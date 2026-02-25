Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.
Δέκα πέντε αμερικανικές πολιτείες όπου επικρατούν οι Δημοκρατικοί ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μειώσει τα εμβόλια που συστήνονται για τα παιδιά, μια απόφαση που αρκετοί ιατρικοί οργανισμοί έχουν χαρακτηρίσει αντιεπισημονική και αυθαίρετη.
Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος επιμένει να αμφισβητεί την ασφάλεια των παιδιατρικών εμβολίων, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για εμβολιασμό όλων των παιδιών κατά της Covid-19, της ηπατίτιδας Β, της ηπατίτιδας Α, της γρίπης, του μηνιγγιτιδόκοκκου και των ροταϊών που προκαλούν γαστρεντερίτιδα.
Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, οι γονείς θα αποφασίζουν αν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους σε συνεννόηση με γιατρό.
Ο υπουργός Υγείας και η κυβέρνηση «χλευάζουν επιστημονική έρευνα δεκαετιών, αψηφούν αξιόπιστους ειδικούς για την υγεία και ρισκάρουν να θέσουν σε σκληρή δοκιμασία τους πόρους του κράτους» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα, ο οποίος προανήγγειλε την προσφυγή μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης της Αριζόνα Κρις Μέιζ.
Η μήνυση, η οποία σχεδιάζεται να υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια, στρέφεται επίσης κατά της απόφασης Κένεντι να απολύσει σύσσωμη τη συμβουλευτική επιτροπή εμβολιασμών στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) και να διορίσει πρόσωπα της επιλογής του.
Ο υπουργός επανέφερε επίσης στο προσκήνιο τον παλιό και αστήρικτο ισχυρισμό ότι τα παιδικά εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό.
Προσφυγή κατά του Κένεντι και της αντιεμβολιαστικής πολιτικής του έχουν υποβάλει η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και πολλοί ακόμα ιατρικοί σύλλογοι των ΗΠΑ, οι οποίοι κατήγγειλαν ως παράνομη την άρση της σύστασης για εμβολιασμό των εγκύων και των παιδιών κατά της Covid, οδηγία που ήρθε απροειδοποίητα και χωρίς νομική βάση.
Το υπουργείο Υγείας υποστηρίζει ότι η νέα εμβολιαστική πολιτική ευθυγραμμίζει τις ΗΠΑ με τις συστάσεις άλλων ανεπτυγμένων χωρών όπως η Δανία, η οποία συνιστά λιγότερα εμβόλια για τα παιδιά.
Ειδικοί επισήμαναν ωστόσο ότι η Δανία είναι μικρή χώρα με δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου δεν υπάρχει καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
«Το να αντιγράφεις το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Δανίας χωρίς να αντιγράφεις και το σύστημα υγείας της Δανίας δεν δίνει στις οικογένειες περισσότερες επιλογές—απλά αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα έναντι σοβαρών ασθενειών» δήλωσε ο Κρις Μέιζ, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Αριζόνα.
Στις πολιτείες που προσφεύγουν κατά της κυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης το Κονέκτικατ.λ το Μίσιγκαν, το Νιου Τζέρσι και το Ουισκόνσιν.
