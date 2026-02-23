science
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 17:09
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πειραματικό εμβόλιο νέου είδους προστατεύει από πολλές λοιμώξεις ταυτόχρονα
Επιστήμες 23 Φεβρουαρίου 2026, 16:35

Πειραματικό εμβόλιο νέου είδους προστατεύει από πολλές λοιμώξεις ταυτόχρονα

Το εμβόλιο, σχεδιασμένο να ενεργοποιεί το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα, προστάτευσε ποντίκια από μια γκάμα ιών και βακτηρίων που προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Πειραματικό εμβόλιο που ακολουθεί μια εντελώς νέα προσέγγιση προστάτευσε πειραματόζωα από μια ποικιλία ιών και βακτηρίων, ακόμα και από αλλεργικές αντιδράσεις, ένα επίτευγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «γενικά» εμβόλια που χορηγούνται στις αρχές κάθε χειμώνα και προστατεύουν από λοιμώξεις.

«Νομίζω ότι πλέον έχουμε είναι ένα καθολικό εμβόλιο εναντίον μιας ποικιλίας αναπνευστικών απειλών» δήλωσε ο Μπάλι Πουλεντράν του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, μέλος της ομάδας που παρουσιάζει τη μελέτη στο περιοδικό Science.

Έμφυτο και προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα

Τα σημερινά εμβόλια είναι σχεδιασμένα να ενεργοποιούν το λεγόμενο προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο παράγει εξειδικευμένους παράγοντες, όπως αντισώματα και Τ-κύτταρα, οι οποίοι εξουδετερώνουν συγκεκριμένα παθογόνα και προσφέρουν ανοσία για πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα, τα εμβόλια περιέχουν μόρια ενός συγκεκριμένου παθογόνου, τα οποία αναγνωρίζονται από το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα προκειμένου να παραχθούν τα αντίστοιχα αντισώματα.

«Φανταστείτε τα κάνετε ένα ρινικό εμβόλιο τους φθινοπωρινούς μήνες που σας προστατεύει από όλους τους αναπνευστικούς ιούς και τη βακτηριακή πνευμονία»

Υπάρχουν όμως εμβόλια που έχουν παρατηρηθεί να προσφέρουν πιο γενική προστασία. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι το εμβόλιο BCG (Bacillus Calmette-Guerin) κατά της φυματίωσης, το οποίο χορηγείται σε 100 εκατομμύρια νεογνά κάθε χρόνο και έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει για μήνες τον κίνδυνο άλλων λοιμώξεων, όπως η γρίπη, ο κίτρινος πυρετός και η Covid-19.

Την περασμένη δεκαετία, ο Πουλεντράν και οι συνεργάτες του κατάφεραν να προσδιορίσουν τον μηχανισμό δράσης του BCG. Όπως διαπίστωσαν, ορισμένα Τ-κύτταρα που παράγονται από την προσαρμοστική ανοσιακή αντίδραση απελευθερώνουν χημικά μηνύματα που κρατούν ενεργοποιημένο το λεγόμενο έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα.

Η έμφυτη ανοσία εμφανίστηκε νωρίτερα στην πορεία της εξέλιξης και χρησιμεύει ως άμυνα πρώτης γραμμής μόλις λίγα λεπτά μετά την είσοδο ενός παθογόνου στον οργανισμό. Η αντίδραση αυτή είναι γρήγορη και αντιμετωπίζει μια μεγάλη γκάμα εισβολέων, διαρκεί όμως μόνο λίγες ημέρες, οπότε αναλαμβάνει δράση το προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα.

Το νέο εμβόλιο σχεδιάστηκε να κρατά ενεργή την έμφυτη ανοσία για αρκετούς μήνες, όπως συμβαίνει και με το BCG. Είναι ένα κοκτέιλ τριών παραγόντων, από τα οποία τα δύο είναι ανιοσοενισχυτικές ουσίες που ενεργοποιούν υποδοχείς σε κύτταρα του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος. Το τρίτο συστατικό είναι η ωαλβουμίνη, μια πρωτεΐνη του αβγού που στρατολογεί Τ-κύτταρα στους πνεύμονες για να κρατήσει την έμφυτη ανοσία ενεργή, όπως κάνει και το BCG.

Ρινικό σπρέι

Οι ερευνητές ψέκασαν στη μύτη ποντικών είτε το κοκτέιλ είτε ένα διάλυμα ελέγχου, και στη συνέχεια εξέθεσαν τα πειραματόζωα στον SARS-CoV-2. Τα μη εμβολιασμένα ποντίκια αρρώστησαν βαριά και έχασαν περίπου το ένα δέκατο του σωματικού βάρους τους σε τρεις ημέρες, ενώ ορισμένα πέθαναν.

Τα εμβολιασμένα ποντίκια, αντίθετα, έμειναν υγιή και δεν εμφάνισαν βλάβες στους πνεύμονες. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν είχαν ανοσία μόνο στον SARS-CoV αλλά και σε άλλους κορονοϊούς, καθώς και σε δύο βακτήρια που προκαλούν συχνά αναπνευστικές λοιμώξεις, το Staphylococcus aureus και το Acinetobacter baumannii.

Επιπλέον, τα πειραματόζωα εμφάνισαν μειωμένη ανοσιακή αντίδραση στα ακάρεα της σκόνης, συχνή αιτία αλλεργίας και ερεθισμού των πνευμόνων.

Και αυτή η γενική προστατευτική δράση διαπιστώθηκε πως διαρκεί τουλάχιστον τρεις μήνες.

Ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα, ο Πουλεντράν και οι συνεργάτες του σχεδιάζουν τώρα κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους.

