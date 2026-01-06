science
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Συνεχίζοντας την αντιεμβολιαστική καμπάνια του, ο αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ήρε τη σύσταση για ακόμα τέσσερα παιδικά εμβόλια, μια επικίνδυνη κίνηση που σύμφωνα με ειδικούς της δημόσιας υγείας θα οδηγήσει σε θανάτους που μπορούν να προληφθούν.

Το μέτρο εγκρίθηκε μάλιστα από τον προσωπικό διευθυντή των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) χωρίς να έχει προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση όπως συνήθως.

Η απόφαση καταργεί τη σύσταση για εμβολιασμό όλων των παιδιών για τη γρίπη, τον ροταϊό, τον μηνιγγιτιδόκοκκο και την ηπατίτιδα Α.

Τα παιδιά θα μπορούν να εμβολιάζονται με κάλυψη των ασφαλιστικών ταμείων μόνο εάν το αποφασίσουν οι γονείς σε συνεννόηση με τον γιατρό τους.

Τον Δεκέμβριο, το αμερικανικό υπουργείο Υγείας κατάργησε τη σύσταση  για εμβόλιο κατά της ηπατίδιδας Β σε όλα τα νεογνά, μια απόφαση που συνδέεται με την αστήρικτη θεωρία του Κένεντι ότι οι μικρές ποσότητες αλουμινίου που περιέχει το εμβόλιο ως ανοσοενισχυτικό συνδέονται με την εμφάνιση αυτισμού και διατροφικών αλλεργιών.

Προσφυγή κατά του Κένεντι και της αντιεμβολιαστικής πολιτικής του έχουν υποβάλει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και πολλοί ακόμα ιατρικοί σύλλογοι των ΗΠΑ, οι οποίοι κατήγγειλαν ως παράνομη την άρση της σύστασης  για εμβολιασμό των εγκύων και των παιδιών κατά της Covid, οδηγία που ήρθε απροειδοποίητα και χωρίς νομική βάση.

Επικροτεί ο Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να χαιρετίσει την τελευταία εξέλιξη, γράφοντας στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η απόφαση «βασίζεται στο Χρυσό Στάνταρτ της Επιστήμης».

«Πολλοί Αμερικανοί, ειδικά οι ‘μαμάδες του ΜΑΗΑ’, προσεύχονταν εδώ και χρόνια για αυτή τη μεταρρύθμιση που υπακούει στην ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα!» έγραψε, αναφερόμενος στο κίνημα ΜΑΗΑ του Κένεντι, «Ας Κάνουμε την Αμερική Υγιή Ξανά».

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμα ότι η κατάργηση της σύστασης εναρμονίζει τις ΗΠΑ με τις πρακτικές άλλων ανεπτυγμένων χωρών, οι οποίες όπως υποστηρίζει χορηγούν λιγότερα παιδικά εμβόλια.

O ψεκασμένος υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι είναι επικεφαλής του κινήματος MAHA, «Ας Κάνουμε τις ΗΠΑ Υγιείς Ξανά» (Reuters)

O ψεκασμένος υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι είναι επικεφαλής του κινήματος MAHA, «Ας Κάνουμε την Αμερική Υγιή Ξανά» (Reuters)

Ανεξάρτητοι ειδικοί σχολίασαν ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συγκριθούν με χώρες που διαθέτουν δημόσια συστήματα υγείας και έχουν διαφορετικές ανάγκες.

«Οποιαδήποτε απόφαση για το αμερικανικό πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών θα πρέπει να βασίζεται στην επιστήμη, τη διαφάνεια και τις καθιερωμένες επιστημονικές πρακτικές, όχι σε συγκρίσεις που παραβλέπουν σημαντικές διαφορές μεταξύ χωρών και συστημάτων υγείας» δήλωσε στο Reuters ο δρ. Σον Ο’Λίρι, πρόεδρος της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Συγκρίσεις

Για την αναθεώρηση της σύστασης για τα τελευταία τέσσερα εμβόλια, δύο ανώτεροι αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας, ο Μάρτιν Κούλντορφ και η Τρέισι Μπεθ Χεγκ, εξέτασαν τις εμβολιαστικές πολιτικές 20 ανεπτυγμένων χωρών, από τις οποίες όλες έχουν δημόσια και δωρεάν συστήματα υγείας.

