Λίγους μήνες μετά την έγκριση της πρώτης εξέτασης αίματος που βοηθά στη διάγνωση της νόσου του Αλτσχάιμερ, η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε το πράσινο τεστ και για ένα δεύτερο αιματολογικό τεστ.

Η εξέταση που ανέπτυξαν από κοινού οι φαρμακευτικές εταιρείες Roche και Eli Lilly δεν προσφέρει σίγουρη διάγνωση, μπορεί όμως να αποκλείει το ενδεχόμενο Αλτσχάιμερ με σχετικά υψηλή αξιοπιστία.

Η αρνητική προγνωστική εκτίμηση θα βοηθήσει τους γιατρούς να ξεχωρίσουν την Αλτσχάιμερ από άλλες μορφές άνοιας που προκαλούν στα αρχικά τους στάδια ήπια γνωσιακή έκπτωση.

Η αναγνώριση των ασθενών που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και όχι από άλλες μορφές άνοιας είναι κρίσιμος παράγοντας για τη διάθεση των πρώτων θεραπειών που έχουν εγκριθεί για την αντιμετώπιση της ασθένειας, οι οποίες πάντως προσφέρουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και συνδέονται με σοβαρές παρενέργειες.

Κανένα από τα δύο τεστ δεν έχει λάβει έγκριση στην Ευρώπη, τουλάχιστον ακόμα.

Πρωτεΐνη Ταυ

Όπως ανέφερε η Roche σε ανακοίνωσή της, η εξέταση Elecsys απέκλεισε σωστά τους συμμετέχοντες που δεν έπασχαν από Αλτσχάιμερ σε σε μια κλινική δοκιμή με 312 εθελοντές που εμφάνισαν γνωσιακή έκπτωση.

Το τεστ μετρά τα επίπεδα μιας «φωσφορυλιωμένης» μορφής της πρωτεΐνης ταυ, η οποία σχηματίζει παθολογικά συσσωματώματα στον εγκέφαλο των ασθενών με Αλτσχάιμερ.

Η προσέγγιση αυτή είναι διαφορετική από αυτή στην οποία βασίστηκε η πρώτη εξέταση που εγκρίθηκε τον Μάιο.

Το τεστ Lumipulse, το οποίο ανέπτυξε η ιαπωνική Fujirebio, μπορεί όχι μόνο να αποκλείει τα αρνητικά δείγματα αλλά και να ανιχνεύει τα θετικά.

Η εξέταση μετρά τα επίπεδα μιας διαφορετικής μορφής της πρωτεΐνης ταυ, μαζί με τα επίπεδα της πρωτεΐνης αμυλοειδές βήτα (1-42), η οποία επίσης συνδέεται με τη.

Σε δοκιμή με 499 εθελοντές, το 97% που βρέθηκαν αρνητικοί στην Αλτσχάιμερ στο τεστ Lumipulse βγήκαν επίσης αρνητικοί σε διαγνωστικά τεστ που μετρούν τις πρωτεΐνες αυτές στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Επίσης, οι εξετάσεις έδειξαν ότι το 92% όσων βρέθηκαν θετικοί στο τεστ βρέθηκαν έπασχαν πράγματι από Αλτσχάιμερ.

Η αποτελεσματικότητα του νέου τεστ των Roche και Eli-Lilly είναι δύσκολο να προσδιοριστεί αν οι εταιρείες δεν δώσουν πρόσβαση στα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης, επισήμανε μιλώντας στο περιοδικό Nature η Ασβίνι Κέσαβαν του University College στο Λονδίνο.

«Θα ήταν σημαντικό να δούμε την ευαισθησία, την ειδικότητα και τις θετικές προγνωστικές τιμές για να εκτιμήσουμε την ακρίβεια του τεστ» είπε.

Όπως φαίνεται, και τα δύο τεστ πάσχουν από σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας που αφήνει περίπου το ένα τρίτο των εξεταζόμενων σε μια «γκρίζα ζώνη».

Στις περιπτώσεις αυτές, απαντήσεις μπορούν να δοθούν μόνο με εξειδικευμένες και ακριβείς εξετάσεις όπως αναλύσεις του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων.

Οι νέες αιματολογικές εξετάσεις δεν αναμένεται να καταργήσουν αυτές τις μεθόδους, μπορούν να προσφέρουν όμως μια αρχική αξιολόγηση.

Όπως επισήμανε η Κέσαβαν, τα αιματολογικά τεστ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε άτομα με συμπτώματα γνωσιακής έκπτωσης, δεδομένου ότι ακόμα και οι υγιείς άνθρωποι εμφανίζουν με την ηλικία παθολογικές πρωτεΐνες στον εγκέφαλο.