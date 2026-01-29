magazin
29.01.2026 | 14:36
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα – Έφτασε η κακοκαιρία Kristin
Διαβάζω Δυνατά 2026: Η δύναμη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών
Culture Live 29 Ιανουαρίου 2026, 14:10

Διαβάζω Δυνατά 2026: Η δύναμη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών

Για 9η χρονιά, η ετήσια καμπάνια Διαβάζω Δυνατά, επιστρέφει για να μας θυμίσει τη δύναμη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών.

Η ετήσια καμπάνια Διαβάζω Δυνατά, που σχεδίασε και υλοποιεί το ηλεκτρονικό περιοδικό για το παιδικό βιβλίο «Κόκκινη Αλεπού», επιστρέφει για 9η συνεχή χρονιά, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στη ζωή και την ανάπτυξη των παιδιών.

Τι είναι το «Διαβάζω Δυνατά»

Το «Διαβάζω Δυνατά» είναι μια πανελλαδική δράση ευαισθητοποίησης που στόχο έχει να κάνει ευρέως γνωστή την πρακτική της μεγαλόφωνης ανάγνωσης λογοτεχνικών βιβλίων στα παιδιά από γονείς, φροντιστές και εκπαιδευτικούς.

Γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Φεβρουαρίου και αποτελεί μια δυνατή υπενθύμιση του καθοριστικού ρόλου που παίζει η μεγαλόφωνη ανάγνωση στη συναισθηματική, γλωσσική και νοητική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στην καλλιέργεια της αγάπης για τα βιβλία και τη λογοτεχνία.

Οι εορτασμοί όμως δεν κρατούν απλώς μια μέρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η συντακτική ομάδα της Κόκκινης Αλεπού γράφει για τη μεγαλόφωνη ανάγνωση στο περιοδικό, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και μιλάει για αυτή, ενώ παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί βιωματικά σεμινάρια, εργαστήρια, κάνει ομιλίες και παρουσιάσεις σε σχολεία, βιβλιοθήκες και παιδικούς σταθμούς, καλώντας γονείς και εκπαιδευτικούς να ενημερωθούν και να μαγευτούν από τη δύναμη της μεγαλόφωνη ανάγνωσης.

Η δράση ξεκίνησε το 2018 και σήμερα βρίσκεται στην 9η χρονιά της. Κάθε χρόνο, έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό, επιλέγεται το εικαστικό που συνοδεύει την καμπάνια όλο το χρόνο. Το φετινό εικαστικό υπογράφει η εικαστικός και αρχιτεκτόνισσα Γιώτα Ζουμπούλη.

Γιατί «Διαβάζω Δυνατά»;

Σε μια εποχή όπου ο ελεύθερος χρόνος γονιών και παιδιών συρρικνώνεται επικίνδυνα, η μεγαλόφωνη ανάγνωση λειτουργεί ως μια πύλη διαφυγής από μια απαιτητική καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις, δραστηριότητες και πολλά ψηφιακά ερεθίσματα.

Παράλληλα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι νεότεροι γονείς διαβάζουν λιγότερο στα παιδιά τους σε σχέση με προηγούμενες γενιές, καθώς δεν αντιλαμβάνονται πλέον την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ως μορφή ψυχαγωγίας και δεν αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους, ενώ και στο σχολείο η απλή μεγαλόφωνη ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων δεν έχει βρει ακόμα τη θέση που της αξίζει. Το «Διαβάζω Δυνατά» έρχεται να αντιστρέψει αυτή την τάση.

Τα οφέλη είναι τεράστια

Οι επιστημονικές έρευνες που τεκμηριώνουν τα οφέλη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης από τη βρεφική ηλικία πληθαίνουν συνεχώς. Μεταξύ άλλων, η μεγαλόφωνη ανάγνωση:

  • ενισχύει την εκμάθηση της γλώσσας και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου
  • καλλιεργεί τη φαντασία και την κριτική σκέψη
  • βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν τη συγκέντρωσή τους
  • ενδυναμώνει τον συναισθηματικό δεσμό με τον ενήλικα που διαβάζει
  • προσφέρει ασφαλείς τρόπους εξερεύνησης δύσκολων συναισθημάτων και ενισχύει την ενσυναίσθηση
  • φέρνει τα παιδιά σε επαφή με πιο απαιτητικά κείμενα από αυτά που μπορούν να διαβάσουν μόνα τους
  • δημιουργεί στιγμές ουσιαστικής χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, θέτοντας τα θεμέλια για τους αυριανούς ενήλικες αναγνώστες

