Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα δείχνει να επιβραδύνει τη γήρανση
Επιστήμες 20 Ιανουαρίου 2026 | 14:45

Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα δείχνει να επιβραδύνει τη γήρανση

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει ότι το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα προστατεύει από την άνοια. Όπως φαίνεται, βάζει επίσης φρένο στη γήρανση.

Spotlight

Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα όχι μόνο προλαμβάνει την επώδυνη δερματική πάθηση αλλά επιπλέον δείχνει να επιβραδύνει τη γήρανση σε ηλικιωμένα άτομα, διαπιστώνει νέα μελέτη, η οποία έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα ευρήματα για προστασία και από την άνοια.

Η ανάλυση που εξέτασε περισσότερα από 3.800 εθελοντές άνω των 70 ετών έδειξε ότι ο εμβολιασμός για τον έρπητα ζωστήρα περιορίζει παραμέτρους που συνδέονται με τη γήρανση, όπως τα επίπεδα φλεγμονής, η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η κυκλοφορία του αίματος και η εκφύλιση του νευρικού συστήματος.

Σε μοριακό επίπεδο, το εμβόλιο δείχνει επίσης να προστατεύει τα κύτταρα από τις λεγόμενες επιγενετικές αλλαγές, χημικές τροποποιήσεις του μορίου του DNA που αυξάνουν ή μειώνουν τη δραστηριότητα συγκεκριμένων γονιδίων.

Τα ευρήματα «έρχονται να προστεθούν στις ενδείξεις ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στην προαγωγή της υγιούς γήρανσης ρυθμίζοντας βιολογικά συστήματα πέρα από την πρόληψη των λοιμώξεων» δήλωσε η Τζουνγκ Κι Κιμ του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, επικεφαλής της μελέτης.

Προηγούμενες έρευνες, εξήγησε, είχαν δείξει ότι το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα, και πιθανώς και το εμβόλιο της γρίπης, μειώνουν τον κίνδυνο άνοιας και άλλων νευροεκφυλιστικών διαταραχών.

Κληρονομιά της ανεμοβλογιάς

O έρπητας ζωστήρας είναι ένα επώδυνο εξάνθημα που εμφανίζεται στο πρόσωπο ή τον κορμό ανθρώπων που είχαν προσβληθεί ως παιδιά από ανεμοβλογιά.

Η παιδική ασθένεια προκαλείται από έναν ιό του έρπητα που ενσωματώνει το γενετικό υλικό του στα κύτταρα του νευρικού συστήματος και παραμένει έτσι μόνιμα στο σώμα. Σε περιόδους εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος σε άτομα άνω των 50, ο ιός ενεργοποιείται εκ νέου και προκαλεί έρπητα ζωστήρα.

Η νέα μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας (NIH), έδειξε ότι οι εθελοντές που έλαβαν το εμβόλιο ήταν βιολογικά νεότεροι από τους ανεμβολίαστους συνομηλίκους τους, όπως αυτό μετρήθηκε με βάση παράγοντες όπως η φλεγμονή.

Ο μηχανισμός του φαινομένου παραμένει εν πολλοίς ασαφής, αναφέρουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

«Βοηθώντας στον περιορισμό της φλεγμονής –πιθανώς εμποδίζοντας την επανενεργοποίηση του ιού που προκαλεί έρπητα ζωστήρα- το εμβόλιο μπορεί να παίζει ρόλο στην προαγωγή της υγιούς γήρανσης» δήλωσε η Κιμ.

«Αν και οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί παραμένουν υπό διερεύνηση, η δυνατότητα του εμβολιασμού να μειώνει τη φλεγμονή τον καθιστά μια πολλά υποσχόμενη προσθήκη σε ευρύτερες στρατηγικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην επιβράδυνση της ηλικιακής έκπτωσης» είπε.

Η μελέτη εξέτασε το εμβόλιο που βασίζεται σε ζωντανό εξασθενημένο ιό.

Παραμένει άγνωστο αν τα συμπεράσματα ισχύουν και για τα νεότερα εμβόλια για τον έρπητα ζωστήρα, τα οποία βασίζονται σε πρωτεΐνες του ιού.

Σύνταξη
