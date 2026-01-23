newspaper
Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα
Κόσμος 23 Ιανουαρίου 2026, 19:30

Η Αμερική του Τραμπ: Νέα πολιτική της ICE επιτρέπει στους πράκτορες να μπαίνουν σε σπίτια χωρίς ένταλμα

Ένα υπόμνημα της κυβέρνησης Τραμπ αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο η ICE μπορεί να ενεργεί εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με ένα υπόμνημα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που επιτρέπει στους αξιωματικούς να εισέρχονται σε σπίτια χωρίς δικαστικό ένταλμα, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να καταργήσει τα προστατευτικά μέτρα που κατοχυρώνονται στο Τέταρτο Τροποποιητικό Σύνταγμα και προστατεύουν τις πολιτικές ελευθερίες των Αμερικανών εδώ και αιώνες, όπως δήλωσαν στο CNN εμπειρογνώμονες σε θέματα συνταγματικού δικαίου και μεταναστευτικής πολιτικής. 

Ακόμη και σε μια κυβέρνηση που πάντα προωθούσε μια διευρυμένη ερμηνεία της εξουσίας της για την επιβολή του νόμου, η οδηγία είναι αξιοσημείωτη για τον τρόπο με τον οποίο ανατρέπει τις μακροχρόνιες απαγορεύσεις των αναζητήσεων χωρίς ένταλμα σε ιδιωτική ιδιοκτησία — μια νομική έννοια που προϋπάρχει της δημιουργίας των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο θεμελιωδών αρχών της χώρας. 

«Πιστεύαμε ότι η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων ήταν τα πρώτα 10 τροποποιητικά άρθρα», δήλωσε ο Μαρκ Γκράμπερ, μελετητής συνταγματικού δικαίου και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ. 

Μετά το τελευταίο υπόμνημα, είπε: «Υποθέτω ότι τώρα έχουμε μόνο εννέα». 

Πώς δουλεύει το σύστημα 

Οι αξιωματούχοι της μετανάστευσης συνήθως ζητούσαν τη σύλληψη ατόμων χωρίς έγγραφα με δύο τρόπους: με δικαστικό ένταλμα, το οποίο υπογράφεται και εγκρίνεται από δικαστή, ή με διοικητικό ένταλμα, το οποίο υπογράφεται από άτομα που εργάζονται στον εκτελεστικό κλάδο και υπάγονται στην αρμοδιότητα του προέδρου. 

Μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι τα δικαστικά εντάλματα επιτρέπουν στις αρχές επιβολής του νόμου να εισέρχονται και να ερευνούν την οικία ενός ατόμου ή έναν μη δημόσιο χώρο μιας επιχείρησης, ενώ τα διοικητικά εντάλματα δεν το επιτρέπουν. 

Οι περισσότερες συλλήψεις μεταναστών πραγματοποιούνται με βάση διοικητικά εντάλματα, επειδή απαιτούν λιγότερα κριτήρια για την έκδοσή τους, και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν από καιρό εκφράσει την απογοήτευσή τους για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους αξιωματούχους που αναζητούν στόχους σε ιδιωτική ιδιοκτησία. 

Μία ακόμα αυταρχική τροπή 

Το εσωτερικό σημείωμα, το οποίο εκδόθηκε τον Μάιο του 2025, αλλά αποκαλύφθηκε από μια καταγγελία πληροφοριοδότη και αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Associated Press την Τετάρτη, εξουσιοδοτεί τους αξιωματικούς της ICE να εισέρχονται με τη βία σε σπίτια χρησιμοποιώντας μόνο διοικητικά εντάλματα, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους ουδέτερους, τρίτους διαιτητές που θα εξέταζαν τα αποδεικτικά στοιχεία πριν υπογράψουν ένα δικαστικό ένταλμα. 

Τα διοικητικά εντάλματα υπογράφονται από αξιωματικούς της ICE μετά από εντολή ενός δικαστή μετανάστευσης για την απέλαση ενός μετανάστη χωρίς έγγραφα. 

