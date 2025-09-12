Χιλιάδες παράνομες παγίδες για χταπόδια γεμίζουν τον ελληνικό βυθό – Ρεπορτάζ του Reuters

«Χταπόδι!» φωνάζει ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου Sea Eagle καθώς ανασύρει από τον βυθό ένα πλαστικό δοχείο. Το μαλάκιο, πιασμένο στην παράνομη παγίδα, τεντώνει τα πλοκάμια του καθώς απελευθερώνεται πίσω στα νερά του Θερμαϊκού.

Δεν έχουν όλα τα χταπόδια την ίδια τύχη: από τις αρχές Ιουλίου, εθελοντές της περιβαλλοντικής οργάνωσης Sea Shepherd, με τη στήριξη των τοπικών αρχών, έχουν ανασύρει χιλιάδες παράνομες παγίδες και έχουν σώσει περισσότερα από 1.500 χταπόδια.

Η αλιεία τους θερινούς μήνες, η οποία κανονικά απαγορεύεται απειλεί τον πληθυσμό τους και επιπλέον επιβαρύνει τη θάλασσα με ρύπανση από πλαστικά, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι μισό εκατομμύριο παγίδες για χταπόδια κρύβονται στα νερά της Βόρειας Ελλάδας, καθώς η ζήτηση αυξάνεται.

«Οι αριθμοί είναι πραγματικά απίστευτοι» δηλώνει στο πρακτορείο ο Άλεξ Κορνέλισεν, διευθύνων σύμβουλος της Sea Shephard. «Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα χταπόδια πρέπει κάτι να κάνουμε» λέει.

Η Ελλάδα, όπου το χταπόδι συνδυάζεται παραδοσιακά με ουζάκι στις παραθαλάσσιες ταβέρνες, φαίνεται ότι είναι η χώρα που επηρεάζεται περισσότερο από την παράνομη αλιεία, αν και το πρόβλημα αφορά κι άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι παγίδες είναι πλαστικά δοχεία με βαρίδια μοιάζουν με τα «θαλάμια», ή τρύπες στους βράχους, που χρησιμοποιούν τα χταπόδια για να κρύβονται και να φροντίζουν τα αβγά τους. Τα δοχεία είναι ενωμένα μέσω πετονιάς με πλωτήρες στην επιφάνεια για να ανασύρονται ανά διαστήματα.

Η αλιευτική πρακτική περιορίζεται ή απαγορεύεται τη θερινή αναπαραγωγική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Αντί να ανασύρουν τις παγίδες τον Ιούνιο και να τις ξαναποντίζουν τον Οκτώβριο, πολλοί ψαράδες συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν παράνομα όλη τη διάρκεια του έτους.. Κανονικά τα δοχεία πρέπει να αναγράφουν το όνομα του αλιέα, συχνά όμως δεν φέρουν καμία ορατή σήμανση.

Στην τελευταία αποστολή του, το πλήρωμα του Sea Eagle ανέσυρε 288 χιλιόμετρα πετονιάς από παράνομες παγίδες.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της οργάνωσης iSea, τα πλαστικά δοχεία είναι τα πιο πολυάριθμα σκουπίδια που ανασύρονται από το Θρακικό Πέλαγος.

Σε πολλές περιπτώσεις, το πλαστικό διαλύεται καθώς ανασύρεται και επιδεινώνει τη ρύπανση από μικροπλαστικά, δήλωσε η Βάλια Στεφανουδάκη, υπεύθυνη της εκστρατείας της Sea Shepherd στην Ελλάδα.

«Θέλουμε να πίνουμε το ουζάκι μας δίπλα στη θάλασσα. Όμως το γεγονός ότι η θάλασσα αδειάζει ούτε που μας περνά από μυαλό» είπε η Στεφανουδάκη.

«Είναι μια αλυσίδα, από τα μικρότερα πλάσματα της θάλασσας στα μεγαλύτερα. Όταν η αλυσίδα σπάει, όλα τελειώνουν».