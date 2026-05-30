Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ημερομηνίες των τελικών της Stoiximan GBL
Μετά από τις προκρίσεις τους επί των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κοντραριστούν στους τελικούς της GBL για τον τίτλο του πρωταθλητή – Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έβγαλαν τις… σκούπες απέναντι σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αντίστοιχα και προκρίθηκαν στους τελικούς της Stoiximan Greek Basketball League. Οι δύο αιώνιοι τώρα θα κοντραριστούν μεταξύ τους για τον τίτλο του πρωταθλητή, ο οποίος κρίνεται στις τρεις νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Ο πρώτος τελικός, που θα πραγματοποιηθεί στο ΣΕΦ, θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 21:00, ο δεύτερος θα διεξαχθεί το «Τelekom Center Athens» στις 5 Ιουνίου (21:00) και ο τρίτος και πάλι στο ΣΕΦ στις 8 Ιουνίου (21:00).
Εάν χρειαστεί τέταρτος τελικός θα γίνει στο «T-Center» στις 10 Ιουνίου (21:00) και εάν χρειαστεί πέμπτος στις 13 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το πέμπτο ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει τις 18:00.
Οι τελικοί της GBL
Game 1: Τετάρτη 3 Ιουνίου (21:00)
Game 2: Παρασκευή 5 Ιουνίου (21:00)
Game 3: Δευτέρα 8 Ιουνίου (21:00)
Game 4: Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00 – αν χρειαστεί)
Game 5: Σάββατο 13 Ιουνίου (18:00 – αν χρειαστεί)
* Υπάρχει η πιθανότητα αλλαγής, κυρίως όσον αφορά τις ώρες των τζάμπολ.