Ωστόσο, αυτοί οι δικαστές μετανάστευσης εργάζονται για το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό την ευθύνη του γενικού εισαγγελέα, και η κυβέρνηση Τραμπ τους αποκαλεί «δικαστές απέλασης». 

Διαδηλωτές συμμετέχουν σε διαμαρτυρία κατά της ICE, μετά την θανατηφόρα πυροβολιστική επίθεση ενός πράκτορα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) εναντίον της Renee Nicole Good στις 7 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια επιδρομής της υπηρεσίας μετανάστευσης, στο Μινεάπολις της Μινεσότα, ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 2026.

Ανησυχίες από τους ειδικούς 

«Ουσιαστικά θα ήταν το ίδιο με το να βρίσκεστε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ο αστυνομικός που συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία και σας συλλαμβάνει να πηγαίνει και να συντάσσει το δικό του ένταλμα για να ψάξει το σπίτι σας επειδή πιστεύει ότι έχει πιθανή αιτία», δήλωσε ο Εμανουέλ Μολόν, αναπληρωτής καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. 

«Είναι πολύ ανησυχητικό, επειδή δεν υπάρχει απολύτως καμία εγγύηση και καμία λογοδοσία ενσωματωμένη στο σύστημα», είπε. 

Η ιστορία του Τέταρτου Τροποποιητικού είναι γεμάτη με παραδείγματα τοπικών, πολιτειακών και ομοσπονδιακών αρχών επιβολής του νόμου που επιδιώκουν να αμφισβητήσουν ή να περιορίσουν τις προστασίες που παρέχει. 

Αλλά αυτό το υπόμνημα, σύμφωνα με τον Μολόν, «δεν είναι το είδος της σταδιακής αποδυνάμωσης που έχουμε δει με την πάροδο του χρόνου». 

«Είναι αυτό που θα μπορούσατε να θεωρήσετε ως πέρασμα του Ρουβίκωνα», είπε. 

 «Δηλώνει ότι οι θεμελιώδεις προστασίες που κάθε δικαστήριο έχει αναγνωρίσει μέχρι τώρα απλά δεν ισχύουν για το DHS και για τους ελέγχους μετανάστευσης». 

Η σκιώδης πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ 

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας υπερασπίστηκε την οδηγία σε μια δήλωση στην οποία η εκπρόσωπος Τρίσα Μακλάφλιν είπε ότι τα άτομα στα οποία επιδόθηκαν διοικητικά εντάλματα είχαν ήδη «πλήρη δίκη και τελική απόφαση απέλασης». 

Τα ίδια τα στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα πέρυσι έλαβαν αποφάσεις απέλασης ερήμην από δικαστές μετανάστευσης, αφού δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. 

Το υπόμνημα δεν διανεμήθηκε ευρέως στα περιφερειακά γραφεία της ICE, σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο συνήθως ανακοινώνονται εσωτερικά οι σημαντικές αλλαγές πολιτικής. 

Αντίθετα, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, η οδηγία φαίνεται να κοινοποιήθηκε μόνο προφορικά, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Ορισμένοι αξιωματούχοι της ICE έμαθαν για την οδηγία για πρώτη φορά μόνο μετά την αναφορά της αλλαγής από το Associated Press. 

Η είδηση για το υπόμνημα προκάλεσε ευρεία ανησυχία μεταξύ των υπερασπιστών των πολιτικών ελευθεριών και των Δημοκρατικών βουλευτών.  

Πολιτικές αναταραχές στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμένθαλ του Κονέκτικατ κάλεσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και τον αναπληρωτή διευθυντή της ICE Τοντ Λίονς να καταθέσουν ενώπιον του Κογκρέσου σχετικά με το υπόμνημα.  

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, η πολιτεία του οποίου βιώνει την πιο έντονη αύξηση των μέτρων επιβολής της μετανάστευσης στην ιστορία του DHS, δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι «κάθε Αμερικανός» θα πρέπει να είναι «εξοργισμένος από αυτή την επίθεση στην ελευθερία και την ιδιωτική ζωή». 

