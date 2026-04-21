21.04.2026 | 09:24
Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21 Απριλίου 2026, 11:46

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Τα ριβοσώματα είναι τα μοριακά εργοστάσια των κυττάρων, οργανίδια που συνθέτουν πρωτεΐνες με βάση τις οδηγίες του DNA. Για πολύ καιρό, οι βιολόγοι πίστευαν ότι όλα τα ριβοσώματα είναι πανομοιότυπα στα άτομα του ίδιου είδους, ένα δόγμα που δείχνει τώρα να ανατρέπεται.

Μελέτη που δημοσιεύεται στο Cell Genomics διαπιστώνει ότι τα γονίδια που κωδικοποιούν τα ριβοσώματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και επηρεάζουν χαρακτηριστικά όπως το ύψος και το βάρος –κάτι που σημαίνει ότι ίσως είναι ένας άγνωστος ως σήμερα παράγοντας ανθρώπινης ποικιλομορφίας.

Τα ριβοσώματα (εικόνα) αποτελούνται από πρωτεΐνες και μόρια  «ριβοσωμικού RNA» ή rRNA. Τα γονίδια αυτών των μορίων υπάρχουν σε εκατοντάδες αντίγραφα στο ανθρώπινο γονιδίωμα, κάτι που δυσχεραίνει τη μελέτη τους με συμβατικές γενετικές τεχνικές.

Για να αποφύγουν λάθη στην αλληλούχηση των γονιδίων, ή τον εντοπισμό μεταλλάξεων που εμφανίζονται τυχαία μετά τη γέννηση, οι  ερευνητές του Πανεπιστημίου Queen Mary στο Λονδίνο αρχικά μελέτησαν το DNA 49 ζευγαριών ομοζυγωτικών διδύμων και εντόπισαν εκατοντάδες παραλλαγές που ήταν παρούσες και στα δύο αδέλφια.

Στη συνέχεια, αναζήτησαν συσχετίσεις ανάμεσα στις παραλλαγές αυτές και διάφορα ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε δείγμα 300.000 ατόμων από την τράπεζα βιολογικών δεδομένων UK Biobank.

Στατιστικά σημαντικές συνδέσεις βρέθηκαν για χαρακτηριστικά όπως το ύψος, το βάρος, η περιφέρεια της μέσης και τα επίπεδα χοληστερόλης.

Ο μηχανισμός παραμένει άγνωστος, ωστόσο οι ερευνητές εικάζουν ότι οι γονιδιακές παραλλαγές αναγκάζουν τα ριβοσώματα να δείχνουν «προτίμηση» στη σύνθεση ορισμένων πρωτεϊνών, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάζει τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη ή τον κίνδυνο ασθενειών.

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε μελέτες που διαπίστωναν ότι κάθε κύτταρο μπορεί να περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά ριβοσώματα, πιθανώς εξειδικευμένα σε διαφορετικές πρωτεΐνες.

Αλλες έρευνες έχουν δείξει ότι ο αριθμός των αντιγράφων των γονιδίων rRNA συνδέεται με το σωματικό βάρος και τα επίπεδα λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Τα νέα ευρήματα ενισχύουν τις υποψίες ότι το rRNA παίζει σημαντικό ρόλο στον φαινότυπο.

Αλλες ερευνητικές ομάδες εξετάζουν τώρα ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα σε μεταλλάξεις των ριβοσωμάτων και διάφορες μορφές καρκίνου. Αν τα ριβοσώματα των όγκων είναι διαφορετικά από τα κανονικά, θα μπορούσαν ενδεχομένως να γίνουν στόχος νέων θεραπειών.

Κεντρική εικόνα: Venkatraman Ramakrishnan, Thomas A. Steitz, and Ada E. Yonath

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Υπόκλιση σε Κωστούλα από τον προπονητή της Μπράιτον: «Έχει τεράστιο ταλέντο – Μακροπρόθεσμα θα είναι σημαντικός παίκτης για εμάς»
Ο προπονητής της Μπράιτον, Φαμπιάν Χιούρτζελερ, στάθηκε στην παρουσία και την πρόοδο του Χαράλαμπου Κωστούλα, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα του.

Washington Post κατά Τραμπ: Οι δηλώσεις του αναιρούν η μία την άλλη – «Αδειάζει» τους δικούς του
«Ο Τραμπ έχει δώσει μεταβαλλόμενες εκδοχές για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν και για τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν διαψευστεί από τους Ιρανούς και ορισμένες φορές από τον ίδιο του τον εαυτό»

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Φρανσίσκο»
Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μοιάζει δεδομένο ότι θα αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις το ερχόμενο καλοκαίρι, στη συζήτηση είναι οι μισές και βάλε ομάδες της Euroleague, το NBA και πλέον και ο Παναθηναϊκός...

ΙΕΛΚΑ: Ο αντίκτυπος του πολέμου στον Περσικό στην καταναλωτική συμπεριφορά – Θυμός, φόβος, άγχος και συγκράτηση αγορών
Έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφει πώς επιδρούν οι τρέχουσες γεωπολιτικές κρίσεις στη συμπεριφορά των καταναλωτών - Έξι στους δέκα αναβάλουν αγορές, τέσσερις στους δέκα τις μειώνουν

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Κεφαλονιά: Τι λέει μέσα από τις φυλακές ο 23χρονος που βρισκόταν με τη 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
«Η Μυρτώ ήταν φίλη μου και δεν ισχύουν όλα αυτά που ακούγονται περί μαστροπείας» υποστηρίζει ο 23χρονος φίλος της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης.

Λέσβος: Άνοιξαν το λιμάνι της Μυτιλήνης οι κτηνοτρόφοι
Tο άνοιγμα του λιμανιού της Μυτιλήνης φαίνεται να συνδέεται με έναν συνδυασμό κοινωνικής πίεσης, εσωτερικών διαφορών και ενδεχομένως τακτικής αναπροσαρμογής της κινητοποίησης

Γάζα: Το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ απευθύνεται σε εταιρεία του Ντουμπάι για την ανοικοδόμηση
Το σχέδιο για τη Γάζα προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων που συνεχίζουν να κατέχουν το μεγαλύτερο τμήμα της Λωρίδας και τον αφοπλισμό της Χαμάς

New York Times: Κανένα έθνος δεν γλιτώνει από αυτόν τον πόλεμο – Φόβοι για «φαινόμενο-ντόμινο»
Από την Αμερική, μέχρι τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες και τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς όπως η Βραζιλία και η Κίνα, κανένα έθνος δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ο πόλεμος

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

