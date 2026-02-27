Πράσινο φως στην ΕΕ για το συνδυαστικό εμβόλιο Covid και γρίπης της Moderna

Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο συνδυαστικό εμβόλιο που καλύπτει ταυτόχρονα την Covid-19 και τη γρίπη, μετά τη θετική γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) για την αίτηση της αμερικανικής εταιρείας Moderna.

Η σύσταση του EMA βασίστηκε σε μελέτη με 8.000 εθελοντές, στην οποία τα άτομα που έλαβαν το συνδυαστικό εμβόλιο mRNA παρήγαγαν αντισώματα σε τουλάχιστον εξίσου υψηλά επίπεδα με τους συμμετέχοντες που έλαβαν είτε το εγκεκριμένο εμβόλιο mRNA της Moderna για την Covid είτε εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της γρίπης.

Η γνωμοδότηση θα διαβιβαστεί τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια να δώσει άδεια κυκλοφορίας. Οι αποφάσεις της συνήθως συμμορφώνονται με τις συστάσεις του EMA.

Το συνδυαστικό εμβόλιο περιέχει μόρια mRNA που υποχρεώνουν τα ανθρώπινα κύτταρα να παράγουν πρωτεΐνες των ιών της γρίπης και της Covid. Οι πρωτεΐνες αυτές αναγνωρίζονται ως αντιγόνα από το ανοσοποιητικό σύστημα για την παραγωγή αντισωμάτων που μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης και σοβαρής νόσου.

Όπως επισήμανε ο EMA στην ανακοίνωσή του, το εμβόλιο θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά ταυτόχρονης μόλυνσης από τους δύο ιούς, έναν συνδυασμό που αυξάνει τη βαρύτητα της νόσου.

Σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, περισσότερα από 280 εκατομμύρια κρούσματα Covid-19 είχαν αναφερθεί στην Ευρώπη μέχρι την 1η Φεβρουρίου 2026.

Η δε γρίπη εκτιμάται ότι ευθύνεται για περίπου 50 εκατομμύρια συμπτωματικά κρούσματα τον χρόνο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει τις χώρες της ΕΕ μαζί με την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Το συνδυαστικό εμβόλιο δεν έχει λάβει έγκριση στις ΗΠΑ, όπου ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστός αντιεμβολιαστής, έχει υποστηρίξει χωρίς στοιχεία πως τα εμβόλια mRNA είναι «αναποτελεσματικά» και «ενθαρρύνουν μεταλλάξεις» των ιών.

Πέρυσι, η Moderna ανακάλεσε την αίτηση που είχε υποβάλλει στις αμερικανικές αρχές και τον περασμένο μήνα ανακοίνωσε ότι περιμένει οδηγίες από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για να υποβάλλει νέο αίτημα.

Η Moderna έχει επίσης αναπτύξει ένα ξεχωριστό εμβόλιο mRNA μόνο για τη γρίπη. Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές αρχικά αρνήθηκαν να το εξετάσουν, άλλαξαν όμως γνώμη όταν η εταιρεία τροποποίησε την αίτησή της.

Αίτηση αναμένεται να υποβληθεί αργότερα και στις ευρωπαϊκές αρχές.

Σύμφωνα με τον ΕΜΑ, οι συχνότερες παρενέργειες του συνδυαστικού εμβολίου, δηλαδή αυτές που επηρεάζουν τουλάχιστον έναν στους δέκα λήπτες, είναι αυτές που παρατηρούνται και στα απλά εμβόλια: πόνος στο σημείο της ένεσης, αίσθημα κόπωσης, πόνος στους μυς και τις αρθρώσεις, πονοκέφαλος, ρίγη, πρήξιμο των λεμφαδένων, ναυτία και πυρετός.

Οι παρενέργειες αυτές εμφανίζονται κατά μέσο όρο δύο ημέρες μετά τον εμβολιασμό και διαρκούν περίπου τρεις ημέρες.