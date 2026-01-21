Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε μια επιχείρηση σύλληψης παράτυπων μεταναστών στο Μέιν, μια Πολιτεία που φιλοξενεί πολλές κοινότητες προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων και Σομαλών, ανέφεραν ένας πρώην και ένας νυν αξιωματούχος της υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ο Τραμπ τις δύο τελευταίες ημέρες έχει υπερασπιστεί τη δράση της διαβόητης υπηρεσίας μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Περισσότεροι από 100 πράκτορες έφτασαν αυτήν την εβδομάδα στην παγωμένη Πολιτεία των βορειοανατολικών ΗΠΑ, είπαν οι δύο πηγές. Ο πρώην αξιωματούχος είπε ότι η επιχείρηση θα επικεντρωθεί στους πρόσφυγες.

«Δεν είναι καλοδεχούμενες οι τακτικές του Τραμπ», λέει η κυβερνήτρια του Μέιν

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πολιτική ηγεσία και οι κοινότητες των μεταναστών προετοιμάζονταν από την περασμένη εβδομάδα για την άφιξη των πρακτόρων.

Η κυβερνήτρια του Μέιν Τζάνετ Μιλς, που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς, είπε ότι οι επιθετικές τακτικές επιβολής του νόμου της κυβέρνησης Τραμπ «δεν είναι καλοδεχούμενες» στο Μέιν.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει χιλιάδες πράκτορες σε πόλεις και Πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς από τα μέσα του 2025. Μόνο στη Μινεσότα αναπτύχθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες περίπου 3.000 ομοσπονδιακοί πράκτορες.