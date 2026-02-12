newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 23:00

Παιδιά: Καθώς τα βιβλία χάνουν έδαφος από τις οθόνες, το λεξιλόγιο συρρικνώνεται

Διάσημη λεξικογράφος προτρέπει τις οικογένειες να διαβάζουν, να συζητούν και να παίζουν παιχνίδια με λέξεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της γλώσσας στα παιδιά

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Spotlight

Η λεξικογράφος και συγγραφέας Susie Dent, γνωστή για την παρουσία της στη βρετανική τηλεοπτική εκπομπή «Countdown», προειδοποιεί ότι το λεξιλόγιο των παιδιών συρρικνώνεται καθώς η ανάγνωση χάνει έδαφος έναντι του χρόνου που περνούν μπροστά σε οθόνες.

Σύμφωνα με την Dent, η καθημερινή αλληλεπίδραση, η ανάγνωση και τα παιχνίδια με λέξεις μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών.

Η πρόκληση της ψηφιακής εποχής

Στη σύγχρονη εποχή, το ψηφιακό έχει κυριαρχήσει στη ζωή των παιδιών.

Τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet και οι υπολογιστές προσφέρουν ατελείωτες επιλογές ψυχαγωγίας, αλλά συχνά αυτό έρχεται σε βάρος της ανάγνωσης και της γλωσσικής ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Dent τονίζει ότι πολλοί γονείς παρατηρούν πως τα παιδιά τους μένουν πίσω σε βασικές δεξιότητες λεξιλογίου, καθώς ο χρόνος μπροστά στην οθόνη περιορίζει την έκθεσή τους σε νέες λέξεις και έννοιες.

Αν και η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει εκπαιδευτικά εργαλεία και εφαρμογές, η υπερβολική χρήση της μπορεί να δημιουργήσει ένα χάσμα μεταξύ των παιδιών που αναπτύσσουν πλούσιο λεξιλόγιο και εκείνων που δεν έχουν την ίδια ευκαιρία.

Όπως επισημαίνει η Dent, το πρόβλημα δεν είναι η οθόνη καθαυτή, αλλά η ισορροπία και ο τρόπος που τα παιδιά χρησιμοποιούν την τεχνολογία.

Η ιστορική αντίληψη για τη νέα τεχνολογία

Η ανησυχία για την επίδραση νέων τεχνολογιών στη γλώσσα δεν είναι κάτι νέο.

Ήδη από τη Βικτωριανή εποχή οι άνθρωποι φοβούνταν τις νέες μορφές επικοινωνίας, όπως τις καρτ-ποστάλ και τον τηλεγράφημα, θεωρώντας ότι περιορίζουν την ευγλωττία.

Η ίδια τάση επανεμφανίζεται με το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα, αν και σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία τρόπων με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν τη γλώσσα, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά.

Η βασική πρόκληση παραμένει η εύρεση της «χρυσής τομής» ανάμεσα στην υπερβολική έκθεση στην τεχνολογία και στη δημιουργική, εποικοδομητική της χρήση, που μπορεί να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο των παιδιών.

Η σημασία της ανάγνωσης και της συζήτησης

Η ανάγνωση παραμένει η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την ανάπτυξη πλούσιου λεξιλογίου.

Η Dent επισημαίνει ότι τα παιδιά που διαβάζουν μαθαίνουν νέες λέξεις ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευκολία, ενώ η απουσία ανάγνωσης δημιουργεί σημαντικό κενό στη γλωσσική ανάπτυξη.

Η καθημερινή συζήτηση με τα παιδιά και τα παιχνίδια με λέξεις θεωρούνται εξίσου κρίσιμα εργαλεία, καθώς τα παιχνίδια και οι δημιουργικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν τη γλωσσική περιέργεια και δίνουν στα παιδιά την ευκαιρία να χρησιμοποιούν νέες λέξεις σε διασκεδαστικό και βιωματικό πλαίσιο.

Για παράδειγμα, η Dent ηγείται πρωτοβουλιών στη Βρετανία που στοχεύουν στην ενίσχυση του λεξιλογίου με δημιουργικούς τρόπους.

Ένα παράδειγμα είναι η συνεργασία της με εταιρείες τροφίμων για την ενσωμάτωση διασκεδαστικών λέξεων σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, ώστε τα παιδιά να εκτίθενται σε νέες λέξεις και έννοιες κατά τη διάρκεια του σνακ.

Η χρήση της γλώσσας με δημιουργικό τρόπο, όπως η εισαγωγή λέξεων με ορισμούς και προέλευση, όχι μόνο ενισχύει το λεξιλόγιο, αλλά καλλιεργεί και την αγάπη για την ανάγνωση και την εξερεύνηση της γλώσσας.

