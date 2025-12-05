Το εμβόλιο για τον έρπητα ζωστήρα όχι μόνο μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας αλλά επιπλέον δείχνει να έχει και θεραπευτική αξία, διαπιστώνει νέα μελέτη.

Οι ασθενείς με διαγνωσμένη άνοια που έλαβαν το εμβόλιο ήταν 30% λιγότερο πιθανό να πεθάνουν από τη νόσο στα επτά χρόνια που διήρκεσε η παρακολούθησή τους, αναφέρει διεθνής ομάδα ερευνητών στην έγκριτη επιθεώρηση Cell.

Η παιδική ασθένεια προκαλείται από έναν ιό του έρπητα που ενσωματώνει το γενετικό υλικό του στα κύτταρα του νευρικού συστήματος και παραμένει έτσι μόνιμα στο σώμα. Σε περιόδους εξασθένησης του ανοσοποιητικού συστήματος σε άτομα άνω των 50, ο ιός ενεργοποιείται εκ νέου και προκαλεί έρπητα ζωστήρα.

Η μελέτη αφορά το εμβόλιο ζωντανού εξασθενημένου ιού της εταιρείας MSD (Merck στις ΗΠΑ). Μετά την κυκλοφορία του το 2006, αρκετές αμερικανικές μελέτες έδωσαν ενδείξεις προστασίας από την άνοια.

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενη μελέτη της ίδιας ομάδας που έδειχνε ότι ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ ή άλλων μορφών άνοιας.

H νέα μελέτη υποδεικνύει τώρα ότι το εμβόλιο επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου σε όσους έχουν ήδη διαγνωστεί.

«Το πιο συναρπαστικό ήταν το εύρημα ότι το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα δεν έχει μόνο προληπτική δράση για την άνοια αλλά και θεραπευτικές προοπτικές για όσους έχουν ήδη άνοια» δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Πασκάλ Γκέλντσετζερ του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, τελευταίος συγγραφέας της δημοσίευσης.

Φυσικό πείραμα

Η ομάδα του Γκέλντσετζερ παρακολούθησε σχεδόν 300.000 άτομα στην Ουαλία τα οποία συμμετείχαν σε πρόγραμμα εμβολιασμού για όσους είχαν γεννηθεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1933.

Τα άτομα ηλικίας κάτω των 79 ετών καλύφθηκαν από το πρόγραμμα, ενώ οι μεγαλύτεροι όχι. Αυτό σήμαινε ότι ο ηλικιωμένος πληθυσμός της Ουαλίας χωρίστηκε σε δύο ομάδες παρόμοιων ηλικιών που μπορούσαν να συγκριθούν άμεσα για να δώσουν ασφαλές συμπέρασμα.

Η ανάλυση δεδομένων από αυτό το «φυσικό πείραμα» έδειξε ότι τα άτομα που έλαβαν το εμβόλιο αντιμετώπιζαν κατά μέσο όρο 20% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν οποιαδήποτε μορφή άνοιας σε διάστημα επταετίας.

Στα ίδια ευρήματα οδήγησε η ανάλυση αντίστοιχων δεδομένων από την Αγγλία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τον Καναδά.

Παραμένει άγνωστο αν τα συμπεράσματα των μελετών ισχύουν για νεότερα εμβόλια για τον έρπητα ζωστήρα, τα οποία βασίζονται σε πρωτεΐνες του ιού αντί σε εξασθενημένο ιό.

Άγνωστο παραμένει επίσης το πώς ο εμβολιασμός μπορεί να προστατεύει απο την άνοια.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το εμβόλιο περιορίζει τη φλεγμονή του νευρικού συστήματος μπλοκάροντας την ενεργοποίηση του ιού. Μια άλλη θεωρία είναι ότι ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα με τρόπο που προστατεύει τον εγκέφαλο.