Διαβάζω Δυνατά 2026: Η δύναμη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών

Η ετήσια καμπάνια Διαβάζω Δυνατά, που σχεδίασε και υλοποιεί το ηλεκτρονικό περιοδικό για το παιδικό βιβλίο «Κόκκινη Αλεπού», επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών.

Τι είναι το «Διαβάζω Δυνατά»

Το «Διαβάζω Δυνατά» είναι μια πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης που στόχο έχει να κάνει ευρέως γνωστή την πρακτική της μεγαλόφωνης ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων στα παιδιά από γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς.

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου και αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση του καθοριστικού ρόλου που παίζει η μεγαλόφωνη ανάγνωση στη συναισθηματική, γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια της αγάπης για τα βιβλία και τη λογοτεχνία.

Οι εορτασμοί όμως δεν κρατούν απλώς μια μέρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η συντακτική ομάδα της Κόκκινης Αλεπού γράφει για τη μεγαλόφωνη ανάγνωση στο περιοδικό, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και μιλάει για αυτή, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια, κάνει ομιλίες και παρουσιάσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες και παιδικούς σταθμούς, καλώντας γονείς και εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν και να μαγευτούν από τη δύναμη της μεγαλόφωνη ανάγνωσης.

Η δράση ξεκίνησε το 2018 και σήμερα βρίσκεται στην 9η χρονιά της. Κάθε χρόνο, έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό, επιλέγεται το εικαστικό που συνοδεύει την καμπάνια όλο το χρόνο. Το φετινό εικαστικό υπογράφει η εικαστικός και αρχιτεκτόνισσα Γιώτα Ζουμπούλη.

Γιατί «Διαβάζω Δυνατά»;

Σε μια εποχή όπου ο ελεύθερος χρόνος γονιών και παιδιών συρρικνώνεται επικίνδυνα, η μεγαλόφωνη ανάγνωση λειτουργεί ως μια πύλη διαφυγής από μια απαιτητική καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, δραστηριότητες και πολλά ψηφιακά ερεθίσματα.

Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι νεότεροι γονείς διαβάζουν λιγότερο στα παιδιά τους σε σχέση με προηγούμενες γενιές, καθώς δεν αντιλαμβάνονται πλέον την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ως μορφή ψυχαγωγίας και δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ και στο σχολείο η απλή μεγαλόφωνη ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων δεν έχει βρει ακόμα τη θέση που της αξίζει. Το «Διαβάζω Δυνατά» έρχεται να αντιστρέψει αυτή την τάση.

Τα οφέλη είναι τεράστια

Οι επιστημονικές έρευνες που τεκμηριώνουν τα οφέλη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης από τη βρεφική ηλικία πληθαίνουν συνεχώς. Μεταξύ άλλων, η μεγαλόφωνη ανάγνωση:

ενισχύει την εκμάθηση της γλώσσας και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου

καλλιεργεί τη φαντασία και την κριτική σκέψη

βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη συγκέντρωσή τους

ενδυναμώνει τον συναισθηματικό δεσμό με τον ενήλικα που διαβάζει

προσφέρει ασφαλείς τρόπους εξερεύνησης δύσκολων συναισθημάτων και ενισχύει την ενσυναίσθηση

φέρνει τα παιδιά σε επαφή με πιο απαιτητικά κείμενα από αυτά που μπορούν να διαβάσουν μόνα τους

δημιουργεί στιγμές ουσιαστικής χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, θέτοντας τα θεμέλια για τους αυριανούς ενήλικες αναγνώστες

10 λεπτά την ημέρα αρκούν

Δέκα λεπτά μεγαλόφωνης ανάγνωσης την ημέρα μπορεί να φαίνονται λίγα, αντιστοιχούν όμως σε 60 ώρες τον χρόνο. Ειδικά στα τρία πρώτα και πιο κρίσιμα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, αυτά τα δέκα λεπτά θέτουν τις βάσεις για τη γλωσσική ανάπτυξη, την αγάπη για το διάβασμα και τη δημιουργία ισχυρών συναισθηματικών δεσμών με τον γονιό ή τον φροντιστή.

Πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος πρακτικά;

Εκπαιδευτικοί οργανώνουν δράσεις στα σχολεία τους ή τις τάξεις με μεγαλόφωνες αναγνώσεις, είτε των ίδιων προς τους μαθητές τους, είτε τα μεγαλύτερα παιδιά προς τα μικρότερα ή ακόμα καλούν τους γονείς στο σχολείο για να κάνουν εκείνοι μεγαλόφωνη ανάγνωση. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η αγάπη για την ανάγνωση ως κάτι διασκεδαστικό και που δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο την Ημέρα του Διαβάζω Δυνατά άλλα και κάθε μέρα με τη διοργάνωση δράσεων όπου η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι στο επίκεντρο.

