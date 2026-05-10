08.05.2026 | 23:44
Έκρηξη σκάφους στο Μαϊάμι μετά από πρόσκρουση σε ξέρα
Βιβλία και ανάπτυξη του εγκεφάλου: Γιατί η ανάγνωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από χόμπι για τα παιδιά
Επιστήμες 10 Μαΐου 2026, 08:00

Βιβλία και ανάπτυξη του εγκεφάλου: Γιατί η ανάγνωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από χόμπι για τα παιδιά

Στον νεαρό εγκέφαλο, η ανάγνωση διεγείρει συγκεκριμένες γνωστικές διαδικασίες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ενήλικη ζωή

Νατάσα Ρουγγέρη
Ενώ μερικοί από εμάς απολαμβάνουμε να χαλαρώνουμε με ένα καλό βιβλίο, άλλοι προτιμούν να βλέπουν σειρές ή να παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Ωστόσο, από τη σκοπιά της νευροεπιστήμης, η ανάγνωση είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή ψυχαγωγία.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους εφήβους. Στον νεαρό εγκέφαλο, η ανάγνωση διεγείρει συγκεκριμένες γνωστικές διαδικασίες που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην ενήλικη ζωή.

Η ανάγνωση είναι σημαντική κατά την εφηβεία, καθώς πρόκειται για ένα στάδιο όπου ο εγκέφαλος βρίσκεται ακόμη σε φάση ανάπτυξης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης, λαμβάνει χώρα μια έντονη αναδιοργάνωση των νευρικών δικτύων που ενισχύουν τη λογική σκέψη, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της συμπεριφοράς.

Μία από τις βασικές δομές του εγκεφάλου σε αυτή τη διαδικασία είναι ο προμετωπιαίος φλοιός, μια περιοχή που συνδέεται με τις λεγόμενες εκτελεστικές λειτουργίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της προσοχής, την αναστολή των περισπασμών και τον έλεγχο της επεξεργασίας των πληροφοριών. Ορισμένες εμπειρίες κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης μπορούν να καταλύσουν τη γνωστική ανάπτυξη και να συμβάλουν στην εδραίωση αυτών των ικανοτήτων.

Η κατανόηση ενός εκτενούς κειμένου ενεργοποιεί πολλές από τις νοητικές διαδικασίες που ο εφηβικός εγκέφαλος βρίσκεται ακόμη στη φάση της ανάπτυξης: τη διατήρηση της προσοχής για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, την ανάκληση προηγούμενων πληροφοριών, τη σύνδεση ιδεών, τη διαμόρφωση προβλέψεων και τον εντοπισμό ασυνεπειών. Η ανάγνωση, μακριά από το να αποτελεί μια παθητική δραστηριότητα, απαιτεί σημαντική γνωστική προσπάθεια.

Ακριβώς λόγω αυτής της γνωστικής απαίτησης, η ανάγνωση δεν προκαλεί πάντα την ίδια άμεση εμπλοκή με άλλες, πιο παθητικές δραστηριότητες. Ενώ πολλές ψηφιακές δραστηριότητες αναψυχής προσφέρουν άμεση ικανοποίηση και μια συνεχή ροή νέων ερεθισμάτων, η ανάγνωση απαιτεί μια αρχική περίοδο συγκέντρωσης και εμπλοκής προτού γίνει εμφανής η αφηγηματική ανταμοιβή, σημειώνουν ειδικοί, σύμφωνα με το Conversation.

Η ανάγνωση και η ροή στη θετική ψυχολογία

Καθώς οι δεξιότητες ανάγνωσης εδραιώνονται, συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον: η ανάγνωση αρχίζει να ρέει. Δηλαδή, καθώς οι διαδικασίες αποκωδικοποίησης των λέξεων, πρόσβασης στο νόημά τους και ενσωμάτωσης των πληροφοριών που απαιτούνται για την κατανόηση του κειμένου γίνονται αυτόματες, η γνωστική προσπάθεια μειώνεται και οι αναγνώστες μπορούν να βυθιστούν στην ιστορία.

