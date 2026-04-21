Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Εγκρίθηκε στην ΕΕ το συνδυαστικό εμβόλιο της Moderna για Covid και γρίπη
Επιστήμες 21 Απριλίου 2026, 17:37

Εγκρίθηκε στην ΕΕ το συνδυαστικό εμβόλιο της Moderna για Covid και γρίπη

Το νέο εμβόλιο mRNA είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με τα εγκεκριμένα εμβόλια για Covid και γρίπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Άδεια κυκλοφορίας παραχώρησε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο που καλύπτει ταυτόχρονα την Covid-19 και τη γρίπη.

Το εμβόλιο της αμερικανικής Moderna, βασισμένο στην τεχνολογία mRNA, εγκρίθηκε για ενηλίκους 50 ετών και άνω.

Το πράσινο φως βασίστηκε σε γνωμοδότηση που είχε εκδώσει τον Φεβρουάριο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), επικαλούμενος αποτελέσματα κλινικής μελέτης σε 8.000 εθελοντές.

Στη δοκιμή, τα άτομα που έλαβαν το συνδυαστικό εμβόλιο mRNA παρήγαγαν αντισώματα σε τουλάχιστον εξίσου υψηλά επίπεδα με τους συμμετέχοντες που έλαβαν είτε το εγκεκριμένο εμβόλιο mRNA της Moderna για την Covid είτε εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της γρίπης.

Το συνδυαστικό εμβόλιο περιέχει μόρια mRNA που υποχρεώνουν τα ανθρώπινα κύτταρα να παράγουν πρωτεΐνες των ιών της γρίπης και της Covid. Οι πρωτεΐνες αυτές αναγνωρίζονται ως αντιγόνα από το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων που μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης και σοβαρής νόσου.

Όπως επισήμανε ο EMA στην ανακοίνωσή του, το εμβόλιο θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά ταυτόχρονης μόλυνσης από τους δύο ιούς, έναν συνδυασμό που αυξάνει τη βαρύτητα της νόσου.

Σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερα από 280 εκατομμύρια κρούσματα Covid-19 είχαν αναφερθεί στην Ευρώπη μέχρι την 1η Φεβρουρίου 2026.

Η δε γρίπη εκτιμάται ότι ευθύνεται για περίπου 50 εκατομμύρια συμπτωματικά κρούσματα τον χρόνο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει τις χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το συνδυαστικό εμβόλιο δεν έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ, όπου ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός αντιεμβολιαστής, έχει υποστηρίξει χωρίς στοιχεία πως τα εμβόλια mRNA είναι «αναποτελεσματικά» και «ενθαρρύνουν μεταλλάξεις» των ιών.

Πέρυσι, η Moderna ανακάλεσε την αίτηση που είχε υποβάλλει στις αμερικανικές αρχές και τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι περιμένει οδηγίες από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για να υποβάλλει νέο αίτημα.

Η Moderna έχει επίσης αναπτύξει ένα ξεχωριστό εμβόλιο mRNA μόνο για τη γρίπη. Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν να το εξετάσουν, άλλαξαν όμως γνώμη όταν η εταιρεία τροποποίησε την αίτησή της.

Αίτηση αναμένεται να υποβληθεί αργότερα και στις ευρωπαϊκές αρχές.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, οι συχνότερες παρενέργειες του συνδυαστικού εμβολίου, δηλαδή αυτές που επηρεάζουν τουλάχιστον έναν στους δέκα λήπτες, είναι αυτές που παρατηρούνται και στα απλά εμβόλια: πόνος στο σημείο της ένεσης, αίσθημα κόπωσης, πόνος στους μυς και τις αρθρώσεις, πονοκέφαλος, ρίγη, πρήξιμο των λεμφαδένων, ναυτία και πυρετός.

Οι παρενέργειες αυτές εμφανίζονται κατά μέσο όρο δύο ημέρες μετά τον εμβολιασμό και διαρκούν περίπου τρεις ημέρες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Νέα απειλή Τραμπ: Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες – Η εκεχειρία δεν θα παραταθεί

Νέα απειλή Τραμπ: Οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες – Η εκεχειρία δεν θα παραταθεί

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Stream science
Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά
Επιστήμες 21.04.26

Βιολογική έκπληξη – Διαφορές στα ριβοσώματα βρέθηκαν να επηρεάζουν τον σωματότυπο και άλλα χαρακτηριστικά

Μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε καταλάβει ότι τα ριβοσώματα -οι κυτταρικές μηχανές παραγωγής πρωτεϊνών- παίζουν ρόλο στην ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία
Επιστήμες 14.04.26

Τι σημαίνει να είσαι καλά; Μελέτη αναγνωρίζει τις προϋποθέσεις για ψυχική υγεία

Θετική ψυχική υγεία «δεν σημαίνει να νιώθεις καλά όλη την ώρα». Είναι ένας συνδυασμός του πώς νιώθουμε, πώς λειτουργούμε και πώς συνδεόμαστε με τους άλλους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων
Επιστήμες 10.04.26

Φίλοι εναντίον φίλων – Σπάνιος «εμφύλιος πόλεμος» δίχασε τη μεγαλύτερη ομάδα χιμπατζήδων

Οι χιμπατζήδες χωρίστηκαν σε δύο αντίπαλες φράξιες παρά την έλλειψη ανταγωνισμού. Κανείς δεν γνωρίζει γιατί, όμως η διατάραξη των κοινωνικών ρόλων φαίνεται πως έπαιξε ρόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας
Επιστήμες 08.04.26

Από το κέφι στην παρακμή – Οι δύο όψεις του αλκοόλ για το μυαλό και το σώμα μας

Το αλκοόλ συνοδεύει τη χαρά και τη λύπη μας, διεγείρει και ταυτόχρονα καταστέλλει το μυαλό μας. Οι επιδράσεις του στην ανθρώπινη φυσιολογία εξηγούν γιατί είναι πανταχού παρόν.

Σύνταξη
Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; – «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»
Επιστήμες 07.04.26

Πώς είναι να βρίσκεσαι μέσα σε έναν ανεμοστρόβιλο; - «Σαν χίλιοι κινητήρες τζετ»

Ένας ατμοσφαιρικός επιστήμονας o Πέρι Σάμσον, περιγράφει την τρομακτική εμπειρία του να τον καταπίνει ένα σύννεφο συντριμμιών και ισχυρών ανέμων μέσα σε ένα ανεμοστρόβιλο

Σύνταξη
Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Βάιος Μπαλάφας
Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Σύνταξη
Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή - Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Σύνταξη
Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων
Περί αριστείας 21.04.26

Χάρβαρντ και Έπσταϊν: Το δίκτυο σχέσεων που άντεξε και μετά την καταδίκη του μαστροπού ανηλίκων

Έγγραφα αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν διατήρησε στενούς δεσμούς με κορυφαίους ακαδημαϊκούς του Χάρβαρντ, ακόμη και μετά τη φυλάκισή του, εκθέτοντας τα κενά στην έρευνα του πανεπιστημίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Υπέροχο βίντεο: Η στιγμή που μικρός φίλος του ΟΦΗ μαθαίνει ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου! (vid)

Ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ΠΑΕ ΟΦΗ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με νεαρό φίλο των Κρητικών να... λυγίζει όταν μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα δει από κοντά τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας!

Σύνταξη
Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

