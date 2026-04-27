science
Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
weather-icon 25o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
# ΤΡΑΜΠ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κυρίαρχοι των κρητιδικών θαλασσών: Αρπακτικά χταπόδια των 20 μέτρων
Επιστήμες 27 Απριλίου 2026, 14:39

Κυρίαρχοι των κρητιδικών θαλασσών: Αρπακτικά χταπόδια των 20 μέτρων

Πελώρια χταπόδια βρίσκονταν κάποτε στην κορυφή του τροφικού πλέγματος, μαρτυρούν υπερμεγέθη απολιθωμένα ράμφη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Spotlight

Είναι ένα πλάσμα που παραπέμπει στο Κράκεν της σκανδιναβικής μυθολογίας, ένα θαλάσσιο τέρας με πλοκάμια που τραβάει πλοία και ναύτες στα βαθιά. Είναι ένα από τα πρώτα χταπόδια, ένας γίγαντας μήκους σχεδόν 20 μέτρων, ο οποίος όπως φαίνεται ήταν κορυφαίος θηρευτής των ωκεανών όταν οι τυραννόσαυροι τρομοκρατούσαν την ξηρά.

Απολιθωμένα ράμφη που ανακαλύφθηκαν ενσωματωμένα με πετρώματα 72-86 εκατομμυρίων ετών, στη διάρκεια της Κρητιδικής Περιόδου, πρέπει να ανήκουν σε ένα χταπόδι με μήκος έως 18,6 μέτρα, το οποίο οι ερευνητές ονόμασαν Nanaimoteuthis jeletzkyi (καλλιτεχνική απεικόνιση).

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι τα πρώτα χταπόδια ήταν γιγάντιοι θηρευτές που καταλάμβαναν την κορυφή του τροφικού πλέγματος» δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Γιασουχίρο Ίμπα του Πανεπιστημίου του Χοκάιντο, τελευταίος συγγραφέας της δημοσίευσης στο περιοδικό Science.

«Χάρη στις άκρως καλοδιατηρημένες απολιθωμένες σιαγόνες, διαπιστώσαμε ότι αυτά τα ζώα έφταναν σε συνολικό μήκος σχεδόν 20 μέτρων, κάτι που σημαίνει ότι ίσως ξεπερνούσαν το μέγεθος των μεγαλόσωμων ερπετών της ίδιας ηλικίας» είπε.

O Ίμπα πιθανώς αναφερόταν σε θαλάσσια ερπετά όπως οι μοσάσαυροι, όπως ο Mosasaurus hoffmannii που εκτιμάται ότι έφτανε σε μήκος τα 17 μέτρα. Γιγαντόσωμοι καρχαρίες επίσης περιπολούσαν στις κρητιδικές θάλασσες.

«Τα τελευταία 370 εκατ. χρόνια, τα θαλάσσια οικοσυστήματα πιστεύεται ότι κυριαρχούνται από μεγάλους σπονδυλωτούς θηρευτές –πρώτα τα ψάρια και μετά τα θαλάσσια ερπετά και τελικά οι φάλαινες. Η μελέτη μας δείχνει ότι γιγάντια ασπόνδυλα όπως τα χταπόδια ήταν επίσης κορυφαίοι θηρευτές» δήλωσε ο Ίμπα στο Reuters.

«Θα μπορούσαμε να τα περιγράψουμε ως πραγματικά Κράκεν της Κρητιδικής» είπε.

Το μέγεθος του ζώου εκτιμήθηκε στη μελέτη με βάση τις τις διαστάσεις του ράμφους. Σχολιάζοντας την έρευνα στο περιοδικό Nature, ο Κρίστιαν Σλαγκ του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι η αναλογία ράμφους και σωματικού μεγέθους ποικίλει στα σημερινά χταπόδια και επομένως η εκτίμηση του μεγέθους μπορεί να είναι υπερβολική.

Σήμερα, το μεγαλύτερο ασπόνδυλο του κόσμου είναι το γιγάντιο καλαμάρι (Architeuthis dux) με συνολικό μήκος μέχρι 12 μέτρα.

Στο ράμφος του τέρατος

Η εξελικτική ιστορία των χταποδιών είναι γενικά δύσκολο να μελετηθεί, δεδομένου ότι τα ζώα αυτά δεν διαθέτουν σκελετό και τα μαλακά τους σώματα δύσκολα απολιθώνονται.

To ράμφος του Nanaimoteuthis jeletzkyi μαρτυρά ότι είδος ανήκε στην υπόταξη Cirrina, η οποία περιλαμβάνει χταπόδια με δύο πτερύγια σαν αφτιά στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα είναι 15 εκατ. αρχαιότερα από τα αμέσως επόμενα απολιθώματα χταποδιών cirrina και 5 εκατ. αρχαιότερα από το αμέσως επόμενο χταπόδι.

Η μελέτη βασίστηκε σε υπολογιστικές τομογραφίες απολιθωμάτων από τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, είπαν οι ερευνητές, ήταν οι φθορές που βρέθηκαν στα ράμφη, ένδειξη ότι το ζώο σκότωνε θηράματα με σκληρό εξωσκελετό ή κόκκαλα.

«Οι απολιθωμένες σιαγόνες έφεραν εκτεταμένα σπασίματα, γρατζουνιές, ρωγμές και λείανση, όλα ενδείξεις ισχυρής δύναμης δαγκώματος» σχολίασε η ερευνητική ομάδα.

Το συμπέρασμα είναι πως επρόκειτο για έναν επιθετικό θηρευτή. «Αυτά τα γιγάντια χταπόδια πιθανότατα καταλάμβαναν την ίδια οικολογική θέση με τα ερπετά και τους καρχαρίες εντός του ίδιου οικοσυστήματος» είπε ο Ίμπα.

Όπως σχολίασε όμως στο Nature ο Νιλ Κέλι του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ στον Καναδά, τα χταπόδια, τα οποία δεν χρειάζονταν να βγαίνουν στην επιφάνεια για να αναπνεύσουν όπως τα ερπετά, και ζουν σε μεγαλύτερα βάθη από ό,τι οι καρχαρίες, ίσως ήταν οι κορυφαίοι θηρευτές πιο κοντά στον βυθό, πραγματικά κράκεν της αβύσσου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Food Sequencing: Βάζουμε μια τάξη στο φαγητό μας & ενισχύουμε την υγεία μας

Κόσμος
Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

Αραγτσί από Ρωσία: Οι υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ εμπόδισαν τις συνομιλίες – Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026
Cookies