Η προσοχή μετατοπίζεται τότε από την αποκωδικοποίηση των προτάσεων προς την κατανόηση του αφηγηματικού κόσμου και των χαρακτήρων. Αυτό είναι το σημείο όπου η ανάγνωση γίνεται, για πολλούς ανθρώπους, μια ευχάριστη δραστηριότητα.

Και η τακτική ανάγνωση δεν προσφέρει μόνο απόλαυση: ενισχύει επίσης τη γνωστική ανάπτυξη. Στην πραγματικότητα, η σύνδεσή της με την πρόοδο κατά την εφηβεία είναι ιδιαίτερα σημαντική και υπερτερεί ακόμη και άλλων παραγόντων, όπως το μορφωτικό επίπεδο των γονέων.

Μας βοηθά επίσης να ερμηνεύουμε τις σκέψεις και τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων και να κατανοούμε και να αναλύουμε τις δικές μας νοητικές διεργασίες, να αξιολογούμε πληροφορίες και να διακρίνουμε μεταξύ ισχυρών και αδύναμων επιχειρημάτων. Ενισχύοντας τις δεξιότητές μας στην κριτική σκέψη, μας προστατεύει από τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση. Δεν ενεργοποιούν όλες οι δραστηριότητες αναψυχής αυτές τις διεργασίες σε τόσο βαθύ επίπεδο.

Έχει σημασία τι διαβάζεις;

Η λογοτεχνική μυθοπλασία, όπως τα μυθιστορήματα ή άλλες ιστορίες με απρόβλεπτους χαρακτήρες και αμφίσημες καταστάσεις, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην καλλιέργεια της κατανόησης των ψυχικών και συναισθηματικών καταστάσεων των άλλων, καθώς βυθίζει τον αναγνώστη σε πολύπλοκους κοινωνικούς κόσμους.

Τα ενημερωτικά ή εκπαιδευτικά βιβλία, από την άλλη πλευρά, συμβάλλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της λογικής σκέψης.

Το ιδανικό είναι να διαβάζετε ό,τι σας αρέσει περισσότερο. Ωστόσο, η ανάγνωση πιο ποικίλων και υψηλής ποιότητας κειμένων θα αναπτύξει ένα ευρύτερο φάσμα διαφορετικών δεξιοτήτων.

Και αν δεν σου αρέσει το διάβασμα;

Δεν είναι για όλους το διάβασμα εγγενώς ελκυστικό. Ψυχολογικές έρευνες δείχνουν πως, όταν πρόκειται για απαιτητικές δραστηριότητες, το να ξεκινήσεις από μικρή ηλικία και να εξασκείσαι συχνά μπορεί να είναι το κλειδί για να τις βρεις τελικά ικανοποιητικές. Το διάβασμα δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αν έρθεις σε επαφή με το διάβασμα από μικρή ηλικία, είναι πιθανό να αναπτύξεις θετικά συναισθήματα απέναντι στα βιβλία. Και αν οι πρώτες σας εμπειρίες ήταν αρνητικές – σας ανάγκαζαν να διαβάζετε πράγματα που δεν σας ενδιέφεραν, ή δυσκολευόσασταν και βρίσκατε το διάβασμα βαρετό – η κινητοποίησή σας θα είναι πολύ χαμηλότερη.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να έχουμε πρόσβαση σε κάθε είδους βιβλία στα σχολεία και στα σπίτια μας και να μπορούμε να επιλέγουμε τι θα διαβάσουμε, να διαβάζουμε μαζί και να βρίσκουμε ιστορίες που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες μας.