10 λεπτά την ημέρα αρκούν

Δέκα λεπτά μεγαλόφωνης ανάγνωσης την ημέρα μπορεί να φαίνονται λίγα, αντιστοιχούν όμως σε 60 ώρες τον χρόνο. Ειδικά στα τρία πρώτα και πιο κρίσιμα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, αυτά τα δέκα λεπτά θέτουν τις βάσεις για τη γλωσσική ανάπτυξη, την αγάπη για το διάβασμα και τη δημιουργία ισχυρών συναισθηματικών δεσμών με τον γονιό ή τον φροντιστή.

Πώς μπορεί να συμμετάσχει κάποιος πρακτικά;

Εκπαιδευτικοί οργανώνουν δράσεις στα σχολεία τους ή τις τάξεις με μεγαλόφωνες αναγνώσεις, είτε των ίδιων προς τους μαθητές τους, είτε τα μεγαλύτερα παιδιά προς τα μικρότερα ή ακόμα καλούν τους γονείς στο σχολείο για να κάνουν εκείνοι μεγαλόφωνη ανάγνωση. Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται η αγάπη για την ανάγνωση ως κάτι διασκεδαστικό και που δεν έχει καμία σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Βιβλιοπωλεία και βιβλιοθήκες συμμετέχουν ενεργά όχι μόνο την Ημέρα του Διαβάζω Δυνατά άλλα και κάθε μέρα με τη διοργάνωση δράσεων όπου η μεγαλόφωνη ανάγνωση είναι στο επίκεντρο.

Περισσότερες πληροφορίες στην kokkinialepou.gr

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Ντοκιμαντέρ 29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26

Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
Culture Live 28.01.26

«Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center

Αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και δύο κινήσεις στο Κογκρέσο εντείνουν την πίεση για την αφαίρεση του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ από το Kennedy Center, μετά την απόφαση του νέου διοικητικού συμβουλίου να αλλάξει την επίσημη ονομασία του ιδρύματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That
Σκοτάδι 28.01.26

Έπινα ένα μπουκάλι βότκα την ημέρα: Ο Ρόμπι Γουίλιαμς για τα καταθλιπτικά του χρόνια με τους Take That

Στο νέο ντοκιμαντέρ Take That, τα μέλη του boy band μιλούν για την επιτυχία και την πίεση της επιτυχίας - με τον σούπερ σταρ της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς να «βουλιάζει» στην κατάθλιψη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ
«Εξαντλητικά ωράρια» 28.01.26

Καταγγελίες, αρχεία Έπσταϊν και προπαγάνδα: Το παρασκήνιο του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Μέλη του συνεργείου λένε ότι το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς στην ταινία δεν ήταν η προώθηση της κυβέρνησης Τραμπ — αλλά το ότι έπρεπε να δουλεύουν δίπλα στον κατηγορούμενο για σεξουαλική παρενόχληση Μπρετ Ράτνερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Gen Z ετοιμάζεται να κατακλύσει τις κινηματογραφικές αίθουσες για να δει την ταινία «The Moment» της Charli xcx
Συμβατικό; Μπα 27.01.26

Η ταινία «The Moment» της Charli xcx σπάει κάθε ρεκόρ - Η πιο κερδοφόρα limited κυκλοφορία της Α24

Μετά την πρεμιέρα του «The Moment» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance την περασμένη εβδομάδα, περισσότερες από 50 προβολές εξαντλήθηκαν σε βασικές αγορές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς
Culture Live 27.01.26

Παράταση παραστάσεων για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

Περισσότεροι από 60.000 θεατές έχουν ήδη ζήσει εως τώρα τη μαγεία της «Αλεξάνδρειας», επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή της θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες παραγωγές της σεζόν

Σύνταξη
«Astoria»: Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου ζωντανεύει στη σκηνή του Παλλάς
Culture Live 27.01.26

«Astoria»: Ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη του μεσοπολέμου ζωντανεύει στη σκηνή του Παλλάς

