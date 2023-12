Περπάτημα: Ασπίδα κατά του Αλτσχάιμερ – Κι όμως, μόνο τόσα βήματα αρκούν

Μόλις 4.000 βήματα την ημέρα μπορούν να διατηρήσουν τον εγκέφαλο υγιή και να μειώσουν τις πιθανότητες ανάπτυξης της νόσου Αλτσχάιμερ, αποκαλύπτει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease.

Ερευνητές από τις ΗΠΑ και τον Καναδά εξηγούν ότι οι απλές ασκήσεις, όπως το περπάτημα, ενισχύουν τις κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη μνήμη και τη μάθηση, μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας.

Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα εξέτασε τους εγκεφάλους πάνω από 10.000 ατόμων χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες (MRI) και παρατήρησαν ότι όσοι ασκούνταν τακτικά είχαν πιο έντονη φαιά ουσία, η οποία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία πληροφοριών, και λευκή ουσία, η οποία συνδέει διάφορες περιοχές του εγκεφάλου μεταξύ τους.

Ο ιππόκαμπος – ο «κινητήριος μοχλός» της μνήμης – ήταν, επίσης, πιο εμφανής στα άτομα που ασκούνταν.

«Διαπιστώσαμε ότι ακόμη και τα μέτρια επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, όπως η επίτευξη 4.000 βημάτων την ημέρα, μπορούν να έχουν θετική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου. Ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο μικρός και εύκολα επιτεύξιμος από τον συχνά προτεινόμενο στόχο των 10.000 βημάτων», αναφέρει συγγραφέας της μελέτης Ντέιβιντ Μέριλ, ερευνητής και διευθυντής του Pacific Neuroscience Institute’s Brain Health Center.

«Η έρευνά μας συμφωνεί με παλαιότερα επιστημονικά ευρήματα, που αναδεικνύουν τον ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία του εγκεφάλου. Η άσκηση μπορεί όχι μόνο να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας, αλλά βοηθά επίσης στη διατήρηση του μεγέθους του εγκεφάλου, έναν παράγοντα εξαιρετικά κρίσιμο καθώς μεγαλώνουμε», προσθέτουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Περπάτημα VS Αλτσχάιμερ

Πράγματι, έρευνα που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association επιβεβαιώνει ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες που περπατάνε κάθε μέρα, έχουν μικρότερο κίνδυνο για ήπια γνωστική εξασθένηση ή άνοια.

Μέσα από τη μελέτη φάνηκε ότι κάθε επιπρόσθετο μισάωρο μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας τη μέρα σχετιζόταν με μια μείωση κατά 21% του κινδύνου διάγνωσης ήπιας γνωστικής εξασθένησης ή άνοιας.

Ο κίνδυνος μειωνόταν κατά 33% για κάθε έξτρα 1.865 βήματα μέσα στη μέρα.

«Η σωματική δραστηριότητα αποτελεί αναγνωρισμένα έναν από τους τρεις πιο υποσχόμενους τρόπους για τη μείωση του κινδύνου άνοιας και Αλτσχάιμερ. Η πρόληψη είναι σημαντική επειδή αφότου η άνοια διαγνωσθεί, είναι πολύ δύσκολο να επιβραδυνθεί ή να αναστραφεί. Δεν υπάρχει καμία θεραπεία», τονίζει η καθηγήτρια Αντρέα ΛαΚρουά της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Ντιέγκο.

Επιπλέον, στα πλαίσια της μελέτης τους που δημοσιεύθηκε στο Journal of Alzheimer’s Disease Reports ερευνητές από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, έβαλαν μια ομάδα μεγαλύτερων ενηλίκων να κάνει τακτικά διάδρομο και είδαν ότι, σε μόλις 12 ημέρες, οι συμμετέχοντες σημείωσαν βελτίωση στη μνήμη και τις συνδέσεις των δικτύων του εγκεφάλου τους.

Πηγή Vita.gr