα, και η κυβέρνηση Τραμπ τους αποκαλεί «δικαστές απέλασης».

Ανησυχίες από τους ειδικούς

«Ουσιαστικά θα ήταν το ίδιο με το να βρίσκεστε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ο αστυνομικός που συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία και σας συλλαμβάνει να πηγαίνει και να συντάσσει το δικό του ένταλμα για να ψάξει το σπίτι σας επειδή πιστεύει ότι έχει πιθανή αιτία», δήλωσε ο Εμανουέλ Μολόν, αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

«Είναι πολύ ανησυχητικό, επειδή δεν υπάρχει απολύτως καμία εγγύηση και καμία λογοδοσία ενσωματωμένη στο σύστημα», είπε.

Η ιστορία του Τέταρτου Τροποποιητικού είναι γεμάτη με παραδείγματα τοπικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να αμφισβητήσουν ή να περιορίσουν τις προστασίες που παρέχει.

Αλλά αυτό το υπόμνημα, σύμφωνα με τον Μολόν, «δεν είναι το είδος της σταδιακής αποδυνάμωσης που έχουμε δει με την πάροδο του χρόνου».

«Είναι αυτό που θα μπορούσατε να θεωρήσετε ως πέρασμα του Ρουβίκωνα», είπε.

«Δηλώνει ότι οι θεμελιώδεις προστασίες που κάθε δικαστήριο έχει αναγνωρίσει μέχρι τώρα απλά δεν ισχύουν για το DHS και για τους ελέγχους μετανάστευσης».

Without a warrant, ICE detained a kindergarten-aged girl with autism in an attempt to force her mother out of the home so they could arrest her. “Give me my daughter back.” “Nope, you’re going to have to come out here and get her.” #FundHealthcareNotICE pic.twitter.com/TTaShCU3g8 — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 23, 2026

Η σκιώδης πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπερασπίστηκε την οδηγία σε μια δήλωση στην οποία η εκπρόσωπος Τρίσα Μακλάφλιν είπε ότι τα άτομα στα οποία επιδόθηκαν διοικητικά εντάλματα είχαν ήδη «πλήρη δίκη και τελική απόφαση απέλασης».

Τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πέρυσι έλαβαν αποφάσεις απέλασης ερήμην από δικαστές μετανάστευσης, αφού δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Το υπόμνημα δεν διανεμήθηκε ευρέως στα περιφερειακά γραφεία της ICE, σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο συνήθως ανακοινώνονται εσωτερικά οι σημαντικές αλλαγές πολιτικής.

Αντίθετα, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, η οδηγία φαίνεται να κοινοποιήθηκε μόνο προφορικά, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Ορισμένοι αξιωματούχοι της ICE έμαθαν για την οδηγία για πρώτη φορά μόνο μετά την αναφορά της αλλαγής από το Associated Press.

Η είδηση για το υπόμνημα προκάλεσε ευρεία ανησυχία μεταξύ των υπερασπιστών των πολιτικών ελευθεριών και των Δημοκρατικών βουλευτών.

Here we go…. You’re about to see this photo everywhere: elderly Hmong grandfather (U.S. citizen) pulled outside in shorts and Crocs into -30°F wind chill—> Outrage exploding: «fascism,» «no warrant,» «Trump cruelty.» Here’s the real story: 👀 ICE was targeting two… pic.twitter.com/3T2okpgXKC — ✌🏼Honey Bomb 🌻 (@honeyybomb) January 20, 2026

Πολιτικές αναταραχές στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμένθαλ του Κονέκτικατ κάλεσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και τον αναπληρωτή διευθυντή της ICE Τοντ Λίονς να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με το υπόμνημα.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, η πολιτεία του οποίου βιώνει την πιο έντονη αύξηση των μέτρων επιβολής της μετανάστευσης στην ιστορία του DHS, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι «κάθε Αμερικανός» θα πρέπει να είναι «εξοργισμένος από αυτή την επίθεση στην ελευθερία και την ιδιωτική ζωή».

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι η οδηγία «δεν αποτελεί πράσινο φως για τυχαίες εισβολές σε σπίτια».

Ωστόσο, η οδηγία αυτή έρχεται μετά από μήνες κατά τους οποίους οι αξιωματούχοι που εκτελούν την εντολή μαζικής απέλασης του προέδρου έχουν χρησιμοποιήσει βάρβαρες τακτικές, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες, για να συλλάβουν τόσο μετανάστες όσο και πολίτες.

«Η γενική στάση αυτής της κυβέρνησης είναι ότι οι μετανάστες είναι «εισβολείς» και ότι οι αξιωματούχοι μετανάστευσης πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιταχύνουν τη σύλληψη, την κράτηση και την απέλασή τους», δήλωσε η Καθλίν Μπους-Τζόζεφ, δικηγόρος και αναλύτρια στο Migration Policy Institute.

Με αυτόν τον τρόπο, είπε, «παραβιάζουν πολλά νομικά όρια και κάνουν πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ πριν με αυτόν τον τρόπο».