Το εμβόλιο της γρίπης συστήνεται σε τέσσερις χώρες και το εμβόλιο της ηπατίτιδας Α μόνο στην Ελλάδα.

Το εμβόλιο για τον ροταϊό συστήνεται για όλα τα παιδιά σε 17 από τις 20 χώρες και το εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου σε 16.

Και τα τέσσερα εμβόλια προλαμβάνουν ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν σε νοσηλεία ή θάνατο, δήλωσε ο δρ. Τζέσι Γκούντμαν του Πανεπιστημίου Τζόρτζταουν, πρώην επικεφαλής επιστήμονας της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Η γρίπη, υπενθύμισε, προκάλεσε 288 θανάτους παιδιών τη σεζόν 2024-25.

Η ηπατίτιδα Α συνήθως υποχωρεί μόνη της αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ηπατική βλάβη.

Ο ροταϊός, ο οποίος προκαλεί σοβαρή διάρροια και αφυδάτωση, οδηγούσε στο νοσοκομείο δεκάδες χιλιάδες παιδιά τον χρόνο, κάτι που σήμερα συμβαίνει σπάνια.

Ο δε μηνιγγιτιδόκοκκος προσβάλλει σπάνια τα παιδιά, όμως το 15% όσων προσβάλλονται δεν ανταποκρίνεται στα αντιβιοτικά και πεθαίνει, επισήμανε ο Γκούντμαν.

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Σύνταξη
Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται
Μελλούμενα της έρευνας 30.12.25

Η Επιστήμη το 2026 – Τι προβλέπει το περιοδικό Nature για τη χρονιά που έρχεται

Από τη δοκιμή ενός τεστ που ανιχνεύει τον καρκίνο πριν εμφανιστούν συμπτώματα, μέχρι τις εξελίξεις στην ΑΙ και τη διεθνή κούρσα για τη Σελήνη, η ερπιστήμη έχει πολλά να περιμένει από το 2026.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;
Επιστήμες 23.12.25

Τι είναι αυτές οι γιγάντιες τρύπες που εμφανίστηκαν ξαφνικά στην Τουρκία;

Οι δολίνες, όπως ονομάζονται οι κοιλότητες που εμφανίζονται λόγω υποχώρησης του εδάφους, πολλαπλασιάζονται στην επαρχία του Ικονίου στην Τουρκία, καθώς τα υπόγεια ύδατα εξαντλούνται.

Σύνταξη
GLP-1: Θεραπεία αδυνατίσματος σε χάπι έλαβε έγκριση στις ΗΠΑ
GLP-1 23.12.25

Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις

Το χάπι GLP-1 της Novo Nordisk περιέχει σεμαγλουτίδη, την ίδια δραστική ουσία που χρησιμοποιείται ως ένεση. Οι εθελοντές της κλινικής μελέτης έχασαν κατά μέσο όρο το 16,6% του σωματικού βάρους τους,

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science
Απολογισμός της χρονιάς 22.12.25

H Επιστήμη το 2025 – Αυτές ήταν οι σημαντικότερες εξελίξεις σύμφωνα με το περιοδικό Science

Η επανάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιλέχθηκε ως εξέλιξη της χρονιάς. Εξατομικευμένες θεραπείες για γενετικές παθήσεις, η εισβολή της ΑΙ στην επιστήμη και η μεγαλύτερη κάμερα του κόσμου ακολουθούν στο Top10.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06.01.26

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
Μπάσκετ 06.01.26

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Σύνταξη
