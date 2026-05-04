Πρωτοφανής επίθεση Τραμπ στο Εθνικό Ιδρυμα Επιστήμης
H κυβέρνηση έπαυσε τα 24 μέλη του συμβουλίου που εποπτεύει το Εθνικό Ιδρυμα Επιστήμης (NSF).
- Μαχαίρωσαν 15χρονο στον Νέο Κόσμο – Άφαντοι οι δράστες
- Εφιάλτης για γυναίκα στη Βρετανία: Πρώην της έφτιαξε ψεύτικο προφίλ με φωτογραφίες της και έστελνε άνδρες στο σπίτι της
- ΕΚΤ: Εκτόξευση του πληθωρισμού όπως στην πανδημία φοβούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
- Κρήτη: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από το αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο Ηράκλειο
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τον πόλεμο κατά της επιστήμης με την πρωτοφανή κίνηση να παύσει και τα 24 μέλη της επιτροπής που εποπτεύει το Εθνικό Ιδρυμα Επιστήμης (NSF), ανεξάρτητο οργανισμό με ιστορία 76 ετών, ο οποίος γνωμοδοτεί στο Κογκρέσο για τη διαμόρφωση πολιτικής στην έρευνα και την τεχνολογία.
Τα μέλη τoυ Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, όπως ονομάζεται το όργανο, ειδοποιήθηκαν με email στα τέλη Απριλίου ότι οι θέσεις τους τερματίζονται «με άμεση ισχύ». Η κυβέρνηση δεν προσέφερε καμία εξήγηση, ούτε διευκρίνισε αν το συμβούλιο πρόκειται να ανανεωθεί.
Αναλυτές σχολίασαν ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται πως προτιμά να υπαγορεύει το έργο του NSF, το οποίο παραμένει ακέφαλο μετά την περυσινή παραίτηση του διευθυντή του. Αποπεμφθέντα μέλη του συμβουλίου ανέφεραν ακόμα ότι στην επόμενη συνάντησή τους στις 5 Μαΐου θα παρουσίαζαν έκθεση που προειδοποιούσε ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν άμεσα την τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας.
Η κυβέρνηση είχε πάντως προηγούμενα με το συμβούλιο, το οποίο αντιστάθηκε στις επανειλημμένες απόπειρες του Τραμπ να πετσοκόψει στο μισό τον ετήσιο προϋπολογισμό των 9 δισ. δολαρίων για το NSF, απόπειρες που τελικά απορρίφθηκαν από το Κογκρέσο.
Η καρατόμηση των μελών του εποπτικού συμβουλίου δείχνει αλλοπρόσαλλη, έρχεται όμως να προστεθεί στην εκπαραθύρωση άλλων επιστημονικών συμβούλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
Πέρυσι, ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι αντικατέστησε με πρόσωπα της δικής του επιλογής τα 17 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμών, η οποία στη συνέχεια κατάργησε τις συστάσεις για ορισμένα παιδικά εμβόλια και δέχτηκε προσφυγή από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.
Η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε επίσης 17 συμβουλευτικές επιτροπές στο NSF και άλλους οργανισμούς έρευνας και επιχείρησε να τερματίσει προγράμματα που σχετίζονται με την «απάτη» της κλιματικής αλλαγής.
Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, η κορυφαία Δημοκρατικός στην επιτροπή Επιστήμης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ζόι Λόφγκρεν, καταδίκασε την απόλυση του εποπτικού συμβουλίου ως «την τελευταία ηλίθια κίνηση ενός προέδρου που συνεχίζει να βλάπτει την επιστήμη και την αμερικανική καινοτομία».
- Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
- «May the Force be with you»: Γιατί γιορτάζουμε στις 4 Μαΐου τα Star Wars σε όλο τον κόσμο
- Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
- The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
- Πέθανε η Κλερ Μοριέ – Από το ντεμπούτο στον Τριφό στην αναγέννηση της Αμελί
- Μεγάλη Εικόνα: Τα μεγάλα ζητήματα της επικαιρότητας στο «μικροσκόπιο»
- Ο ΟΦΗ άλλαξε το σήμα του μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (pic)
- «Ούτε ξέραμε αν ήταν ΑμεΑ» – Τι απαντά η πλευρά του 25χρονου για τον ξυλοδαρμό του 17χρονου μαθητή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις