Το Kollines Sound Festival είναι πλέον γεγονός
Το μουσικό φεστιβάλ της χρονιάς έρχεται το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στις Κολλίνες Αρκαδίας
Στην αγκαλιά της Αρκαδικής γης, στο καταπράσινο χωριό Κολλίνες, γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα, ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Φέτος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και συγκεκριμένα από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, το «Kollines Sound Festival» έρχεται για πρώτη φορά με ατελείωτη μουσική και πρωτότυπα δρώμενα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.
H μοναδική Ματούλα Ζαμάνη και η ομάδα της (Φανή, Δημήτρης, Χρήστος, Πάνος, Μπίμπι, Φαφού, val, Μαριάννα) δημιούργησαν ένα καλλιτεχνικό τετραήμερο μέσα στη φύση με ετερόκλητες μουσικές φωνές και παράλληλες δράσεις. «Το Kollines Sound Festival ήρθε σαν ιδέα, σαν στιγμή, σαν γέλιο και φύτρωσε στις καρδιές μας τόσο πολύ που γίνεται πραγματικότητα», σημειώνουν.
Με συναυλίες, παιδικά εργαστήρια, δράσεις στο βουνό, γιόγκα, γυμναστική και σινεμά, οι Κολλίνες μας προσκαλούν σε ένα διαφορετικό ταξίδι, πάνω στη γη, ανάμεσα στα δέντρα και κάτω από τα αστέρια.
Στην σκηνή του «Kollines Sound Festival» θα ανέβουν οι : Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κοινοί Θνητοί, ΑΕΟΝ (29/5), Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, APON, Δήμητρα Νικητέα (30/5), Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη, Μάγδα Βαρούχα, Χρήστος Αδαμόπουλος (31/5) ενώ, η γιορτή κορυφώνεται με το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού με ελεύθερη είσοδο και τους Χαρά Βέρρα, Μάκη Μπέκο και Τρίο Φωτιά (1/6).
Τα δωρεάν εργαστήρια περιλαμβάνουν κεραμική, ζωγραφική, κατασκευές, περπάτημα στο δάσος, θεατρικό παιχνίδι, λούπες, μαγειρική, γυμναστική, γιόγκα, Καραγκιόζη, χιπ χοπ, παραμύθια, κρητικούς χορούς, ρεμπέτικη χορωδία, ενώ το Σαββατοκύριακο 30& 31 Μαΐου , το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κούρεμα σε όλους.
Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΜΟΛΙΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ: https://www.ticketservices.gr/event/kollines-sound-festival/?lang=el