«Φανταστείτε τα κάνετε ένα ρινικό εμβόλιο τους φθινοπωρινούς μήνες που σας προστατεύει από όλους τους αναπνευστικούς ιούς, συμπεριλαμβανομένης της Covid-19, της γρίπης, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού και του κοινού κρυολογήματος, καθώς και από τη βακτηριακή πνευμονία και τις αλλεργίες της άνοιξης» σχολίασε ο Πουλεντράν.

«Κάτι τέτοιο θα έφερνε επανάσταση στην ιατρική πρακτική» είπε.

Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η χορήγηση με σπρέι θα είναι αρκετή για να φτάσει το εμβόλιο στους πνεύμονες για να ενεργοποιήσει το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα. Τα ποντίκια είναι μικρόσωμα ζώα και ο ψεκασμός μπορεί να φτάσει εύκολα στον στόχο.

Ασαφές παραμένει επίσης αν η διατήρηση της έμφυτης ανοσίας σε ενεργή κατάσταση μπορεί να συνοδεύεται από άγνωστες μέχρι τώρα παρενέργειες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

World
Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream science
«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους
Κάποτε στην Αφρική 20.02.26

«Σαν ερωδιός από την κόλαση» – Ημιυδρόβιος σπινόσαρος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αρπακτικούς δεινόσαυρους

Ο Spinosaurus mirabilis, ή «σπινόσαυρος ο ξεχωριστός», είχε μήκος 12 μέτρα και ήταν ένας από τους τέσσερις μεγαλύτερους σαρκοφάγους δεινόσαυρους.

Σύνταξη
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που φέρεται να προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας»
Επιστήμες 15.02.26

Ερευνητής δοκίμασε στον εαυτό του μυστικό όπλο που προκαλεί «σύνδρομο της Αβάνας» - Συναγερμός στη CIA

Εκατοντάδες αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύεται ότι έχουν εμφανίσει «σύνδρομο της Αβάνας». Η συσκευή που δοκιμάστηκε στη Νορβηγία φέρεται ικανή να προκαλεί παρόμοια συμπτώματα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%
Πνευματικά ερεθίσματα 12.02.26

Αλτσχάιμερ: Η γραφή και η ανάγνωση μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο για άνοια κατά σχεδόν 40%

Απλές συνήθειες, όπως η καθημερινή γραφή και ανάγνωση, αλλά και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, μπορούν να προστατέψουν τη γνωστική υγεία. Και να προφυλάξουν από την άνοια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεξικό: Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
Δείτε βίντεο 23.02.26

Άλλοι 2.500 στρατιώτες αναπτύσσονται λόγω των πολύνεκρων αντιποίνων για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό

Δεκάδες νεκροί στη Χαλίσκο - Πώς εντοπίστηκε ο ηγέτης του καρτέλ JNGC, «Ελ Μέντσο» - Ανησυχία για το Μουντιάλ του καλοκαιριού που συνδιοργανώνεται από Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά

Σύνταξη
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον
Το Λονδίνο δεν κοιμάται 23.02.26

Η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στο πάρτυ των BAFTA – Αγκαλιά με Τεγιάνα Τέιλορ και Όλι Χίγκινσον

Οι δύο συνεργάτες και φίλοι, Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης χόρεψαν με χολιγουντιανούς σταρ όπως η Τεγιάνα Τέιλορ και ο Ίθαν Χοκ, ενώ η βότκα έρρεε άφθονη.

Σύνταξη
Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ
On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία
Progressive Lab 23.02.26

Ποιους θεσμούς εμπιστεύονται οι Έλληνες και τι βλέπουν ως «απειλή» για τη Δημοκρατία

Την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και την κρίση αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα επιβεβαιώνει νέα έρευνα. Το αποτύπωμα των κυβερνητικών σκανδάλων είναι εμφανές στις απαντήσεις περί «καθαρής πολιτικής από διαφθορά». Ανησυχητικά τα ευρήματα ως προς τις προσδοκία για καλύτερη ζωή.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ντουτέρτε: «Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης
Γιατί κατηγορείται 23.02.26

«Οι ισχυροί δεν βρίσκονται υπεράνω του νόμου» - Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στην έναρξη της δίκης Ντουτέρτε

Ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε, πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, συνελήφθη στις 11 Μαρτίου 2025 στη Μανίλα και μεταφέρθηκε στην Ολλανδία την ίδια νύκτα

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα: Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη – Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου
Καθαρά Δευτέρα 23.02.26

Πλήθος κόσμου γιορτάζει τα Κούλουμα στη Θεσσαλονίκη - Το αδιαχώρητο στο Σέιχ Σου

Απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη μέρα μικροί και μεγάλοι επιδόθηκαν, γιορτάζοντας τα Κούλουμα,. στο καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, παρότι η απουσία αέρα έκανε δύσκολο το εγχείρημα.

Σύνταξη
Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;
Next stop 23.02.26

Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Η Ύδρα ζει σε ρυθμούς Χόλιγουντ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εκεί πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μπραντ Πιτ με τίτλο The Riders. Ωστόσο, το νησί του Αργοσαρωνικού δεν θα είναι ο τελευταίος του σταθμός στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τραμπ: Νέα επίθεση για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική…» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Για τους δασμούς 23.02.26

Νέα επίθεση Τραμπ για «τη γελοία, ηλίθια και πολύ πολωτική...» απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του έδωσε «πολύ περισσότερες εξουσίες και δύναμη» από αυτές που είχε πριν από την απόφαση για τους δασμούς

Σύνταξη
ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Λίγο αργότερα ο Κυρ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο