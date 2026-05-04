Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο κέντρο της Λειψίας, στην ανατολική Γερμανία, σήμερα το απόγευμα, μετέδωσε το τοπικό κανάλι MDR, επικαλούμενο την τοπική αστυνομία.
Όπως είπε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος στην οδό Γκριμάισε Στράσε.
«Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες» αλλά η αστυνομία δεν είναι προς το παρόν σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και τη σοβαρότητα των τραυματισμών.
Un coche ha arrollado a una multitud en Leipzig, Alemania. Según varios testimonios, habría numerosas víctimas.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από γερμανικά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον 8 άτομα παρασύρθηκαν ενώ δύο φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους.
Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, σύμφωνα με το MDR Sachsen.
Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις με αυτοκίνητα στη Γερμανία, όπως στις χριστουγεννιάτικες αγορές του Βερολίνου το 2016 και του Μαγδεβούργου το 2024 και στη διαδήλωση του συνδικάτου ver.di στο Μόναχο, στις αρχές του 2025.
🚨🇩🇪 BREAKING: DEADLY CAR RAMMING IN LEIPZIG
A car has plowed into a crowd in central Leipzig, Germany, reportedly leaving multiple people injured and at least two dead, according to local media.
Police have confirmed casualties but details remain unclear as the situation… pic.twitter.com/FFJdrjfuwZ