Για όσους πιστεύουν ότι «η ανάγνωση δεν είναι το φόρτε τους», είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η αρχική δυσκολία δεν υποδηλώνει έλλειψη ικανότητας – στην πραγματικότητα, αποτελεί μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Με την εμπειρία, η κατανόηση του κειμένου γίνεται ευκολότερη και λιγότερο απαιτητική, οπότε είναι καλύτερο να μην τα παρατάμε πριν αρχίσει να γίνεται απολαυστική. Ακόμη και όσοι δυσκολεύονται περισσότερο με την ανάγνωση μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν.

Τελικά, τα ταξίδια της ανάγνωσης, όπως και τα ταξίδια της ίδιας της ζωής, είναι ποικίλα, και οι δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους με την πάροδο του χρόνου. Αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά και τους εφήβους. Στην εφηβεία, η ανάγνωση είναι κάτι περισσότερο από μια πολιτιστική πρακτική – εκπαιδεύει την προσοχή, την φαντασία, τη λογική και τη σύνθετη σκέψη σε μια εποχή που η ανάπτυξη του εγκεφάλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η επιλογή να μην διαβάζεις δεν σημαίνει απλώς ότι χάνεις ένα χόμπι. Σημαίνει ότι αποποιείσαι ένα ισχυρό εργαλείο για τη γνωστική ανάπτυξη και για μια ολοκληρωμένη πολιτιστική, κριτική και πολιτική παιδεία.

Δημόσιο Χρέος: Το ορόσημο του 2033 για το ελληνικό χρέος

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

ΗΑΕ: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι της αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
AI 08.05.26

Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Bridgerton και The Sims 4 ενώνουν τις δυνάμεις τους: Νέα δωρεάν αντικείμενα, ρούχα και αίθουσες χορού
Culture Live 07.05.26

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Η μεγάλη λίστα των λαθών των ξένων διαιτητών που ορίζει ο Λανουά
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Από τον Αϊτεκίν, στους Ζίμπερτ, Γιαμπλόνσκι, Σάντσεθ Μαρτίνεθ και Σότσα, ενώ σα να μην έφτανε αυτό ο Λανουά έβαλε πάλι τον Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο σημερινό ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Ειδικός στην γραφολογική ανάλυση εξέτασε το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν
Αυτός το έγραψε; 10.05.26

«Πιθανότατα το έγραψε εκείνος, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβεια», είπε μεταξύ άλλων η ειδικός για το φερόμενο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Χανταϊός: 9+1 ερωτήσεις για το στέλεχος των Άνδεων που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Να ανησυχούμε; 10.05.26

Επιστήμονες του ιατρικού κλάδου απομυθοποιούν το «θρίλερ» στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», που βρέθηκε στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής όταν ξέσπασε χανταϊός και πυροδότησε παγκόσμια ανησυχία

Επιδόματα: Ενίσχυση 300 ευρώ σε χήρες 60 ετών και άνω
Νέα διάταξη 10.05.26

Το επίδομα αυτό αφορά χήρες οι οποίες δεν έχουν άλλα εισοδήματα πέραν της σύνταξης - Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ

Μαρία Βουργάνα
Από τη Χιροσίμα στην AI: Πώς το «Ρολόι της Αποκάλυψης» μετράει την πορεία της ανθρωπότητας προς την καταστροφή
Κόσμος 10.05.26

Εν έτει 2026 το «Ρολόι της Αποκάλυψης» βρίσκεται πιο κοντά στα μεσάνυχτα από ποτέ. Ποιος λοιπόν αποφασίζει πόσα δευτερόλεπτα μας απομένουν – και μπορούμε να κερδίσουμε λίγο χρόνο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φάντασμα των ευρωεκλογών πάνω από το Μαξίμου
Οι αναποφάσιστοι 10.05.26

Δυσαρέσκεια, χαλαρή ψήφος και αναποφάσιστοι τρομάζουν το κυβερνητικό επιτελείο στο Μαξίμου - Το δίλημμα της σταθερότητας και η στρατηγική συσπείρωσης της ΝΔ

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Τις πταίει στην Ελλάδα του 2026;
Πολιτική Γραμματεία 10.05.26

Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει άλλος να κυβερνήσει. Σαφώς και υπάρχει, αν το αποφασίσουν οι πολίτες. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν θα επιτρέψουμε να ταυτιστεί η σταθερότητα της χώρας με την παραμονή ενός και μόνο προσώπου στην εξουσία.

