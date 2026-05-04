Πρωτοφανής επίθεση Τραμπ στο Εθνικό Ιδρυμα Επιστήμης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τον πόλεμο κατά της επιστήμης με την πρωτοφανή κίνηση να παύσει και τα 24 μέλη της επιτροπής που εποπτεύει το Εθνικό Ιδρυμα Επιστήμης (NSF), ανεξάρτητο οργανισμό με ιστορία 76 ετών, ο οποίος γνωμοδοτεί στο Κογκρέσο για τη διαμόρφωση πολιτικής στην έρευνα και την τεχνολογία.

Τα μέλη τoυ Εθνικού Συμβουλίου Επιστήμης, όπως ονομάζεται το όργανο, ειδοποιήθηκαν με email στα τέλη Απριλίου ότι οι θέσεις τους τερματίζονται «με άμεση ισχύ». Η κυβέρνηση δεν προσέφερε καμία εξήγηση, ούτε διευκρίνισε αν το συμβούλιο πρόκειται να ανανεωθεί.

Αναλυτές σχολίασαν ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται πως προτιμά να υπαγορεύει το έργο του NSF, το οποίο παραμένει ακέφαλο μετά την περυσινή παραίτηση του διευθυντή του. Αποπεμφθέντα μέλη του συμβουλίου ανέφεραν ακόμα ότι στην επόμενη συνάντησή τους στις 5 Μαΐου θα παρουσίαζαν έκθεση που προειδοποιούσε ότι οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να χάσουν άμεσα την τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας.

Η κυβέρνηση είχε πάντως προηγούμενα με το συμβούλιο, το οποίο αντιστάθηκε στις επανειλημμένες απόπειρες του Τραμπ να πετσοκόψει στο μισό τον ετήσιο προϋπολογισμό των 9 δισ. δολαρίων για το NSF, απόπειρες που τελικά απορρίφθηκαν από το Κογκρέσο.

Η καρατόμηση των μελών του εποπτικού συμβουλίου δείχνει αλλοπρόσαλλη, έρχεται όμως να προστεθεί στην εκπαραθύρωση άλλων επιστημονικών συμβούλων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Πέρυσι, ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι αντικατέστησε με πρόσωπα της δικής του επιλογής τα 17 μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμών, η οποία στη συνέχεια κατάργησε τις συστάσεις για ορισμένα παιδικά εμβόλια και δέχτηκε προσφυγή από την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατάργησε επίσης 17 συμβουλευτικές επιτροπές στο NSF και άλλους οργανισμούς έρευνας και επιχείρησε να τερματίσει προγράμματα που σχετίζονται με την «απάτη» της κλιματικής αλλαγής.

Σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις, η κορυφαία Δημοκρατικός στην επιτροπή Επιστήμης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ζόι Λόφγκρεν, καταδίκασε την απόλυση του εποπτικού συμβουλίου ως «την τελευταία ηλίθια κίνηση ενός προέδρου που συνεχίζει να βλάπτει την επιστήμη και την αμερικανική καινοτομία».