Ο ρόλος της οικογένειας

Η Dent επισημαίνει ότι τα παιδιά μαθαίνουν από τις συνήθειες των γονιών τους.

Η συνεχής ενασχόληση των ενηλίκων με τις οθόνες, όπως η ανάγνωση επαγγελματικών email ή η χρήση των κοινωνικών μέσων, επηρεάζει τα παιδιά, μειώνοντας τις ευκαιρίες για διάλογο και γλωσσική αλληλεπίδραση.

Η ενεργή συμμετοχή των γονιών, η συζήτηση και η κοινή ανάγνωση μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το φαινόμενο.

Μάλιστα, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των παιδιών που εκτίθενται σε πλούσιο λεξιλόγιο και εκείνων που δεν το κάνουν, δημιουργώντας μακροπρόθεσμες διαφορές στην ακαδημαϊκή και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Οι ξένες γλώσσες

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί ακόμα ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της γλωσσικής κατανόησης.

Η Dent υπογραμμίζει ότι η επαφή με μια άλλη γλώσσα ενισχύει την αντίληψη των παιδιών για τη γλώσσα γενικότερα, βελτιώνοντας την κατανόηση της μητρικής τους γλώσσας και εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους.

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών, αν και συχνά θεωρείται αγγαρεία, προσφέρει μακροπρόθεσμα σημαντικά οφέλη, αυξάνοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την πολιτισμική κατανόηση των παιδιών.

Τι πρέπει να γίνει;

Η κατάσταση δεν είναι μη αναστρέψιμη. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ενισχυθεί το λεξιλόγιο των παιδιών, όπως η ανάγνωση, οι συζητήσεις, τα παιχνίδια με λέξεις και η στοχευμένη χρήση της τεχνολογίας.

Η ισορροπία ανάμεσα στη χρήση των οθονών και τις παραδοσιακές δραστηριότητες γλώσσας είναι το κλειδί για μια υγιή ανάπτυξη.

Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πλούσιες γλωσσικές εμπειρίες καθημερινά, προάγοντας την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για τις λέξεις.

Με στοχευμένες πρωτοβουλίες, η ανάπτυξη του λεξιλογίου μπορεί να ενισχυθεί ακόμα και σε μια εποχή που οι οθόνες κυριαρχούν στη ζωή των παιδιών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

ΕΚΤ: Σπάζοντας τον γρίφο των επιτοκίων – Το δίλημμα της Λαγκάρντ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Business
Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

Eurobank Equities για Metlen: Ανθεκτική η κερδοφορία, τιμή στόχος στα 56,20 ευρώ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Πίεση στο Ιράν 13.02.26

Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική - Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Σύνταξη
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΕΕ: Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
«Μία Ευρώπη - Μία Αγορά» 13.02.26

Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη

Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μίλησαν μετά την ολοκλήρωση της άτυπης Συνόδου Κορυφής στο κάστρο 'Αλντεν Μπίζεν στο Βέλγιο

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Το BNP κέρδισε τις εκλογές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές – Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία
Προσδοκίες 13.02.26

Το BNP κέρδισε τις εκλογές στο Μπανγκλαντές υποσχόμενο ριζικές αλλαγές - Συγχαρητήρια μηνύματα από ΗΠΑ και Ινδία

Η νίκη του BNP στο Μπανγκλαντές έρχεται μετά από την εξέγερση που οδήγησε στην εκδίωξη της πρώην πρωθυπουργού Χασίνα τον Αύγουστο του 2024

Σύνταξη
Υεμένη: Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας – Τι ζήτησε η Ελλάδα
Κόσμος 13.02.26

Καταδίκη για παραβίαση εγκαταστάσεων του ΟΗΕ στη Σαναά στο Συμβούλιο Ασφαλείας - Τι ζήτησε η Ελλάδα

Ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Υεμένη, Χανς Γκρούντμπεργκ ζήτησε την άνευ όρων απελευθέρωση του προσωπικού του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης
Economist 13.02.26

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται» να στείλουν μικρή ποσότητα ντίζελ στην Κούβα για τις ανάγκες των υποδομών ύδρευσης

Την ώρα που οι ΗΠΑ δημιουργούν ανθρωπογενή ανθρωπιστική καταστροφή στην Κούβα, «σκέφτονται» να στείλουν ντίζελ για να μην καταρρεύσει το σύστημα ύδρευσης της χώρας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική [βίντεο]
Τραυματίες 13.02.26

Πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ συγκρούστηκαν στην Καραϊβική

Δύο πλοία των ΗΠΑ, συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια μανούβρας ανεφοδιασμού αντιτορπιλικού από πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, στην περιοχή ευθύνης της Νότιας Διοίκησης - Southcom.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά
Κόσμος 13.02.26

Οι ΗΠΑ κλείνουν το γραφείο της DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να κλείσει επ' αόριστον τα γραφεία της Δίωξης Ναρκωτικών - DEA στη Δομινικανή Δημοκρατία, κατηγορώντας τις αρχές της χώρας για διαφθορά

Σύνταξη
Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση
Κόσμος 13.02.26

Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Παρότι ο δημοσιογράφος που έφερε στην επιφάνεια σκάνδαλο διαφθοράς με εμπλοκή του προέδρου της Γουατεμάλας, εξέτισε ως προφυλακισμένος την πιθανή ποινή του, τέθηκε εκ νέου σε κατ΄οίκον κράτηση

Σύνταξη
«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε
Κόσμος 13.02.26

«Οι ΗΠΑ είναι απολύτως προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ» – «Δεν ανησυχώ για τις διαφωνίες» λέει ο Μαρκ Ρούτε

Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε πως δεν τον ανησυχεί η στάση των ΗΠΑ απέναντι σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και πως η συμμαχία έχει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»
«Ηρωική πορεία» 13.02.26

Εκδήλωση για τα 50 χρόνια της ΚΝΕ παρουσία Κουτσούμπα – «Ο κομμουνισμός είναι η νιότη του κόσμου»

Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ Θοδωρής Κωτσαντής και χαιρετισμό θα απευθύνει το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ την περίοδο 1972 - 1979, Δημήτρης Γόντικας.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ 13.02.26

Φάμελλος: Ο Αριστείδης Μανωλάκος φωτεινός φάρος για κάθε νέο δημοσιογράφο και προοδευτικό πολίτη

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όσους συνεργάστηκαν και αγωνίστηκαν μαζί του», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος
Πολιτική 13.02.26

Προγράμματα Κατάρτισης: Τα ερωτήματα παραμένουν ακόμα πιο έντονα, ειδικά μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος επιχείρησε να δώσει εξηγήσεις για όσα του καταμαρτυρούν. Οι απαντήσεις δεν κάλυψαν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί μετά τις αποκαλύψεις, ενώ ο κ. Παναγόπουλος ουδέποτε απάντησε πειστικά τις κατηγορίες περί ξεπλύματος των χρημάτων.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει
Νέα Αριστερά 13.02.26

Χαρίτσης: Ο Αριστείδης Μανωλάκος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος της Αριστεράς, θα μας λείψει

«Ένας ξεχωριστός νέος άνθρωπος με οργανωτικές ικανότητες και πολιτική διορατικότητα που συνέδεσε τη ζωή του με το μεγάλο πληθυντικό κόμμα της Αριστεράς, την ΕΔΑ, και τη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη», επισήμανε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα
Περιβάλλον 13.02.26

Λάδι στη φωτιά της κλιματικής αλλαγής – Ο Τραμπ ανακάλεσε το πόρισμα-ορόσημο για τις εκπομπές άνθρακα

Το «Πόρισμα περί Επικινδυνότητας» εκδόθηκε το 2009 και αποτελεί τη βάση για όλες τις αμερικανικές πολιτικές μείωσης των εκπομπών άνθρακα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε κι άλλα εισιτήρια για το ματς με τον Λεβαδειακό

Η Λιβαδειά «κοκκινίζει», καθώς ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό το Σάββατο και οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν επιπλέον εισιτήρια για τον κόσμο τους - Ανοίγουν δύο έξτρα θύρες.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική – Τι λένε τα αμερικανικά ΜΜΕ
Πίεση στο Ιράν 13.02.26

Ο Τραμπ στέλνει στον Κόλπο το αεροπλανοφόρο από την Καραϊβική - Τι λένε αμερικανικά ΜΜΕ

Οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στο Ιράν ενώ ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες θα διαρκέσουν ένα μήνα - Δεύτερο αεροπλανοφόρο θα πάει από την Καραϊβική στον Κόλπο

Σύνταξη
Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του
Θλίψη 13.02.26

Αθώος, ευγενικός, γεμάτος φως: Η πρώτη σύζυγος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ «έσπασε» τη σιωπή της για τον θάνατό του

Προτού γνωρίσει, παντρευτεί και αποκτήσει έξι παιδιά με την Κίμπερλι, ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την ηθοποιό Χέδερ ΜακΚομπ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο