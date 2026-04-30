Ακόμα και τα κοτοπουλάκια απολαμβάνουν τα ανθρώπινα χάδια

Αμέτρητα κοτοπουλάκια, πολλά βαμμένα σε παρδαλά χρώματα, πωλούνταν κάποτε στις λαϊκές αγορές ως πασχαλινό δώρο για τα παιδιά. Κάτι σαν ζωντανή λαμπάδα που χαίρεσαι για λίγο. Κάποια κοτοπουλάκια είχαν την τύχη να καταλήξουν στο χωριό, άλλα εξαφανίζονταν μυστηριωδώς ένα βράδυ και τα παιδιά δεν μάθαιναν ποτέ πώς χάθηκε το πουπουλένιο τους κατοικίδιο.

Σήμερα, τα ζώα δεν θεωρούνται πια παιχνίδι και η πρακτική έχει απαγορευτεί ως βάρβαρη. Και μια νέα μελέτη έρχεται να δείξει ότι οι κότες όντως έχουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο: τα κοτοπουλάκια διαπιστώθηκε ότι απολαμβάνουν την παρουσία των ανθρώπων, ακόμα και τα χάδια τους.

Οπως σημειώνουν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ στην επιθεώρηση Animal Welfare, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η ανθρώπινη παρουσία συχνά μειώνει το στρες των εκτρεφόμενων ζώων. Μέχρι σήμερα όμως δεν ήταν σαφές αν το ανθρώπινο άγγιγμα γίνεται αντιληπτό ως ευχάριστο.

Στο πείραμα της μελέτης, δέκα κλώσσες μοιράστηκαν σε δύο χώρους όπου μπορούσαν να γεννήσουν και να κλωσσήσουν τα αβγά τους. Οταν εκκολάφθηκαν οι νεοσσοί, οι ερευνητές τους χάιδευαν και τους μιλούσαν τρυφερά στον έναν χώρο, ενώ οι συνεργάτες τους στον άλλο χώρο ήταν παρόντες αλλά αμίλητοι και ουδέτεροι.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κοτοπουλάκια ανέπτυξαν προτίμηση στον χώρο όπου λάμβαναν προσοχή, ένδειξη ότι η εμπειρία της επαφής τους ήταν ευχάριστη. Δεν απέφευγαν τον άλλο χώρο σαν να τον φοβούνταν, απλώς έδειχναν να έλκονται από την αλληλεπίδραση με τους ερευνητές.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ανθρώπινη επαφή μπορεί να προκαλέσει θετικά συναισθήματα σε νεαρούς νεοσσούς» δήλωσε ο Μπεν Λεκόρ, τελευταίος συγγραφέας της δημοσίευσης.

«Η μελέτη καταδεικνύει πώς ο απλός, ήρεμος χειρισμός έχει τη δυνατότητα να μετατρέψει τη σχέση ανθρώπου-ζώου από κάτι που προκαλεί φόβο σε κάτι θετικό και, κατά συνέπεια, να βελτιώσει την ευημερία των νεοσσών» ανέφερε.

Τα ευρήματα, είπε, υποδεικνύουν ότι η βιομηχανία κτηνοτροφίας θα μπορούσε να υιοθετήσει πρακτικές ώστε η επαφή με τους ανθρώπους να μην προκαλεί φόβο αλλά να έχει θετική επίδραση στην καθημερινότητα των ζώων.