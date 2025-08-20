Οι Αμερικανοί παιδίατροι αψηφούν τον υπουργό Υγείας – Συνιστούν εμβόλιο Covid στα μωρά

Σε μια σπάνια κίνηση αποστασιοποίησης από τις επίσημες οδηγίες του υπουργείου Υγείας, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνέστησε τον εμβολιασμό όλων των βρεφών κατά της Covid.

Τον Μάιο, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός επικριτής των εμβολίων, παρέκαμψε την επίσημη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ανακοίνωσε μονομερώς ότι η Covid αφαιρείται από το πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών.

Αυτό άλλαξε δύο ημέρες αργότερα, όταν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τα οποία υπάγονται στο υπουργείο, ανακοίνωσαν ότι ο εμβολιασμός δεν καταργείται αλλά θα είναι προαιρετικός για τα υγιή παιδιά, εφόσον οι γιατροί και οι γονείς συμφωνούν ότι είναι απαραίτητος.

H απόφαση ελήφθη χωρίς να συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή των CDC, την οποία απέλυσε αργότερα σύσσωμη ο Κένεντι.

Μέχρι τότε, τα κέντρα συνιστούσαν τον εμβολιασμό όλων των Αμερικανών ηλικίας άνω των 6 μηνών, όπως είχε προτείνει η επιτροπή.

Η κατάργηση της σύστασης για εμβολιασμό όλων των παιδιών είχε προκαλέσει την αντίδραση διαφόρων φορέων, μεταξύ άλλων της Εταιρείας Λοιμωδών Νοσημάτων Αμερικής, η οποία υπενθύμισε ότι τα βρέφη και τα παιδιά που προσβάλλονται από Covid μπορεί να «εμφανίσουν σοβαρή νόσο και ενδέχεται να υποφέρουν από παρατεταμένα συμπτώματα λόγω μακράς Covid, κάτι που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξή τους».

Την ίδια θέση παίρνει τώρα η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, η οποία συνιστά εμβόλιο για όλα τα μωρά 6 έως 23 μηνών, ανεξάρτητα του εάν είχαν προηγουμένως προσβληθεί από τον κορονοϊό. Συνέστησε επίσης τον εμβολιασμό μεγαλύτερων παιδιών που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στις αρχές Ιουλίου, η Ακαδημία Παιδιατρικής και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι προσέφυγαν στα δικαστήρια κατά του Κένεντι για την απόφασή του να καταργήσει τη σύσταση για τα παιδιά.

Σχεδόν 1.900 άτομα κάτω των 18 ετών είχαν πεθάνει από Covid στις ΗΠΑ μέχρι το 2023, σύμφωνα με στοιχεία των CDC.

Όπως επισήμαναν οι παιδίατροι σε ανακοίνωσή τους, η Covid είναι σήμερα η κύρια αιτία νοσηλείας βρεφών κάτω των 2 ετών.

Τα βρέφη 6-23 μηνών, πρόσθεσαν, είναι εξίσου πιθανό να χρειαστούν νοσηλεία με τα άτομα 50-65 ετών.