Μια μουσική παράσταση που φωτίζει με αλήθεια και συγκίνηση τις ζωές, τα όνειρα και τις αντιφάσεις της ελληνικής μεταναστευτικής κοινότητας που προσπαθεί να ριζώσει σε έναν ξένο τόπο

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη
Μόνο στην Ελλάδα 29.01.26

ΠΑΣΟΚ: Δεν υπάρχει όριο στον θεσμικό και πολιτικό κατήφορο της ΝΔ – Ίδρυσαν νέο αγροτικό συνεταιρισμό με πρόεδρο τον… Αυγενάκη

Μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόεδρος του νέου αναπτυξιακού φορέα με έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς ανέλαβε ο Λευτέρης Αυγενάκης - «Το είδαμε και αυτό», σχολιάζει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία
Ντοκιμαντέρ 29.01.26

Κρακ, διαπόμπευση και το φάντασμα του Κέρτ Κομπέιν – Η αντιηρωίδα της ροκ Κόρτνεϊ Λαβ απαιτεί μια δεύτερη ευκαιρία

Η Κόρτνεϊ Λαβ, η αμφιλεγόμενη «βασίλισσα του γκραντζ» και ηγετική φυσιογνωμία των Hole, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες» – Συγκίνηση στην υποδοχή
Δυστύχημα στη Ρουμανία 29.01.26

Υποδιοικητής «Παπαγεωργίου»: «Θα παρέχουμε την καλύτερη δυνατή στήριξη και φροντίδα στους τραυματίες»

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασαν το μεσημέρι της Πέμπτης οι δύο τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές
Πλημμελή μέτρα ασφαλείας 29.01.26

Νέες αποκαλύψεις για την έκρηξη στη Βιολάντα: Αδήλωτο το υπόγειο που έγινε η έκρηξη και οι υπέργειες δεξαμενές προπανίου

Τα κενά ασφαλείας στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων που αγνοήθηκαν οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στη μοιραία έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών

Σύνταξη
Βιολάντα: «Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» – Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες
Τραγωδία στη «Βιολάντα» 29.01.26

«Απροστάτευτοι οι εργαζόμενοι» - Θρήνος στα Τρίκαλα για τις πέντε αδικοχαμένες μητέρες

​Το χωριό της Αναστασίας, η οποία κηδεύεται σήμερα, είναι βυθισμένο στο πένθος, ωστόσο πίσω από τον αφόρητο πόνο και τα δάκρυα υπάρχει η απαίτηση για δικαιοσύνη

Σύνταξη
Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια
Διπλωματία 29.01.26

Δένδιας: Ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης για την άμυνα και την ασφάλεια

Η γαλλίδα ΥΠΑΜ, Κατρίν Βοτρίν συπλήρωσε τις δηλώσες Δένδια λέγοντας ότι «η ελληνογαλλική συνεργασία είναι ένας παράγων σταθερότητας, αξιοπιστίας, ασφαλείας για ολόκληρη την Ευρώπη»

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα
Πυρά κατά κυβέρνησης 29.01.26

Τσουκαλάς κατά Π. Μαρινάκη για Βιολάντα: Βιάστηκε να αθωώσει την εταιρεία πριν δούμε τα τελικά πορίσματα

Ο κ. Π. Μαρινάκης «βιάστηκε να διαβεβαιώσει πως ούτε η κυβέρνηση ούτε ο εργοδότης έφεραν κάποια ευθύνη» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς - «Τι προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση πριν δούμε τα τελικά πορίσματα;» διερωτάται

Σύνταξη
Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ
«Τι να κάνεις» 29.01.26

Την ώρα που μετανάστες στις ΗΠΑ κρύβονται από τους πράκτορες της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Την ώρα που δολοφονίες και οι βίαιες συλλήψεις συγκλονίζουν τη Μινεάπολη και μετανάστες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς φόβου λόγω της ICE, η Νίκι Μινάζ επιδεικνύει τη «χρυσή κάρτα» Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος μετά την απολογία του
Ανθρωποκτονία από πρόθεση 29.01.26

Προφυλακίστηκε ο πατροκτόνος της Γλυφάδας μετά την απολογία του

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Βάσει της βαρύτητας της αξιόποινης πράξης και το ποινικό παρελθόν του 46χρονου, η προσωρινή του κράτηση ήταν μονόδρομος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
