Απέτυχε στις δοκιμές για την Αλτσχάιμερ η θεραπεία της Novo Nordisk για την παχυσαρκία

Οι ελπίδες ότι η νέα γενιά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας καθυστερεί την εξέλιξη της Αλτσχάιμερ δείχνουν να διαψεύδονται από τα αποτελέσματα δύο κλινικών δοκιμών της δανικής φαρμακοβιομηχανίας Novo Nordisk.

Χάπι της εταιρείας που περιέχει σεμαγλουτίδη, φάρμακο της κατηγορίας των αγωνιστών GLP-1 που είναι διαθέσιμο και ως ένεση, απέτυχε τον στόχο που είχε τεθεί για επιβράδυνση της νοητικής έκπτωσης των ασθενών κατά τουλάχιστον 20%.

Τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα οδήγησαν τη Δευτέρατη τη μετοχή της Novo Nordisk σε πτώση κατά 10%, αναφέρει το Reuters.

Σχεδόν 4.000 άτομα με διαγνωσμένο Αλτσχάιμερ στα αρχικά στάδια συμμετείχαν στις δύο κλινικές μελέτες, Evoke και Evoke+. Οι δοκιμές είχαν ξεκινήσει το 2021 έπειτα από μελέτες σε ζώα και προκαταρκτικά αποτελέσματα σε ανθρώπους που έδειχναν μειωμένο κίνδυνο άνοιας σε ασθενείς με διαβήτη που λαμβάνουν αγωνιστές GLP-1.

Μια μικρή μελέτη είχε δείξει επίσης ότι η λιραγλουτίδη, ένας άλλος αγωνιστής GLP-1 της Novo Nordisk, επιβραδύνει την μείωση του εγκεφαλικού όγκου σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ στα αρχικά στάδια.

Ενδεικτικό της αισιοδοξίας ήταν το γεγονός ότι τουλάχιστον 20 κλινικές μελέτες σχεδιάζονταν το 2022 για τη δοκιμή αγωνιστών GLP-1 στην άνοια, σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Pharmacological Research.

Οι αγωνιστές GLP-1 (αγωνιστές Γλυκαγονόμορφου Πεπτιδίου 1) μιμούνται τη δράση της ορμόνης GLP-1 που εκκρίνεται από το έντερο μετά την κατανάλωση τροφής και δρα στον εγκέφαλο για να δημιουργήσει το αίσθημα του κορεσμού.

Τα φάρμακα αυτά, τα οποία μιμούνται τη δράση της ορμόνης GLP-1 και δημιουργούν αίσθημα του κορεσμού. Προηγούμενες μελέτες υπεδείκνυαν ότι τα φάρμακα αυτά μειώνουν τα επίπεδα φλεγμονής σε όλο τον οργανισμό, κάτι που δυνητικά θα μπορούσε να επιβραδύνει τα συμπτώματα της Αλστχάιμερ.

Μελέτες σε πειραματόζωα και προκαταρκτικά δεδομένα σε ανθρώπους δείχνουν ότι οι λεγόμενοι αγωνιστές GLP-1 μειώνουν δραστικά τη φλεγμονή σε όλα τα όργανα του σώματος, συμπεριλαμβανομένης του εγκεφάλου.

Τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων μελετών ίσως δεν ισχύουν για όλους τους αγωνιστές GLP-1. Όπως δήλωσε στο Reuters η δρ Χέδερ Φέρις, ενδοκρινολόγος του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, μελέτες σε ζώα υποδεικνύουν ότι η λιραγλουτίδη της Novo Nordisk εισέρχεται στον εγκέφαλο πιο εύκολα από ό,τι η σεμαγλουτίδη.

Για την επιβράδυνση των συμπτωμάτων της Αλτσχάιμερ είναι σήμερα διαθέσιμες μόνο δύο θεραπείες, μονοκλωνικά αντισώματα που αναπτύχθηκαν από τις εταιρείες Eli Lilly και Eisai-Biogen.

Και οι δύο επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου κατά σχεδόν 30 τοις εκατό, συνοδεύονται όμως από κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών όπως αιμορραγία στον εγκέφαλο.

Τα δύο φάρμακα υποβάλλονται τώρα σε νέες κλινικές δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να προλάβουν την Αλτσχάιμερ πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.