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι η οδηγία «δεν αποτελεί πράσινο φως για τυχαίες εισβολές σε σπίτια». 

Ωστόσο, η οδηγία αυτή έρχεται μετά από μήνες κατά τους οποίους οι αξιωματούχοι που εκτελούν την εντολή μαζικής απέλασης του προέδρου έχουν χρησιμοποιήσει βάρβαρες τακτικές, σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτες, για να συλλάβουν τόσο μετανάστες όσο και πολίτες. 

«Η γενική στάση αυτής της κυβέρνησης είναι ότι οι μετανάστες είναι «εισβολείς» και ότι οι αξιωματούχοι μετανάστευσης πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιταχύνουν τη σύλληψη, την κράτηση και την απέλασή τους», δήλωσε η Καθλίν Μπους-Τζόζεφ, δικηγόρος και αναλύτρια στο Migration Policy Institute. 

 Με αυτόν τον τρόπο, είπε, «παραβιάζουν πολλά νομικά όρια και κάνουν πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ πριν με αυτόν τον τρόπο». 

 

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Το νέο βραχυκύκλωμα από Λευκωσία και η σύσταση της Κομισιόν

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ανώδυνη» η διόρθωση της αγοράς, συνέχισε το σερί για 6η θετική εβδομάδα

inWellness
inTown
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν
Δεν πείστηκαν 23.01.26

Γροιλανδία: ΝΑΤΟ-Δανία συμφωνούν να ενισχύσουν την ασφάλεια στο νησί – Στο Νούουκ η πρωθυπουργός Φρέντερικσεν

Στη Γροιλανδία η πρωθυπουργός της Δανίας. Στη συνάντηση με τον Ρούτε συμφώνησε ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να δεσμευθεί περισσότερο στην ασφάλεια της Αρκτικής». Σε επιφυλακή ο δανικός στρατός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ
Κόσμος 23.01.26

Μετά τις εκλογές στην Ουγκάντα: 30 νεκροί, 2.000 συλληφθέντες και ανησυχία του ΟΗΕ

Η αντιπολίτευση της Ουγκάντα και οι ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες κρατούνται σε ανεπίσημα κέντρα κράτησης και υποβάλλονται σε βασανιστήρια. 

Σύνταξη
Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα
Ρώμη 23.01.26

Ιταλία και Γερμανία υπέγραψαν πρωτόκολλο για κοινό σχέδιο δράσης των δυο χωρών σε ασφάλεια και άμυνα

Ιταλία και Γερμανία επαναλαμβάνουν την βούλησή τους «να ενισχύσουν τις υπάρχουσες δομές ασφαλείας, όπως το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τον ΟΑΣΕ»

Σύνταξη
Γαλλία: Οι αρχές ερευνούν τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί
Κόσμος 23.01.26

Τη σύνδεση μεταξύ των θανάτων δύο βρεφών και του βρεφικού γάλακτος που είχε ανακληθεί, ερευνούν στη Γαλλία

Τη σύνδεση των θανάτων των δύο βρεφών με και την κατανάλωση προϊόντων βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί, ερευνούν οι αρχές σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Υγείας

Σύνταξη
Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο
Δεν υποχωρεί 23.01.26

Ουκρανία: Το εδαφικό στις τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Επιμένει για το Ντονμπάς το Κρεμλίνο

«Χωρίς την διευθέτηση του εδαφικού ζητήματος, δεν έχει νόημα να ελπίζουμε για την επίτευξη μακροπρόθεσμης συμφωνίας», λέει ο Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας πως είναι προϋπόθεση η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κιέβου από την ανατολική Ουκρανία

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό για την Εθνική
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 23.01.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 12-15: «Καθίζηση» στο 2ο ημίχρονο και αποκλεισμός από τον τελικό

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν κάτι παραπάνω από ανταγωνιστική απέναντι στην Ουγγαρία (σκορ 8-8), ωστόσο στο δεύτερο έχασε την επαφή της με τα δίχτυα, ηττήθηκε με 12-15 και αποκλείστηκε από τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Πάσχουν οι ορισμοί των διαιτητών της Super League

