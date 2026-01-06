Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Συνεχίζοντας την αντιεμβολιαστική καμπάνια του, ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ήρε τη σύσταση για ακόμα τέσσερα παιδικά εμβόλια, μια επικίνδυνη κίνηση που σύμφωνα με ειδικούς της δημόσιας υγείας θα οδηγήσει σε θανάτους που μπορούν να προληφθούν.

Το μέτρο εγκρίθηκε μάλιστα από τον προσωπικό διευθυντή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) χωρίς να έχει προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση όπως συνήθως.

Η απόφαση καταργεί τη σύσταση για εμβολιασμό όλων των παιδιών για τη γρίπη, τον ροταϊό, τον μηνιγγιτιδόκοκκο και την ηπατίτιδα Α.

Τα παιδιά θα μπορούν να εμβολιάζονται με κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων μόνο εάν το αποφασίσουν οι γονείς σε συνεννόηση με τον γιατρό τους.

Τον Δεκέμβριο, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας κατάργησε τη σύσταση για εμβόλιο κατά της ηπατίδιδας Β σε όλα τα νεογνά, μια απόφαση που συνδέεται με την αστήρικτη θεωρία του Κένεντι ότι οι μικρές ποσότητες αλουμινίου που περιέχει το εμβόλιο ως ανοσοενισχυτικό συνδέονται με την εμφάνιση αυτισμού και διατροφικών αλλεργιών.

Προσφυγή κατά του Κένεντι και της αντιεμβολιαστικής πολιτικής του έχουν υποβάλει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και πολλοί ακόμα ιατρικοί σύλλογοι των ΗΠΑ, οι οποίοι κατήγγειλαν ως παράνομη την άρση της σύστασης για εμβολιασμό των εγκύων και των παιδιών κατά της Covid, οδηγία που ήρθε απροειδοποίητα και χωρίς νομική βάση.

Επικροτεί ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να χαιρετίσει την τελευταία εξέλιξη, γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η απόφαση «βασίζεται στο Χρυσό Στάνταρτ της Επιστήμης».

«Πολλοί Αμερικανοί, ειδικά οι ‘μαμάδες του ΜΑΗΑ’, προσεύχονταν εδώ και χρόνια για αυτή τη μεταρρύθμιση που υπακούει στην ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα!» έγραψε, αναφερόμενος στο κίνημα ΜΑΗΑ του Κένεντι, «Ας Κάνουμε την Αμερική Υγιή Ξανά».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμα ότι η κατάργηση της σύστασης εναρμονίζει τις ΗΠΑ με τις πρακτικές άλλων ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες όπως υποστηρίζει χορηγούν λιγότερα παιδικά εμβόλια.

Ανεξάρτητοι ειδικοί σχολίασαν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συγκριθούν με χώρες που διαθέτουν δημόσια συστήματα υγείας και έχουν διαφορετικές ανάγκες.

«Οποιαδήποτε απόφαση για το αμερικανικό πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη, τη διαφάνεια και τις καθιερωμένες επιστημονικές πρακτικές, όχι σε συγκρίσεις που παραβλέπουν σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών και συστημάτων υγείας» δήλωσε στο Reuters ο δρ. Σον Ο’Λίρι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Συγκρίσεις

Για την αναθεώρηση της σύστασης για τα τελευταία τέσσερα εμβόλια, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, ο Μάρτιν Κούλντορφ και η Τρέισι Μπεθ Χεγκ, εξέτασαν τις εμβολιαστικές πολιτικές 20 ανεπτυγμένων χωρών, από τις οποίες όλες έχουν δημόσια και δωρεάν συστήματα υγείας.

Το εμβόλιο της γρίπης συστήνεται σε τέσσερις χώρες και το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α μόνο στην Ελλάδα.

Το εμβόλιο για τον ροταϊό συστήνεται για όλα τα παιδιά σε 17 από τις 20 χώρες και το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου σε 16.

Και τα τέσσερα εμβόλια προλαμβάνουν ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή θάνατο, δήλωσε ο δρ. Τζέσι Γκούντμαν του Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν, πρώην επικεφαλής επιστήμονας της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Η γρίπη, υπενθύμισε, προκάλεσε 288 θανάτους παιδιών τη σεζόν 2024-25.

Η ηπατίτιδα Α συνήθως υποχωρεί μόνη της αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ηπατική βλάβη.

Ο ροταϊός, ο οποίος προκαλεί σοβαρή διάρροια και αφυδάτωση, οδηγούσε στο νοσοκομείο δεκάδες χιλιάδες παιδιά τον χρόνο, κάτι που σήμερα συμβαίνει σπάνια.

Ο δε μηνιγγιτιδόκοκκος προσβάλλει σπάνια τα παιδιά, όμως το 15% όσων προσβάλλονται δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά και πεθαίνει, επισήμανε ο Γκούντμαν.