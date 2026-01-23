science
Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη
Επιστήμες 23 Ιανουαρίου 2026

Πώς η αντιεμβολιαστική στάση των ΗΠΑ απειλεί να βλάψει όλο τον πλανήτη

Το διαζύγιο του υπουργού Υγείας από την επιστήμη επηρεάζει τα προγράμματα ανάπτυξης νέων εμβολίων και απειλεί να φέρει θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Οι σαρωτικές αλλαγές που φέρνει ο αμερικανός υπουργός Υγείας στα εμβολιαστικά προγράμματα φέρνουν ψυχρολουσία στις φαρμακοβιομηχανίες, μια πολιτική παρέμβαση που απειλεί να επηρεάσει τη δημόσια υγεία σε όλο τον κόσμο.

Παρεκκλίνοντας από τις συνήθειες διαδικασίες, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ κατήργησε τις συστάσεις για εμβολιασμό όλων των παιδιών έναντι της γρίπης, της ηπατίτιδας Α του μηνιγγιτιδόκοκκου, του ροταϊού και της Covid-19.

Οι πρωτοφανείς αλλαγές οδήγησαν σε μείωση των εμβολιασμών, έβλαψαν τις επενδύσεις ορισμένων εταιρειών βιοτεχνολογίας και δημιούργησαν ένα περιβάλλον που θα μειώσει τα έσοδα και θα αυξήσει τα έξοδα των φαρμακοβιομηχανιών τα επόμενα χρόνια, είπαν στο Reuters 15 επενδυτές και αναλυτές.

Η αντιεμβολιαστική πολιτική, προειδοποιούν ειδικοί, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε ασθένειες και θανάτους που θα μπορούσαν να προληφθούν.

«Αυτό που συμβαίνει δεν έχει καμία επιστημονική στήριξη και εξυπηρετεί μια ατζέντα που έχει πολιτικό και αντιεμβολιαστικό χαρακτήρα»

Επιπλέον, τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τα οποία μέχρι πρότινος ήταν οργανισμός αναφοράς για τη διαμόρφωση πολιτικών σε άλλες χώρες, χάνουν πλέον τον παγκόσμιο ηγετικό τους ρόλο, καθώς η αξιοπιστία τους πλήττεται από τις πολιτικές παρεμβάσεις.

«Τα εμβόλια δεν θα είναι τομέας ανάπτυξης υπό τη σημερινή κυβέρνηση» δήλωσε ο Στίβεν Φάρελι, επικεφαλής του παγκόσμιου τομέα φαρμακευτικών προϊόντων και υγειονομικής περίθαλψης στην ασφαλιστική εταιρεία ING.

Ενδεικτική του κλίματος είναι η ανακοίνωση της αμερικανικής Moderna ότι δεν σχεδιάζει να επενδύσει σε νέες κλινικές μελέτες εμβολίων mRNA λόγω της αρνητικής στάσης του υπουργείου Υγείας.

«Δεν μπορείς να έχεις κέρδος από τις επενδύσεις αν δεν έχεις πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ», δήλωσε στο Bloomberg TV ο Στεφάν Μπανσέλ, διευθύνων σύμβουλος της Moderna, μιλώντας στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Η έλλειψη στήριξης από τις αμερικανικές αρχές και τα ρυθμιστικά εμπόδια έχουν κάνει την αγορά εμβολίων «πολύ μικρότερη» είπε.

Τον Μάιο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε συμβόλαιο της Moderna για την ανάπτυξη ανθρώπινου εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών, η οποία σύμφωνα με ειδικούς θα μπορούσε να μεταλλαχθεί και να προκαλέσει πανδημία.

O ψεκασμένος υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι αμφισβητεί την επιστημονική ομοφωνία για τα εμβόλια (Reuters)

O ψεκασμένος υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι αμφισβητεί την επιστημονική ομοφωνία για τα εμβόλια (Reuters)

Τυφώνας Κένεντι

Ο Ρόμπερτ Κένεντι, παλιός ακτιβιστής κατά των εμβολίων που αμφιβάλλει για την ασφάλειά τους κόντρα στα επιστημονικά δεδομένα, ανέλαβε αμέσως δράσης μετά τον διορισμό του ως υπουργού Υγείας.

Μεταξύ άλλων, ο Κένεντι απέλυσε σύσσωμη την ανεξάρτητη επιτροπή που γνωμοδοτούσε στα CDC για τις εμβολιαστικές συστάσεις και την αντικατέστησε με πρόσωπα που ασπάζονται τις αντιεμβολιαστικές τους απόψεις.

Ο υπουργός επανέφερε επίσης στο προσκήνιο τον παλιό και αστήρικτο ισχυρισμό ότι τα παιδικά εμβόλια συνδέονται με τον αυτισμό.

Στο συνέδριο υγείας που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα η JP Morgan, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλβέρτος Μπουρλά δήλωσε πως είναι «σοβαρά προβληματισμένος»  με τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Αυτό που συμβαίνει δεν έχει καμία επιστημονική στήριξη και εξυπηρετεί μια ατζέντα που έχει πολιτικό και αντιεμβολιαστικό χαρακτήρα» δήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήρθαν οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Sanofi, Πολ Χάντσον, ο οποίος έκανε λόγο για «παραπληροφόρηση» σχετικά με τα εμβόλια, αναφερόμενος εμμέσως στον Κένεντι,

Οι επιπτώσεις της νέας πολιτικής έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται ορατές, με την GSK και την Sanofi να αναφέρουν μείωση των πωλήσεων για το εμβόλιο της γρίπης, παρά τη βαρύτητα της φετινής εποχικής επιδημίας.

Τα CDC ανέφεραν ότι τη σεζόν 2025-26 καταγράφηκαν 11 εκατ. κρούσματα γρίπης και 5.000 θάνατοι, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με τα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

«Σίγουρα υπάρχει αντίδραση των καταναλωτών στο αφήγημα που βλέπουμε στις ΗΠΑ» σχολίασε ο αναλυτής της Jefferies Μάικλ Λόιχτεν.