Υπάρχει κάποιο δώρο που θα ικανοποιούσε τον Τραμπ – Τι απαντά Βρετανός διπλωμάτης
Τι τον συγκινεί; 10.05.26

Ένα διπλωματικό δώρο προς έναν ηγέτη κράτους στο παρελθόν είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχει ουσιαστική επίδραση στις διακρατικές σχέσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό [βίντεο]
Viral 10.05.26

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Wall Street: Τα μαθήματα από 100 χρόνια επενδύσεων
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Τι δείχνει η έρευνα του Hendrik Bessembinder, καθηγητή στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Carey στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα που μελέτησε 100 χρόνια της Wall Street

Western Digital και Seagate άφησαν πίσω την… Nvidia
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Η ποσοστιαία άνοδος για τις μετοχές της Western Digital και της Seagate έχουν ξεπεράσει την άνοδο της κορυφαίας εταιρείας τεχνητης νοημοσύνης, Nvidia

Περιβαλλοντική καταστροφή και «μαύρη βροχή» στη Ρωσία μετά από τριπλό χτύπημα σε διυλιστήριο
Ανυπολόγιστη καταστροφή 10.05.26

Μετά από τρεις διαδοχικές επιθέσεις από την Ουκρανία τον Απρίλη στην περιοχή Τουάπσε του Κράσνονταρ στη Ρωσία, η περιβαλλοντική καταστροφή κρίνεται τεράστια για τις περιοχές που επλήγησαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Στη Συρία η επόμενη σύγκρουση μπορεί να αφορά τις πινακίδες στα δημόσια κτίρια των κουρδικών περιοχών
«Δικαστικό Μέγαρο» 10.05.26

Οι αρχές της Συρίας αντικατέστησαν τις δίγλωσσες πινακίδες σε δημόσια κτίρια σε αραβικά και κουρδικά με πινακίδες σε αραβικά. Διαδηλωτές τις κατέβασαν αψηφώντας τον προσωρινό πρόεδρο Αλ Σάρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τεχεράνη και Ουάσινγκτον βρίσκονται μακριά από το τέλος της σύγκρουσης, αλλά στο Ορμούζ τα νέα είναι καλύτερα
Κόσμος 10.05.26

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν πλησιάσει καθόλου στο τέλος του πολέμου, ενώ ένα δεξαμενόπλοιο του Κατάρ πλέει προς το Στενά του Ορμούζ, με άδεια του Ιράν και αισιοδοξία για το άνοιγμα του περάσματος

Τουλάχιστον 70 νεκροί στο κεντρικό Μάλι σε επιθέσεις τρομοκρατών που σχετίζονται με την Αλ Κάιντα
Κόσμος 10.05.26

Οι επιθέσεις τρομοκρατών συνδεόμενων με την Αλ Κάιντα (JNIM) στο Μάλι συνεχίζονται, με τις τελευταίες επιθέσεις να κοστίζουν συνολικά την ζωή σε τουλάχιστον 70 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η 61η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε τις πύλες της με Banksy και διαδηλώσεις
Κόσμος 10.05.26

Με τις διαμαρτυρίες για την ρωσική συμμετοχή από τις Pussy Riot και εναντίον του Ισραήλ από διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης να συνεχίζονται, η Μπιενάλε της Βενετίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της

Σάκοτα: «Είχα ένα προαίσθημα πως η διαφορά δεν ήταν αρκετή»
Μπάσκετ 10.05.26

Μετά την ήττα της ΑΕΚ στον τελικό του BCL από τη Ρίτας, ο Σάκοτα αποκάλυψε το προαίσθημά του για το μεγάλο προβάδισμα της ομάδας του, ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία επίθεση στην κανονική περίοδο.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

