Ακόμα και ένας περίπατος την ημέρα αρκεί για να επιβραδύνει την Αλτσχάιμερ

Για την πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ, κάθε βήμα μετράει: μεσήλικες και ηλικιωμένοι που είχαν αρχίζει να εμφανίζουν σημάδια της ασθένειας στον εγκέφαλο καθυστέρησαν την εμφάνιση άνοιας περπατώντας αποστάσεις μερικών χιλιομέτρων κάθε ημέρα, διαπιστώνει μελέτη του Χάρβαρντ.

Για τους εθελοντές που έκαναν 3 με 5 χιλιάδες βήματα την ημέρα, τα οποία χονδρικά αντιστοιχούν σε αποστάσεις 2,25 έως 3,75 χιλιομέτρων την ημέρα, η έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών καθυστέρησε τρία χρόνια κατά μέσο όρο.

Για όσους έκαναν 5 με 7 χιλιάδες βήματα την ημέρα, τα οποία αντιστοιχούν σε αποστάσεις 3,75 έως 5,25 χιλιομέτρων, η καθυστέρηση έφτασε τα 7 χρόνια, ενώ η περαιτέρω αύξηση των βημάτων δεν φάνηκε να προσφέρει περαιτέρω οφέλη, αναφέρουν οι ερευνητές στο Nature Medicine.

Τα ευρήματα αυτά ίσχυαν μόνο σε περιπτώσεις εθελοντών που παρουσίαζαν στην αρχή της μελέτης αυξημένης συγκεντρώσεις βήτα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο –μιας από τις πρωτεΐνες που σχηματίζουν παθολογικά συσσωματώματα στη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Για τα άτομα που δεν εμφάνιζαν αυξημένα επίπεδα βήτα-αμυλοειδούς, το περπάτημα δεν βρέθηκε να προστατεύει από την άνοια.

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο Αλτσχάιμερ παρουσιάζουν συσσωρεύσεις δύο πρωτεϊνών, του βήτα αμυλοειδούς που αυξάνεται πρώτο και της πρωτεΐνης ταυ που αρχίζει να ανεβαίνει σε επόμενα στάδια. Η γνωσιακή έκπτωση συνδέεται στενότερα με την αύξηση της ταυ.

Και εδώ είναι που εμφανίζονται τα οφέλη της άσκησης. Μεταξύ των εθελοντών υψηλού κινδύνου, το περπάτημα δείχνει να καθυστερεί τη συσσώρευση της λεγόμενης πρωτεΐνης ταυ, κάτι που δείχνει να εξηγεί την καθυστέρηση στην εμφάνιση Αλτσχάιμερ, αναφέρουν οι ερευνητές.

Στην έρευνα συμμετείχαν 296 εθελοντές 50-90 ετών που λαμβάνουν μέρος σε ευρύτερη μελέτη του Χάρβαρντ για την άνοια. Κανείς δεν εμφάνιζε γνωσιακή έκπτωση στην αρχή της νέας μελέτης.

Οι εθελοντές υποβλήθηκαν σε τομογραφία PEΤ για να μετρηθούν τα αρχικά επίπεδα βήτα αμυλοειδούς και ταυ και κλήθηκαν να φορέσουν βηματόμετρα στην καθημερινή ζωή τους. Υποβλήθηκαν σε γνωσιακά τεστ για 2 έως 14 χρόνια, ενώ μια υποομάδα υποβαλλόταν σε τακτικές τομογραφίες PET για την αξιολόγηση της πορείας της.

Τα ευρήματα «δείχνουν ότι είναι εφικτό να χτίσουμε γνωσιακή ανθεκτικότητα και αντοχή στην παθολογία ταυ στις περιπτώσεις προκλινικής νόσου του Αλτσχάιμερ» δήλωσε η Ρέισα Σπέρλινγκ, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την προσπάθειά μας να αναπτύξουμε μέτρα πρόληψης για την Αλτσχάιμερ» είπε.

Επόμενος στόχος της ομάδας είναι να εξετάσει τα βέλτιστα επίπεδα άσκησης και να ερευνήσει τον μηχανισμό μέσω του οποίου το περπάτημα επιβραδύνει τη συσσώρευση πρωτεΐνης ταυ.