Μπορεί να μην έχει τεθεί ακόμη θέμα Λανουά στην ΚΕΔ, όμως οι ορισμοί αμφισβητούνται από πολλές πλευρές, με αποτέλεσμα ο αρχιδιαιτητής να κρέμεται από μια κλωστή

Βάιος Μπαλάφας
Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας
Μαζικά μέιλ 23.01.26

Γκάφα ολκής της ΔΥΠΑ αναστάτωσε χιλιάδες ανέργους: Απειλές διαγραφής και Ημέρες Καριέρας

Μόνο ως τραγέλαφος μπορεί να χαρακτηριστεί η μαζική αποστολή email σε ανέργους, με απειλή διαγραφής, εκτός αν... πάνε στις Ημέρας Καριέρας της ΔΥΠΑ. Γκάφα ολκής ή ωμός εκβιασμός;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΚΑΠ: «Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες – Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς
Στρέβλωση 23.01.26

«Σπέρνουν» επιδοτήσεις, «θερίζουν» ανισότητες - Πολλά για τους λίγους, λίγα για τους πολλούς

Το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για μετάβαση. Τι συμβαίνει όμως με την κατανομή των κονδυλίων; Μια αποκαλυπτική έκθεση για το σήμερα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το παιχνίδι με τον ‘Αγιαξ αλλά η προσοχή μας στον Βόλο»

«Δεν είναι εύκολο να συγκεντρωθούμε στο ματς με τον Βόλο, όμως είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Είναι η δουλειά και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε επίσης ο τεχνικός του Ολυμπιακού

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου ένα ακόμη sold out: Πόσα εισιτήρια απέμειναν για το παιχνίδι με τον Βόλο

Κοντά σε ένα ακόμη sold out βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς έχουν απομείνει μόλις 3.000 εισιτήρια για το Σαββατιάτικο παιχνίδι των Πειραωτών κόντρα στον Βόλο (24/1, 17:00).

Σύνταξη
Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του
Για 13 χρόνια 23.01.26

Σοκ στην Βρετανία: Πρώην πολιτικός δηλώνει ένοχος για 48 κατηγορίες – Νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του

Ο 49χρονος Φίλιπ Γιανγκ, πρώην δημοτικός σύμβουλος στην Βρετανία, ομολόγησε την ενοχή του για 48 σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων βιασμούς, χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική κακοποίηση

Σύνταξη
Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης
Ελλάδα 23.01.26

Αγρίνιο: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη – Στα 10 με 15 μέτρα πυροβόλησε ο δράστης

Με τον 44χρονο δράστη της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο να βρίσκεται στη φυλακή, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση.

Σύνταξη
Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ
Τρεχούμενο νερό 23.01.26

Η φιλοδοξία των Μαμντάνι για τη νέα τους, ιστορική κατοικία Gracie Mansion; Η τοποθέτηση μπιντέ

Η επιθυμία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, να εγκαταστήσει μπιντέ στην επίσημη κατοικία του, Gracie Mansion, αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αποδοχή από τους Αμερικανούς ενός ασυνήθιστου –μέχρι πρότινος- οικιακού αντικειμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου παγκοσμίως
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Η κόρη του Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη παίκτρια του γυναικείου ποδοσφαίρου

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, η Τρίνιτι Ρόντμαν αποξενωμένη κόρη του θρύλου του NBA Ντένις Ρόντμαν, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, μετά την υπογραφή του νέου της συμβολαίου με την Washington Spirit.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 23.01.26

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία

LIVE: Ελλάδα – Ουγγαρία. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ουγγαρία για τα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»
Ποδόσφαιρο 23.01.26

Τζολάκης στη FIFPRO: «Το να έχεις γνώσεις και εκπαίδευση είναι κάτι που θα σε βοηθήσει σε όλη σου τη ζωή»

O τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και της Εθνικής, μίλησε στην ιστοσελίδα της FIFPRO για τη σημασία και τη σπουδαιότητα που υπάρχει, ώστε οι ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή, ξέχωρα από την αθλητική, καριέρα.

Σύνταξη
